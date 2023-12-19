Bữa sáng tiện lợi với Number 1 Soya Canxi

Theo một khảo sát từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bữa ăn sáng của người Việt đang thiếu 10% năng lượng. Thực tế bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày để khởi động năng lượng học tập và làm việc. Thế nhưng, nhiều người vẫn đang chỉ tập trung năng lượng và dinh dưỡng nhiều vào bữa trưa và bữa tối, ăn uống sơ sài vào bữa sáng. Nguyên nhân chính là sự bận rộn khiến việc tiết kiệm thời gian bữa sáng dần trở thành thói quen.

Thừa năng lượng nhưng lại thiếu các chất cần thiết đang là thực trạng báo động chung đối với sức khỏe nhiều người. Trong cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, việc dành thời gian để chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cũng trở nên khó khăn, đặc biệt là bữa sáng.

Thói quen này vô tình tạo ra gánh nặng lên cơ thể khi tích lũy năng lượng quá nhiều vào cuối ngày, thời điểm các hoạt động thể lực và trí óc chậm dần lại. Trong khi buổi sáng cần nhiều năng lượng hơn, cơ thể lại không thể đáp ứng dẫn đến sự mất cân bằng. Không chỉ gây béo phì, thói quen này còn tác động trực tiếp đến hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

Tầm quan trọng của dinh dưỡng bữa sáng đã được nhiều người nhìn nhận hơn, tuy nhiên hạn chế về mặt thời gian vẫn là rào cản lớn khiến họ chưa thể vượt qua. Dinh dưỡng và sự tiện lợi trong bữa sáng trở thành nhu cầu của nhiều người giữa nhịp sống hiện đại.

Thấu hiểu nhu cầu này, nhiều sản phẩm thức uống dinh dưỡng đã được các nhà sản xuất đầu tư nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt là đồ uống có nguồn gốc thực vật được đánh giá cao bởi nguồn dinh dưỡng hoàn toàn có lợi cho sức khỏe như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa óc chó… Trong đó, sữa đậu nành là thức uống quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt bởi thành phần dinh dưỡng dồi dào, giá thành phải chăng, hương vị thơm ngon, phù hợp với mọi lứa tuổi. Bên cạnh thức ăn, một ly sữa đậu nành là sự lựa chọn bổ sung, cân bằng dinh dưỡng lý tưởng vào mỗi buổi sáng.

Với mong muốn mang hương vị và giá trị dinh dưỡng của sữa đậu nành đến tay người tiêu dùng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã cho ra đời sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi với nguyên liệu từ hạt đậu nành nguyên chất được chọn lọc kỹ lưỡng. Được biết, đây là phiên bản mới cải tiến từ sữa đậu nành Number 1 chai thủy tinh truyền thống, hướng đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng giữa nhịp sống hiện đại.



Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi phiên bản ra mắt tháng 12/2021

Với chiếc nắp đậy tiện dụng và phiên bản mới cứng cáp của Number 1 Soya Canxi, người tiêu dùng giờ đây đã có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị sữa đậu nành ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ khi nào mà không lo ngại vấn đề thời gian hay nhu cầu di chuyển. Phiên bản mới còn bổ sung thêm canxi hỗ trợ xương từ sâu bên trong, đồng thời tăng cường sự khỏe khoắn cho cơ thể.

Để mang đến sự tiện lợi nhưng vẫn giữ nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng của sữa đậu nành, Number 1 Soya Canxi được áp dụng hai công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất là công nghệ tách vỏ Nhật Bản và công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic. Từng hạt đậu nành sau khi chọn lọc được tách vỏ hoàn toàn bằng công nghệ Nhật Bản để đảm bảo chất lượng tuyệt đối trước khi đưa vào sản xuất bằng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic.

Hệ thống Aseptic là một phức hợp các dây chuyền kết nối chặt chẽ với nhau, bao gồm nhiều quy chuẩn nghiêm ngặt về thời gian, nhiệt độ, chất lượng nước… giúp các dưỡng chất của nguyên liệu được chuyển hóa tối ưu sang sản phẩm, đồng thời giữ nguyên màu sắc và hương vị tự nhiên nhất. Đây là công nghệ từng được Tân Hiệp Phát áp dụng thành công cho các dòng sản phẩm như Nước tăng lực Number 1, Trà xanh Không Độ, Trà thanh nhiệt Dr Thanh…



Number 1 Soya Canxi mang đến giải pháp cân bằng dinh dưỡng tiện lợi bên cạnh các bữa ăn thường nhật

Điểm đột phá của công nghệ này chính là sản phẩm không chỉ được siêu thanh trùng UHT mà tại khâu chiết rót, đóng nắp, đặc tính vô trùng được nâng gấp 5 lần qua các yếu tố: chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường chiết vô trùng, tạo ra sản phẩm an toàn, thời gian bảo quản lên đến 12 tháng mà không cần tới chất bảo quản.

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ cần một sản phẩm đồ uống thỏa mãn vị giác mà còn phải tối ưu thời gian giữa nhịp sống bận rộn và đảm bảo chất lượng, có lợi cho sức khỏe.

Ra mắt thị trường tháng 12/2021, Number 1 Soya Canxi từng tạo nên cơn sốt trên thị trường đồ uống lúc bấy giờ, đến nay vẫn duy trì sức hút. Sự tiện lợi chính là yếu tố giúp sản phẩm này chạm nhanh nhu cầu của người tiêu dùng nhưng để nhận được sự tin tưởng và lựa chọn lâu dài của họ, công nghệ sản xuất và giá trị dinh dưỡng mới là yếu tố quyết định của Number 1 Soya Canxi.