Bộ sưu tập giải thưởng quốc tế “khủng” của sản phẩm mới ra mắt nhà Vinamilk – sữa hạt Super Nut

Sản phẩm Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut kết hợp từ 9 loại hạt thượng hạng bao gồm: óc chó, hạnh nhân, yến mạch, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, đậu phộng và đậu trắng với hơn 94% hàm lượng sữa hạt cùng công nghệ xay nguyên hạt (Wholesome Soy) đột phá giữ trọn vẹn vị thơm ngon tự nhiên và hàm lượng các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Năm 2023, sản phẩm đã xuất sắc giành được cả 3 giải thưởng quốc tế: Giải thưởng Sáng tạo Ngành Sữa Thế Giới (World Dairy Innovation Awards 2023), Giải thưởng Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Awards 2023), và Giải vàng Quốc tế về Chất lượng (Gold Award 2023) từ tổ chức Monde Selection.

Theo đuổi lối sống xanh lành mạnh cùng việc lựa chọn các sản phẩm từ thực vật lành tính đang là xu hướng mới của giới trẻ hiện đại. Vừa ra mắt thị trường chỉ hơn 1 năm, Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người tiêu dùng.

Sáng tạo đột phá, đón đầu xu hướng tiêu dùng mới

Giải thưởng Sáng tạo Ngành Sữa Thế Giới 2023 (World Dairy Innovation Awards 2023) tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo của các thương hiệu trên nhiều lĩnh vực của ngành sữa, với sự đánh giá và bình chọn của các chuyên gia và tổ chức truyền thông uy tín hàng đầu trên thế giới.

Vượt qua các thương hiệu khác đến từ nhiều quốc gia, Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut đã chiến thắng thuyết phục tại hạng mục “Sản phẩm thay thế sữa tốt nhất 2023” (Best Dairy Alternative) nhờ sự độc đáo của sản phẩm khi kết hợp cùng lúc đến 9 loại hạt khác nhau, được sản xuất với công nghệ xay nguyên hạt (Wholesome Soy) đột phá mới giúp giữ trọn vẹn vị thơm ngon tự nhiên đồng thời giảm thiểu tối đa phụ phẩm ra môi trường. Bên cạnh đó, Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut cũng được đánh giá cao về ý tưởng truyền thông sáng tạo từ việc truyền cảm hứng cho người tiêu dùng về lối sống xanh lành mạnh và luôn không ngừng nổ lực tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Đại diện Vinamilk nhận giải “Quán quân” ở hạng mục “Sản phẩm thay thế sữa tốt nhất” (Best Dairy Alternative) cho sản phẩm Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut tại Hội Nghị Sữa Toàn Cầu 2023 (World Dairy Innovation Awards 2023) diễn ra tại Anh Quốc tháng 6 vừa qua. (Ảnh: Vinamilk).

Sản phẩm Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut đã xuất sắc giành giải “Quán quân” ở hạng mục “Sản phẩm thay thế sữa tốt nhất” (Best Dairy Alternative). (Ảnh: Vinamilk).

Vị ngon thượng hạng xếp hạng tuyệt đối “3 sao”

Gần đây, việc lần đầu tiên các nhà hàng/quán ăn tại Việt Nam được gắn “sao” của Michelin hoặc nằm trong danh sách Michelin Guide đang thu hút được sự quan tâm lớn. Nhưng ít người biết rằng, trong lĩnh vực thực phẩm cũng có một giải thưởng danh giá, dành tặng “Sao” cho vị ngon của thực phẩm và đồ uống. Đó là giải thưởng quốc tế Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award 2023) do tổ chức International Taste Institute công nhận.

Giải thưởng công nhận và xếp hạng các sản phẩm thực phẩm, đồ uống theo 3 cấp độ - tương ứng với số sao được trao. Sản phẩm đạt cấp độ cao nhất là 3 sao - nghĩa là món ngon thượng hạng, vượt trên cả kỳ vọng (điểm đánh giá từ 90% trở lên các tiêu chí), sản phẩm 2 sao là món ngon xuất sắc (điểm đánh giá từ 80-90% các tiêu chí) và sản phẩm 1 sao là món ngon tiêu biểu (điểm đánh giá từ 70-80% các tiêu chí). Các sản phẩm sẽ được đánh giá độc lập bởi hội đồng giám khảo gồm hơn 200 chuyên gia đến từ các hiệp hội đầu bếp và sommelier (chuyên gia nếm thử) uy tín như Le Guide Michelin, Gault & Millau, v.v. Cụ thể, các sản phẩm sẽ được chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí phân tích cảm quan Hedonic quốc tế (AFNOR XP V096A), bao gồm: ấn tượng đầu tiên, thị giác, khứu giác, mùi vị và kết cấu (đối với thực phẩm) hoặc cảm giác cuối cùng hay hậu vị (đối với đồ uống).

Đáp ứng vượt kỳ vọng cả 5 tiêu chí trên, sản phẩm Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut đã xuất sắc chinh phục hội đồng giám khảo để đạt xếp hạng tuyệt đối “3 sao” về vị ngon thượng hạng.

Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut đã chinh phục hơn 200 giám khảo để đạt đánh giá cao nhất "3 sao" tại giải thưởng Vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award 2023). (Ảnh: Vinamilk).

Chinh phục Giải Vàng quốc tế về chất lượng

Ngoài 2 giải thưởng danh giá về Sáng tạo đổi mới và Vị ngon thượng hạng, Sữa 9 Loại Hạt Vinamilk Super Nut còn chinh phục thành công Giải Vàng Quốc Tế về Chất Lượng 2023 (Gold Award 2023) từ tổ chức Monde Selection (Bỉ).

Kể từ năm 1961, tổ chức Monde Selection đã kiểm chứng chất lượng sản phẩm tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới, với hơn 80 chuyên gia quốc tế tham gia đánh giá một cách toàn diện. Mỗi năm, có hơn 1.000 công ty từ gần 100 quốc gia với hơn 3.000 sản phẩm đăng kí tham dự, các sản phẩm sẽ được đánh giá thông qua các tiêu chí khắt khe: vị ngon, màu sắc, kết cấu cũng như thiết kế bao bì. Do đó, các thương hiệu được vinh danh tại Giải thưởng Quốc Tế về Chất Lượng hàng năm sẽ là cơ sở giúp người tiêu dùng lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất.

Đại diện Vinamilk nhận giải Giải Vàng Quốc Tế về Chất Lượng 2023 (Gold Award 2023) từ tổ chức Monde Selection (Bỉ). (Ảnh: Vinamilk).

Dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường sữa hạt trong thời gian ngắn, Sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut đã khẳng định được vị thế với 3 giải thưởng quốc tế quan trọng. Đây là niềm tự hào của Vinamilk, thể hiện sự tiên phong và không ngừng nổ lực trong việc đổi mới, sáng tạo để đem đến những sản phẩm đột phá, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đến với người tiêu dùng.

Sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng về cả vị ngon lẫn chất lượng (Ảnh: Vinamilk).

Sữa 9 loại hạt Vinamilk Super Nut được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo cho sự phát triển của Vinamilk trong ngành hàng các sản phẩm thay thế sữa trong tương lai.