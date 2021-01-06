Bật mí cách làm giò heo nấu đậu thơm ngon bổ dưỡng cho bà bầu

Món giò heo nấu đậu có hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo y học hiện đại, giò heo có lượng hàm lượng lipid và protid cao. Cụ thể, trong 100g móng giò heo có chứa 21g protid, 21,6g lipid, 33mg Ca, 0,7mg Fe… cùng các vitamin B1, B2, B3. Đây đều là những dưỡng chất thiết yếu cần cho sức khỏe của chúng ta, nhất là đối với phụ nữ mang bầu.

Món giò heo nấu đậu không chỉ thơm ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng . Có tác dụng rất tốt trong việc làm đẹp da, bổ thận và bổ máu, vô cùng tốt cho sức khỏe . Đặc biệt tốt với bà bầu, người vừa phẫu thuật và phụ nữ sau sinh. Chính vì vậy, từ xa xưa, khi bị bệnh hay phụ nữ mang thai hoặc vừa mới sinh xong, ông bà ta vẫn thường nấu món này để bồi bổ. Cách chế biến món này cũng vô cùng đơn giản, vì vậy, bạn hãy bớt chút thời gian vào bếp để nấu, chiêu đãi cả gia đình nhé!

Do đó, trong khi mang thai mà ăn món này thì mẹ sẽ có sức khỏe tốt, con phát triển khỏe mạnh. Còn sau khi sinh ăn món này sẽ lợi sữa, giúp bé tăng cân nhanh, nâng cao sức đề kháng hạn chế bị ốm vặt. Bên cạnh đó, chất keo trong móng heo khi hấp thu vào cơ thể sẽ làm cho các tế bào da đỡ bị khô, da sẽ căng bóng. Mẹ sẽ có làn da tràn đầy sức sống.

Nhiều công trình đã chứng minh được, mang thai, ăn giò heo nấu đậu sẽ giúp cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Phần năng lượng và các chất dinh dưỡng được cung cấp này dùng để phát triển một số cơ quan của cơ thể nhằm thích ứng với quá trình mang thai và nuôi dưỡng bào thai khỏe mạnh. Hơn nữa, phần Collagen có trong móng giò khi vào cơ thể sẽ được thủy phân thành các axit amin dạng chất đạm. Cung cấp năng lượng tuyệt vời cho mẹ trước và sau khi sinh.

Theo Đông y, giò heo có công dụng bổ huyết, thông sữa. Vì vậy thường được dùng để chữa các chứng bệnh như sản phụ khí huyết suy nhược, thiếu sữa hoặc mất sữa, ung thũng, nhọt độc. Nhanh chóng giúp các chị em hồi phục sức khỏe sau khi sinh.

Còn với người già và người gầy nếu thường xuyên ăn món giò heo nấu đậu sẽ cải thiện được chức năng tích nước kém của các tế bào mô. Đồng thời thúc đẩy quá trình tạo hemoglobin và hồng cầu.

Chính vì vậy, để quá trình thai kỳ được trọn vẹn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé, đồng thời giúp người ốm mau bình phục thì bạn hãy thường xuyên bổ sung món giò heo nấu đậu vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày nhé!

Cách nấu giò heo nấu đậu

Giò heo nấu đậu ngon là có nước dùng đậm đà béo ngậy của thịt chân giò và sự bùi bùi của hạt đậu. Để làm được như vậy thì bí quyết nằm ở thời gian ninh nấu. Nấu càng lâu nước càng ngọt, càng béo, càng thơm, chỉ cần thoáng ngửi qua cũng không thể cưỡng lại.

Với món này, bạn có thể dùng bất kỳ loại đậu nào mà mình yêu thích. Tuy nhiên, giò heo nấu đậu hà lan và nấu giò heo hầm đậu đen vẫn ngon hơn cả. Bởi hai loại đậu này có mùi vị và màu sắc vô cùng đặc trưng, làm món ăn vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Cách nấu giò heo hầm đậu đen cũng tương tự cách nấu đậu hà lan.

Nguyên liệu cơ bản cần có:

1 cái chân giò

100gr đậu đen (hoặc đậu hà lan)

Hành khô, tỏi, gừng

Nước mắm, bột ngọt, tiêu

Ngò, hành lá

Chân giò heo dùng để nấu đậu cần được làm sạch sẽ

Thực hiện:

Sơ chế:

Giò heo cạo sạch, bỏ móng, rửa sạch và chặt thành những khoanh nhỏ. Sau đó, cho giò heo vào chảo chiên sơ qua cho vàng.

Gừng cạo sạch, cát lát. Hành, tỏi bóc vỏ, rửa sạch băm nhỏ. Đậu đen ngâm khoảng 1-2 tiếng trước khi nấu. Sau đó vớt ra để rào.

Cách làm:

Bước 1: Đặt nồi lên bếp, phi hành, tỏi cho thơm rồi cho phần thịt chân giò đã ướp gia vị vào xào qua trong khoảng 2 phút với lửa to để phần thịt được săn hơn nữa. Tiếp theo cho nước vào hầm. Không cần cho nhiều nước, chỉ cần nước xăm xắp mặt thịt là được.

Giò heo nấu đậu thơm ngon

Bước 2: Khi nước sôi thì cho đậu đen vào nồi hầm cùng với chân giò.

Bước 3: Nấu tiếp, trong quá trình nấu hãy hạ nhỏ lửa, đến khi nào thịt mềm, đậu bở, nước béo ngậy thì cho gừng nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Để lửa liu riu đến khi đậu và chân giò chín nhừ thì tắt bếp.

Bước 4: Cho món ăn ra tô, thêm chút hành lá ngò và tiêu lên trên và thưởng thức ngay thôi.

Giò heo nấu đậu kiểu Pháp

Ngoài cách nấu trên, bạn cũng có thể thử làm giò heo nấu đậu theo kiểu Pháp. Tuy nhiên, với cách nấu này thì sẽ phải kỳ công hơn. Bởi đối với người Pháp ăn uống là nghệ thuật, từ cách nấu, cách bày trí cho đến tư thế thưởng thức cũng phải đạt đến độ tinh tế và thanh lịch. Toát lên thần thái sang trọng đẳng cấp, chuẩn mực của nét đẹp cổ điển châu Âu.

Vì vậy, phần chế biến rất công phu, bài trí tinh tế, thưởng thức đúng điệu. Đặc biệt, thêm chút rượu vang thượng hạng sẽ làm cho tất cả thêm trọn vẹn và nâng tầm đẳng cấp của bữa ăn.

Để làm món giò heo nấu đậu kiểu Pháp cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Giò heo chân trước: 1 cái.

Đậu hà lan: 100g.

Gia vị: tỏi, muối, tiêu sọ trắng.

Lá nguyệt quế: 10gr.

Cần Mỹ: 30gr.

Bột mì hoặc bột ngô: 16g

Whipping cream: 50ml

Sữa tươi: 80ml

Hành tây: ½ củ.

Rượu vang trắng.

Thực hiện:

Chân giò thái miếng vừa ăn

Giò heo rửa sạch, chặt khúc vừa ăn, đừng nhỏ quá. Đậu rửa sạch, cần Mỹ cắt khúc, bỏ bớt lá, hành tây cắt bổ cau.

Sau đó, bạn cho giò heo vào nồi hầm lớn, đổ thêm nước xâm xấp mặt gần ngập cái giò heo nêm thêm chút muối vào và hầm. Trong quá trình hầm vớt bỏ bọt để nước được trong hơn. Hầm với lửa nhỏ liu riu cho tới khi giò heo mềm, phần thịt róc khỏi phần xương thì cho đậu vào. Vẫn duy trì mực nước trong nồi hầm bằng 1/3 mực nước ban đầu và hầm tiếp đến khi đậu chín mềm.

Trong lúc chờ đậu mềm, bạn dùng một chiếc chảo sâu lòng cho lên bếp, cho bơ vào đun tan chảy, tiếp theo cho bột mì vào xào với bơ đều thơm lên. Cứ như vậy lấy nước hòa tan để sốt không bị vón cục, đun sôi lăn tăn và khuấy đều tay. Khi sôi, bạn tiếp tục cho 50ml kem tươi và 80ml sữa tươi vào. Đến khi nào kem sệt lại cho khoảng 5ml rượu vang trắng vào để tạo mùi thơm là được.

Khi đậu mềm thì nêm nếm lại gia vị một lần nữa rồi tắt bếp. Múc canh giò heo hầm đậu ra tô, rưới nước sốt kem tươi lên trên giò heo và thưởng thức. Ăn cùng với cơm nóng sẽ rất ngon.

Giò heo nấu đậu kiểu Pháp rất bắt cơm

Giò heo nấu đậu kiểu Pháp không chỉ hấp dẫn ở mùi vị, hương sắc mà còn ẩn chứa nhân sinh quan tốt đẹp của con người với vạn vật xung quanh. Thơm ngon, đẳng cấp, thanh lịch, tinh tế, trang nhã là tất cả những gì món ăn này làm mê hoặc lòng người.

Vì vậy, khi bạn đã quá ngán ngẩm các món ăn thường ngày thì hãy hãy đổi mới hương vị bằng cách làm giò heo nấu đậu nhé! Đảm bảo cả nhà sẽ rất thích khi được thưởng thức món này. Trời lành lạnh mà ăn món này với cơm nóng thì đúng là ngon hết sảy, hơn nữa cách nấu cũng chẳng có gì phức tạp, vô cùng đơn giản nữa.Vì vậy, bạn ngại gì mà không thử sức với món ăn hấp dẫn này?