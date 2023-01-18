Bật mí 5 món ăn tượng trưng cho may mắn, tài lộc lại đại bổ cho cơ thể, tăng gấp đôi đề kháng, ăn vào dịp Tết vừa khỏe vừa vui

Dinh dưỡng 18/01/2023 13:57

Tết Nguyên đán thường đồng nghĩa với những món ăn nhiều calo và nhiều đường. Tuy nhiên, một số món ăn được chọn lựa sẽ giúp sức khỏe tốt lành và khỏe mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Tay Su Mei từ Bệnh viện Cộng đồng Outram (OCH) tại Bệnh viện Cộng đồng SingHealth (SCH), thành viên của nhóm SingHealth đã chia sẻ 5 món ăn Tết âm lịch mang lại may mắn và nhiều lợi ích cho sức khỏe!

 

1. Cam quýt

Cam quýt là một biểu tượng cổ điển của sự may mắn vì cách phát âm của nó trong tiếng Quan Thoại. Màu sáng cũng đại diện cho vàng, làm tăng thêm biểu tượng tốt lành.

Bật mí 5 món ăn tượng trưng cho may mắn, tài lộc lại đại bổ cho cơ thể, tăng gấp đôi đề kháng, ăn vào dịp Tết vừa khỏe vừa vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây là một nguồn chất chống oxy hóa tốt , rất tốt cho hệ thống miễn dịch của chúng ta và có thể giúp chúng ta chống lại nhiễm trùng. Nó cũng rất giàu Vitamin C, giúp chúng ta sản xuất collagen và giữ cho da, xương và các mô liên kết của chúng ta khỏe mạnh.

2. Hạt dẻ cười

Các vết nứt trên hạt hồ trăn giống như một khuôn mặt cười, đó là lý do tại sao chúng được gọi là “hạt hạnh phúc” trong tiếng Quan Thoại. Các loại hạt có liên quan đến hạnh phúc và tượng trưng cho nhiều khoảnh khắc hạnh phúc phía trước.

Bật mí 5 món ăn tượng trưng cho may mắn, tài lộc lại đại bổ cho cơ thể, tăng gấp đôi đề kháng, ăn vào dịp Tết vừa khỏe vừa vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ cười chứa hàm lượng axit béo không no cao. Bao gồm những chất béo này trong chế độ ăn uống của chúng ta sẽ giúp giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu trong máu, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nên ăn một nắm nhỏ (40g) các loại hạt vài lần một tuần như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Mẹo ăn uống lành mạnh

Các loại hạt có thể chứa nhiều calo và có thể dẫn đến tăng cân nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Thực hiện kiểm soát khẩu phần bằng cách đổ các loại hạt ra một cái bát nhỏ thay vì ăn trực tiếp từ gói. Để có những lựa chọn lành mạnh hơn và ít calo hơn, hãy chọn các loại hạt rang nguyên chất thay vì các loại chiên hoặc những loại có thêm muối hoặc đường.

3. Cá

Cách phát âm tiếng Quan Thoại của từ “cá” nghe giống như từ “còn sót lại” hoặc “dư thừa”. Vì vậy, ăn cá tượng trưng cho việc có nhiều thức ăn và của cải đến mức có dư thừa.

Cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Cá cũng là một nguồn protein phong phú cần thiết trong việc xây dựng và sửa chữa các mô cơ thể, điều chỉnh các chức năng cơ thể và duy trì khối lượng cơ bắp cũng như sức mạnh của chúng ta.

Mẹo ăn uống lành mạnh

Hương vị món cá hấp của bạn với các loại rau tươi như hành lá, gừng, rau mùi hoặc cà chua để bổ sung chất xơ và làm lớp phủ ít natri.

4. Bánh bao

Trông giống như thỏi vàng, bánh bao là một món ăn may mắn cổ điển được cho là mang lại sự thịnh vượng và giàu có.

Bật mí 5 món ăn tượng trưng cho may mắn, tài lộc lại đại bổ cho cơ thể, tăng gấp đôi đề kháng, ăn vào dịp Tết vừa khỏe vừa vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh hương vị thơm ngon, há cảo còn chứa nhiều loại rau băm nhỏ, thường là bắp cải và thịt nạc. Bao gồm carbohydrate, rau và protein, bánh bao chắc chắn chiếm được vị trí của nó trong chế độ ăn uống cân bằng.

Ngoài ra, bắp cải có nhiều chất xơ, có thể giúp ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột. Loại rau này cũng có nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm Vitamin C và folate, một loại vitamin giúp cơ thể chúng ta tạo ra DNA và các tế bào hồng cầu khỏe mạnh.

Mẹo chuẩn bị tốt cho sức khỏe

Hấp hoặc luộc bánh bao của bạn thay vì chiên ngập dầu!

5. Tỏi tây

Trong tiếng Quan Thoại, tỏi tây đồng âm với từ “đếm”. Vì vậy, có tỏi tây tượng trưng cho việc đếm tiền trong năm mới tới.

Như với hầu hết các loại rau, tỏi tây cung cấp chất xơ, ít calo và thường được sử dụng để thêm hương vị cho món ăn của bạn. Tỏi tây cũng rất giàu chất chống oxy hóa và chứa nhiều chất dinh dưỡng như Vitamin A, C và K. Nó cũng chứa mangan, một khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần để giữ cho xương chắc khỏe và thúc đẩy quá trình đông máu.

Mẹo chuẩn bị tốt cho sức khỏe

Xào tỏi tây vào các món thịt lợn hoặc đậu phụ của bạn để tăng thêm màu sắc và chất xơ trong món ăn giàu protein của bạn.

 

Theo Healthxchange

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