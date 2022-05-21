Bạn đang gặp vấn đề về răng miệng? Mách bạn 5 mẹo đơn giản và dễ làm ngay TẠI NHÀ

Mỗi ngày bạn nên đánh răng ít nhất 2 lần, tốt nhất nên đánh răng sau bữa ăn khoảng 30 phút, mỗi lần không quá 3 phút. Cần phải đánh răng kỹ và sạch sẽ để loại bỏ hết các mảng bám cũng như thức ăn thừa trên răng, tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Sau khoảng 2 đến 3 tháng sử dụng bàn chải, bạn cần thay bàn chải khác để đảm bảo vệ sinh và tránh bị hôi miệng. Bạn cũng cần dùng thêm chỉ nha khoa, nước súc miệng, cạo lưỡi,... để làm sạch hoàn toàn khoang miệng.

Trong sữa chua có chứa hàng triệu lợi khuẩn, giúp đẩy lùi mùi hôi miệng vô cùng hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Ăn sữa chua hàng ngày còn có tác dụng làm giảm đáng kể lượng hydro sunfua trong miệng – nguyên nhân chính gây hôi miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng rau cần tây

Rau cần tây chứa nhiều chất diệp lục và có mùi thơm đặc trưng, giúp trị hôi hiệu rất hiệu quả. Bạn có thể xay nhuyễn rau cần tây để lấy nước súc miệng hằng ngày hoặc nhúng rau cần tây vào giấm và nhai kỹ trong vài phút.

Cách chữa hôi miệng bằng baking soda

Baking soda vốn có tác dụng tẩy trắng, ngoài ra nó còn giúp tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi khó chịu. Các bạn có thể sử dụng hòa một chút nước vào baking soda để tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó dùng hỗn hợp này đánh răng là đã nhanh chóng loại bỏ được mùi hôi khó ưa rồi. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, chỉ áp dụng phương pháp này 1 - 2 lần mỗi tuần để tránh tình trạng răng bị mài mòn.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo trị hôi miệng tại nhà với dầu mè

Những nghiên cứu chuyên sâu đã chứng minh dùng dầu mè chữa hôi miệng cho hiệu quả rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Dầu mè ở trong miệng sẽ tạo ra nhiều hợp chất chống oxy hóa, các chất có khả năng phá tan tế bào của vi khuẩn gây mùi. Từ đó chứng hôi miệng sẽ dần bị loại bỏ.

Cách xóa mùi hôi miệng với dầu mè không quá khó. Bạn chỉ cần ngậm 1 thìa dầu mè trong 5 phút. Sau đó nhổ ra để tránh mùi khó chịu, buồn nôn của loại dầu này. Bạn cần nhớ vệ sinh lại với nước sạch.