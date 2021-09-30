Ba mũi nhọn then chốt giúp Vinamilk vượt 'phép thử' covid-19

Việc thực hiện mục tiêu kép không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch mà còn sẵn sàng phục hồi ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách giải bài toán này khác nhau. Với Vinamilk , một doanh nghiệp có quy mô lớn điển hình, mục tiêu kép đang được thực hiện với 3 mũi nhọn then chốt là Quản trị, Công nghệ và Con người.

Ví dụ, ở Vinamilk, thời gian đầu của Covid-19, doanh nghiệp luôn phải tìm cách giảm hàng tồn kho để tối ưu hóa dòng tiền. Nhưng vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh và lan rộng, chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm, Vinamilk điều chỉnh gia tăng hàng tồn kho để kịp thời cung cấp cho các hoạt động sản xuất. "Nếu giữ mức tồn kho như bình thường sẽ không bảo đảm được việc thực hiện kế hoạch của quý tiếp theo", đại diện Vinamilk cho biết.

Với phần lớn các doanh nghiệp, những kế hoạch kinh doanh sản xuất dù ngắn hạn cũng thường được dự trù trước ít nhất 6 tháng. Tuy nhiên, các đợt bùng phát liên tục của Covid-19 đã khiến việc này thay đổi rõ rệt. Theo chia sẻ của ông Lê Thành Liêm, Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk, thực trạng này buộc các doanh nghiệp phải linh động thay đổi, từ kế hoạch 6 tháng đến 1 năm chuyển thành kế hoạch dưới 3 tháng. Ban lãnh đạo phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên cập nhật tình hình thị trường nhằm đưa ra những quyết định kịp thời.

Kho thành phẩm trong một nhà máy của Vinamilk, tồn kho linh hoạt đảm bảo cung ứng trong nước và cả xuất khẩu theo diễn biến của Covid-19.

Bên cạnh đó, Vinamilk tận dụng lợi thế có hệ thống sản xuất và phân phối rộng khắp trên toàn quốc giúp đảm bảo khả năng sản xuất ổn định ngay cả khi một số địa phương phải thực hiện giãn cách. Vấn đề nằm ở việc quản trị, điều phối hệ thống này sao cho tối ưu hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ, gia tăng sự linh động

Một trong những tác động mạnh nhất của Covid-19 chính là buộc phải “chuyển từ offline sang online”. Đây cũng chính là lúc công nghệ phát huy được tính ưu việt trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt.

Tại Vinamilk, việc ứng dụng công nghệ, đầu tư vào chuyển đổi số đã được chú trọng thực hiện từ nhiều năm trước. Đơn cử như hệ thống ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) được công ty đầu tư từ khoảng 15 năm trước đã giúp các hoạt động giữa khâu bán hàng và phân phối diễn ra một cách nhịp nhàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hay nhờ đã có hệ thống thanh toán không tiền mặt, Vinamilk không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc thanh toán, giúp công việc kinh doanh vận hành suôn sẻ.

Vinamilk ứng dụng công nghệ trong nhiều khía cạnh của hoạt động và quản trị.

Các nhà máy và trang trại Vinamilk áp dụng triệt để tự động hóa và công nghệ 4.0, đảm bảo quản lý từ xa và có tính hệ thống. "Chuỗi cung ứng của Vinamilk hoạt động hoàn toàn dựa vào hệ thống công nghệ thông tin, kết nối từ đầu vào - việc thu mua nguyên vật liệu, cho đến đầu ra cuối cùng - sản phẩm đến tay người tiêu dùng", đại diện Vinamilk cho biết.

Doanh nghiệp áp dụng công nghệ, trang bị các công cụ, phần mềm hỗ trợ giao tiếp và làm việc từ A-Z như: e-Office, hệ thống trình duyệt online, ứng dụng tương tác nội bộ, giải pháp giúp nhân viên truy cập dữ liệu công ty tại nhà và chữ ký số. Những ứng dụng này đã giúp hoạt động trong nội bộ Vinamilk và đối với các đối tác không hề gián đoạn ngay trong thời điểm “work-from-home”. Hệ thống e-Office cũng đang được Vinamilk triển khai áp dụng đồng bộ cho các công ty con.

Hiệu quả của việc áp dụng chữ ký số và số hóa tài liệu ở Vinamilk.

Con người, yếu tố có tính quyết định

Đối diện với Covid-19, vấn đề con người trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp có chính sách, giải pháp công nghệ hiệu quả nhưng không có bộ máy nhân sự vận hành hiệu quả thì cũng sẽ gặp vướng mắc. Ngoài ra, vấn đề “sống còn” lúc này còn là bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, sản xuất trong dịch bệnh.

Từ đầu năm 2020, Vinamilk thành lập ban Hỗ trợ chuyên môn phòng chống Covid-19, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tuân thủ và thực hành quy định phòng chống dịch, thường trực online 24/7 để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Công ty cũng cung cấp cho nhân viên các phương tiện phòng dịch, sản phẩm dinh dưỡng tăng cường đề kháng.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng giúp người lao động yên tâm làm việc bằng cách duy trì chính sách chi trả lương và phúc lợi đầy đủ; hỗ trợ tăng cường về điều kiện làm việc – sinh hoạt đối với các đơn vị 3 tại chỗ; chủ động hỗ trợ người lao động toàn công ty trong xét nghiệm, chích vaccine phòng Covid-19.

Nhân viên thực hiện “3T” tại các nhà máy Vinamilk được xét nghiệm định kỳ để đảm bảo sản xuất an toàn, chống dịch hiệu quả.

Trong một năm mà ngành thực phẩm đồ uống thế giới biến động chưa từng có vì Covid-19, Vinamilk tăng 6 bậc lên vị trí 36 trong “Top các công ty sữa lớn nhất thế giới” (theo xếp hạng của công ty nghiên cứu thị trường Plimsoll) và thương hiệu Vinamilk góp mặt “Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu” của Brand Finance với định giá 2,4 tỷ USD.

Một số kết quả tích cực của Vinamilk trong gần 2 năm xảy ra dịch Covid-19.

Covid-19 là một “phép thử” khắc nghiệt với các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Hậu đại dịch, bức tranh thị trường sẽ không bao giờ quay lại như trước đây. Các doanh nghiệp không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, sức bền bỉ mà còn phải linh hoạt và nhạy bén để tìm hướng phát triển khi nền kinh tế thiết lập được trạng thái “bình thường mới”.