Ảnh hưởng nghiêm trọng của đồ ngọt hay các loại thực phẩm nhiều đường mà bạn nên biết để hạn chế

Một phần lượng đường bạn hấp thụ sau khi vào trong máu cũng trở thành protein. Những phân tử protein mới này góp phần làm mất đi tính đàn hồi của các mô, dẫn đến lão hoá ở da và các bộ phận khác. Càng nhiều lượng đường lưu thông trong máu thì càng đẩy nhanh quá trình lão hoá.

Một trong những ảnh hưởng đầu tiên của việc ăn quá nhiều đường vào cơ thể là làm tăng cân. Với rất nhiều đồ uống có đường và các sản phẩm khác, con người (đặc biệt là trẻ em) rất dễ bị chứng béo phì.

Theo một nghiên cứu, lượng thức uống nhiều đường có liên quan đến chứng béo phì ở trẻ em. Thực tế, lượng calo trong chất ngọt này ức chế tế bào đốt chất béo và làm tăng lượng insulin, gây rối loạn trao đổi chất cơ thể dẫn đến tăng cân.

Ngoài ra, đường cũng có khả năng tăng ghrelin – hormone gây cảm giác đói. Vì vậy, bạn sẽ ăn nhiều hơn, chủ yếu là thực phẩm giàu carbohydrate dẫn đến sự tích tụ chất béo trong bụng. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Bộ não

Ăn đường mang lại cho bộ não một lượng lớn chất cảm giác tốt cho cơ thể gọi là dopamine. Điều này giải thích lý do tại sao bạn có thể thèm ăn một thanh kẹo vào lúc ba giờ chiều. Bởi vì, toàn bộ thực phẩm như trái cây, rau sẽ không làm cho não giải phóng nhiều dopamine. Khi đó, não sẽ cần đường nhiều hơn để có được cảm giác thoải mái.

Chính vì vậy, nó sẽ gây ra cảm giác thèm ăn những món ăn chứa nhiều đường sau bữa tối, đồng thời nó khiến cho bạn không thể kiểm soát được cơn thèm này.

Da trở nên xấu hơn

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy việc tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều đường có liên quan đến các vấn đề về da. Các phân tử đường thường gây kết dính collagen, thành phần quyết định độ đẹp xấu của làn da bạn.

Lượng đường quá nhiều làm cho các tế bào collagen trong cơ thể hoạt động kém đi, khiến các mô da cứng lại, da mất độ đàn hồi cần thiết. Khi ấy, các nếp nhăn sẽ xuất hiện, khiến da sần sùi, nổi mụn trứng cá, thậm chí gây viêm da nghiêm trọng.

Bạn càng ăn nhiều đường thì tình trạng da bạn sẽ càng trở nên tệ hại hơn. Đường sẽ khiến da bạn nổi nhiều mụn trứng cá hơn và nhanh lão hóa hơn.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Một số người thắc mắc ăn ngọt nhiều có tốt không? Nhiều minh chứng cho thấy chế độ ăn uống nhiều đường là nguyên nhân dẫn đến béo phì, viêm nhiễm, đồng thời tăng lượng chất béo trung tính, lượng đường trong máu và huyết áp. Tất cả dẫn đến bệnh tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sử dụng nhiều đồ uống có đường có thể gây ra chứng xơ vữa động mạch, một căn bệnh đặc trưng bởi chất béo gây tắc nghẽn động mạch.

Một nghiên cứu được thực hiện trên 30.000 người cho thấy những người tiêu thụ 17 – 21% calo từ đường có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn 38% so với người chỉ tiêu thụ 8%.

Đường có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm

Ăn quá nhiều đường có thể làm bệnh nhân trầm cảm càng nặng hơn. Nghiên cứu cho thấy ăn nhiều đồ ngọt có thể làm tâm trạng xấu đi, tăng sự khó chịu, kích động, ngủ không ngon và tăng viêm nhiễm trong cơ thể.

*Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn