Ăn vài hạt lạc rang sáng sớm tương tự như 'thuốc bổ', tuy nhiên, 5 nhóm người sau đây cần hạn chế ăn

Tốt cho tim mạch

Thực tế là đậu phộng rất tốt cho tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học khác nhau. Đậu phộng chứa chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu như mangan và kali.

Trong số những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của kali và mangan là giúp kiểm soát lượng natri quá mức có thể dẫn đến các bệnh tim mạch khác nhau. Tuy nhiên, chỉ nên ăn đậu phộng rang thông thường thay vì đậu phộng rang muối, vì đậu phộng rang muối chứa nhiều natri hơn.

Ngăn ngừa ung thư

Một lối sống lành mạnh là cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, có chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu có thể giúp ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên, đậu phộng rang là một trong những thực phẩm được khuyến khích trong vấn đề này.

Tốt cho trí nhớ/Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Trong đậu phộng chứa một số chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho não bộ như folate, niacin, flavonoid và các hợp chất hữu cơ khác rất tốt cho trí nhớ và sức khỏe não bộ.

Bệnh Alzheimer xảy ra do các tình trạng thoái hóa liên quan đến tuổi tác. Nguyên nhân chính là khi não không được nhận đủ chất dinh dưỡng để tái tạo tế bào. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu niacin như đậu phộng rang có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngăn ngừa lão hóa sớm/ Tốt cho da

Lão hóa sớm là do một số thiếu hụt và trở nên tồi tệ hơn bởi các gốc tự do. Đậu phộng rang là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa có thể chống lại các gốc tự do và cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa lão hóa sớm.

Thật là tuyệt khi biết rằng đậu phộng thực sự có lợi cho làn da của bạn. A xít monounsaturated và resveratrol giúp cung cấp nước và bổ sung cho làn da sáng.

Giúp giảm cân

Casey McManus, trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Brigham And Women's ở Mỹ đề cập đến việc nếu ăn một ít đậu phộng vào buổi sáng, sẽ tăng cảm giác no lâu và giảm được lượng thức ăn vào ngày hôm đó. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên nên ăn một ít đậu phộng để kiểm soát sự thèm ăn. Ở mức vừa phải, đậu phộng giúp no lâu và kiểm soát sự thèm ăn rất tốt.

Đậu phộng có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Đặc biệt, a xít oleic trong đậu phộng giúp giảm mức LDL (cholesterol xấu) và tăng HDL (cholesterol tốt) trong máu. Do đó, mức cholesterol được cân bằng và điều này giúp ngăn ngừa các bệnh động mạch vành và đột quỵ bằng cách thúc đẩy lipid lành mạnh.

Giảm táo bón

Lạc rất giàu chất xơ, có thể trợ giúp nhu động đường tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Từ đó đẩy nhanh quá trình đại tiện, giảm tình trạng táo bón. Nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ ăn lạc ít nhất 2 lần 1 tuần có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 58%, còn đàn ông thì giảm 27%. Các nhà khoa học nhận ra có thể là do axit folic đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa loại ung thư này.

Bổ sung khoáng chất cho cơ thể, chống loãng xương

Đậu phộng chứa 8 loại axit amin thiết yếu như lecithin, vitamin A, vitamin B, vitamin E, vitamin K, canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố khác. Do đó, thường xuyên ăn đậu phộng có thể bồi bổ và kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể bổ sung các nguyên tố vi lượng và vitamin.

Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng.

Lạc rất giàu dầu béo và protein, có tác dụng bổ khí huyết, dưỡng huyết, thông sữa với phụ nữ sau sinh.

Phòng ngừa hình thành sỏi mật, tiểu đường

Lạc cung cấp một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Những người gầy, yếu nên ăn thường xuyên loại hạt này. Chúng cũng tốt cho trẻ đang phát triển vì chúng giàu axit amin.

Theo nghiên cứu, ăn lạc thường xuyên có thể phòng ngừa hình thành sỏi mật.

Đậu phộng có sự hiện diện của mangan, là khoáng chất có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất béo và carbohydrate, sự hấp thụ canxi và điều chỉnh lượng đường huyết. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng một khẩu phần đậu phộng có thể làm giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đây là tin tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Nếu bạn có người nhà bị bệnh tiểu đường, hãy khuyên họ dùng đậu phộng theo liều lượng cho phép.

Nhóm người đại kỵ cần lưu ý

Theo Tiền Phong, mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn có một số nhóm người sau đây lưu ý khi ăn lạc rang.

Nhóm người mắc bệnh huyết khối

Lạc bản thân có tác dụng điều chỉnh và cầm máu, làm tăng huyết dịch và thúc đẩy nhanh quá trình đông máu, thúc đẩy sự hình thành huyết khối. Vì vậy, người có độ nhớt máu cao hoặc bệnh máu vón cục thì nên hạn chế ăn nhiều lạc.

Lạc cũng là nhóm thực vật ăn hạt, nếu ăn quá nhiều cùng lúc có thể gây nóng trong. Nếu tiếp tục dùng cách chế biến như rang với dầu mỡ, sẽ thêm phần gây nóng, đầy bụng. Không những thế, khi chế biến lạc ở nhiệt độ cao sẽ làm phá vỡ kết cấu dinh dưỡng trong lạc, làm biến chất hoặc thất thoát dinh dưỡng.

Nhóm người có bệnh về gan mật

Những loại thực phẩm có hàm lượng protein và chất béo cao khi ăn vào cơ thể sẽ làm cho túi mật có sự kích thích tiết mật rất mạnh, vì vậy sẽ có nhiều dịch mật được bài tiết ra để giúp tiêu hóa và hấp thu.

Người có bệnh về gan mật nếu vô tình ăn quá nhiều lạc, bổ sung quá mức lượng đạm và chất béo sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và túi mật, thậm chí làm cho tình trạng bệnh càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhóm người này nếu muốn ăn lạc, nên chọn phương pháp chế biến đúng cách. Tốt nhất nên cho một ít lạc nấu cùng với cháo để khống chế số lượng. Hoặc có thể ăn lạc rang hay luộc mà không thêm dầu mỡ. Tuyệt đối tránh việc ăn lạc theo hình thức chiên tẩm nhiều dầu mỡ, muối, hoặc ăn cùng lúc quá nhiều hoặc ăn nhiều lần.

Người hay bốc hỏa

Đậu phộng vị ngọt, tính nóng, người bị viêm khoang miệng, viêm lưỡi, miệng lưỡi lở loét, mũi chảy máu... do chứng nội nhiệt bốc hỏa sau khi ăn đậu phộng sẽ tăng hỏa khí, làm bệnh tăng nặng và khó thở hơn.

Người bị bệnh dạ dày

Những bệnh nhân này có chứng đau bụng mãn tính, tiêu chảy, khó tiêu và các triệu chứng khác. Ăn đậu phộng và các loại hạt có hàm lượng protein và chất béo quá cao sẽ gây khó tiêu hóa và hấp thụ.Do đó, các bệnh nhân này không nên ăn đậu phộng.

Người mỡ máu cao/ Người bị bệnh gout

Trong đậu phộng có chứa một lượng lớn chất béo, những người bị cao huyết áp ăn đậu phộng sẽ làm cho lượng mỡ trung bình trong máu tăng lên, lượng mỡ trong máu tăng sẽ kèm với hiện tượng xơ cứng động mạch, cao huyết áp, rất có hại cho cơ thể.

Nguyên nhân gây bệnh gout là do có sự rối loạn chuyển hóa acid uric, làm tăng lượng acid uric trong máu. Chế độ ăn uống nhiều chất béo sẽ làm giảm bài tiết axit uric khiến cho bệnh có xu hướng trầm trọng hơn.Đậu phộng là một trong những thực phẩm nhiều chất dầu béo và chất protein… không thích hợp để bệnh nhân gout tiêu thụ nhiều.