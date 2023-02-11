5 món nước ‘mát trong đẹp ngoài’ chống tia UV thần kỳ hơn cả kem dưỡng trắng, có loại được Đông y xếp vào ‘vị thuốc’ mát gan

Theo Tuổi Trẻ, những ngày gần đây, trong khi miền Bắc đang đối mặt với thời tiết nồm ẩm, dự báo sẽ giảm mưa, trời hửng nắng thì tại miền Nam, đặc biệt như Thành Phố Hồ Chí Minh, tia cực tím đang ở mức nguy hại cao, đặc biệt lên đến mức 9. Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, mức từ 3 - 5 là trung bình, từ 6 - 7 là cao, từ 8 - 10 là rất cao. Ở mức rất cao, tia cực tím có thể gây bỏng da người nếu cơ thể tiếp xúc trực tiếp nắng nóng liên tục trong 25 phút.

Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì uống những loại nước giải khát chứa nhiều hóa chất, phẩm màu độc hại, chị em nên chọn những loại nước dưới đây vừa mát gan, giải nhiệt nhanh lại dưỡng da trắng mịn.

Nếu ở trong môi trường quá nóng, hay môi trường dễ sinh bệnh, bạn cần quan tâm đến lá gan và những phương pháp detox (thanh lọc), vừa giúp tăng năng lượng, đồng thời thải bỏ các chất dư thừa, thải độc trong cơ thể.Khi gan khỏe mạnh, làn da của bạn sẽ khỏe đẹp tự nhiên, mịn màng và trắng trẻo hơn nhờ cơ chế giải độc.

Theo quan niệm của Đông y, những thực phẩm "vàng" trong việc giải độc gan, hay thậm chí được xem là "vua" giải độc cho gan lại là những món ăn uống đơn giản, phổ biến, bình dân, rẻ tiền, thậm chí chúng có sẵn ngay trong bếp nhà bạn. Thế nên, cần tìm ngay những công thức nước uống khỏe dáng, đẹp da để "triển" ngay nhé:

Sâm bí đao

Bí đao có tác dụng giải độc, lợi tiểu, trị ung nhọt, táo bón. Mùa hè, bạn nên nấu sâm bí đao cho cả nhà uống để hạn chế các bệnh phát sinh do nóng trong. Không chỉ giải nhiệt, sâm bí đao còn giúp làm đẹp da, mượt tóc, chống say nắng theo cách hoàn toàn tự nhiên.

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, bí đao có tính mát, vị ngọt, không độc giúp thanh nhiệt giải độc, kiện tỳ, ích khí trừ phiền, chỉ khát lợi tiểu, tiêu thũng.

Loại nước dùng đúng cách sẽ giúp thận khỏe, thải độc tốt. Ảnh: Internet

Thành phần chính của bí đao là nước, không có chất béo và hàm lượng natri cũng vô cùng thấp. Do đó không chỉ giúp giải nhiệt, làm mát gan mà còn giảm béo tốt, cấp nước cho da căng mọng.

Đặc biệt, vitamin C dồi dào trong bí đao không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn là một thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, giúp da đẹp mịn.

Sử dụng bí đao làm trà uống hàng ngày do đó đem lại rất nhiều công dụng cho sức khỏe.

Nước nha đam

Không chỉ là một trong các loại nước uống giải nhiệt cơ thể cực tốt mà nước nha đam còn rất tốt cho da. Uống loại thức uống này thường xuyên không chỉ giúp cơ thể khỏe khoắn, tươi mới hơn mà làn da cũng trở nên căng mịn, ửng hồng. Ngoài ra, với đặc tính chống khuẩn, giảm đau, giúp làm lành vết thương nhanh chóng nên nó còn được dùng để chữa các bệnh tiêu hóa như viêm loét dạ dày tá tràng, trị bệnh ngoài da.

Sao Việt ưa chuộng các loại nước tự nhiên. Ảnh: Internet

Để làm nước nha đam, bạn hãy lấy một lượng vừa đủ lá nha đam đi rửa sạch, tách lớp vỏ bên ngoài và lấy phần thịt bên trong lá. Sau đó, đem phần thịt lá vừa thu được ngâm với nước muối loãng khoảng 1 – 2 giờ rồi vớt ra, để ráo. Cho nồi lên bếp, đổ một lượng nước vừa đủ vào và đun sôi. Khi nước đã sôi, cho thêm chút đường phèn vào rồi khuấy đều lên cho tan hết. Phần thịt nha đam đem cắt nhỏ thành hình hạt lựu, đổ tất cả vào nồi nước đang sôi. Đun thêm khoảng 3 – 5 phút thì tắt bếp. Cho nước nha đam vừa thu được ra cốc là có thể thưởng thức rồi.

Trà xanh

Trà xanh không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống mà nó còn được coi là một loại dược liệu, chính vì thế nó cũng sẽ có những thành phần, dược tính nhất định.

Theo giới chuyên gia, trà xanh có chứa chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe làn da. Nó có thể ngăn ngừa nhiễm trùng da vì chứa hợp chất polyphenolic EGCG (epigallocatechin-3-gallate).

Trà xanh có thể "đảo ngược" tác hại của ánh nắng mặt trời nhờ đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Trà xanh còn được biết đến là loại nước có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra, nó có thể làm giảm sự xuất hiện của các đường nhăn và đồi mồi.

Trà xanh là một chất kháng khuẩn mạnh mẽ để điều trị mụn trứng cá và làm thông thoáng lỗ chân lông. Ảnh: Internet

Trà xanh là một chất kháng khuẩn mạnh mẽ để điều trị mụn trứng cá và làm thông thoáng lỗ chân lông. Chất polyphenol trong trà xanh làm hỏng màng vi khuẩn và chống lại nhiễm trùng. Bên cạnh đó, trà xanh chứa nhiều vitamin B2 và vitamin E, cả hai đều cần thiết cho sức khỏe làn da.

Dùng trà xanh thường xuyên sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, thải độc tố hiệu quả; Điều hòa huyết áp, tốt cho hệ tim mạch; Ngăn ngừa căn bệnh ung thư quái ác; Giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường chức năng của não bộ; Chống lão hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân....

Nước rau má

Theo Đông y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng) có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, mụn nhọt, rôm sảy…

Thế nên, từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để chữa mụn, giúp giảm mụn, làm đẹp da.

Đặc biệt, nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong rau má có chứa rất nhiều beta-carotene, saponins, alkaloids, flavonols, saccharids, calcium, Fe, Mg, Mn, P, Kali, các loại vitamin B1, B2, B3, C và K...

Tất cả những việc bạn cần làm chỉ là ép rau má lấy nước uống thường xuyên. Đây chính là một cách giúp bạn có làn da trắng mịn, trẻ trung hơn cũng như cải thiện sức khỏe gan.

Từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để chữa mụn, giúp giảm mụn, làm đẹp da. Ảnh: Internet

Nước đậu đen

Đông y cho rằng sắc đen thuộc hành Thuỷ, liên quan đến tạng Thận, có tác dụng dẫn thuốc về Thận. Một số loại thuốc, nhất là hà thủ ô, vị thuốc bổ Thận, làm đen râu tóc, thường được sao tẩm nhiều lần với đậu đen. Đậu đen được dân gian làm đồ uống giải nhiệt từ xa xưa, không chỉ bổ dưỡng mà nó còn dùng trong chế biến thuốc.

Trong Đông y, đậu đen có vị ngọt, tính mát. Có tác dụng trừ phong nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi niệu, phụ nữ dùng lâu ngày sẽ hồng hào và làn da sáng mịn hơn.

Đậu đen dễ chế biến, dùng để nấu chè hay nấu nước đều ngon, lành mạnh, có tác dụng làm mát cơ thể và cực kỳ tốt cho cho sức khỏe.

Đâu đen rửa sạch với nước, loại bỏ hạt hỏng và để ráo nước. Cho đậu vào chảo lớn rang với lửa vừa đến khi đậu thơm, tách vỏ. Chú ý đảo đều tay để không bị cháy đậu nhé! Cho nước vào nồi đun sôi, cho hết số đậu đã rang vào nước và đun cho đậu sôi 10 phút thì tắt bếp, đậy vung ủ thêm 15 phút nữa. Rây lấy nước cho vào chai thủy tinh, để trong tủ lạnh dùng dần.