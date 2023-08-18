Theo thông tin từ VietNamNet, nếu bạn từng tranh luận liệu trứng luộc có thực sự tốt hơn trứng rán hay không thì bạn không phải người duy nhất. Chính các nhà khoa học cũng dành nhiều thời gian để xem xét về giá trị dinh dưỡng của trứng với hai hình thức chế biến này.

Một quả trứng luộc chứa khoảng 77,5 calo với 6,3g protein, 0,6g carbohydrate và 5,3g chất béo. Trứng cũng chứa nhiều khoáng chất và vitamin khác ngoài choline. Lượng vitamin A, selen, vitamin B6, B9, B12, phốt pho, kẽm và sắt trong trứng cũng cao.

Một quả trứng rán cùng kích cỡ có 90 calo và chứa 7g chất béo, cao hơn khi luộc. Healthline chỉ ra hàm lượng calo và chất béo cao hơn có thể do dầu mỡ hoặc bơ dùng để rán trứng. Ngoài ra, trứng rán chứa ít carbohydrate hơn một chút, khoảng 0,4g carbohydrate. Cả hai loại trứng đều cung cấp lượng protein, các loại khoáng chất và vitamin tương đương nhau.

Thành phần dinh dưỡng của trứng có thể dao động tùy thuộc vào cách nuôi gà mái. Ảnh: Internet

Ngoài cách chế biến, bạn cũng cần để ý tới loại trứng vì không phải tất cả đều giống nhau. Thành phần dinh dưỡng của trứng có thể dao động tùy thuộc vào cách nuôi gà mái. Các nhà chuyên môn khuyên bạn nên mua trứng hữu cơ từ gà mái được nuôi thả vườn.

Thường xuyên ăn trứng luộc, là bổ gan hay hại gan?

Theo Người Đưa Tin, trứng rất giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin và khoáng chất, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, ăn trứng luộc thường xuyên có gây hại cho gan hay không là băn khoăn của không ít người bởi họ lo ngại cholesterol trong trứng sẽ có thể dẫn tới gan nhiễm mỡ.

Hơn nữa từng có một nghiên cứu năm 2017 phát hiện ra rằng việc tiêu thụ trứng thường xuyên (ít nhất là 2-3 quả trứng mỗi tuần) có thể làm tăng khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu khác sau đó cho thấy ăn từ 4 quả trứng trở lên mỗi tuần không có bất kỳ mối liên hệ nào với bệnh gan nhiễm mỡ.

Vì lòng đỏ trứng gà chứa hàm lượng cholesterol cao, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Ảnh: Internet

Vì vậy, không thể khẳng định trứng luộc gây hại cho gan mà ngược lại, nhiều chuyên gia và nghiên cứu đã chứng minh trứng luộc có tác dụng bồi bổ gan. Lòng đỏ trứng rất giàu lecithin và choline, có thể thúc đẩy quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào gan, giúp bảo vệ sức khỏe của gan.

Ngoài ra, protein trong trứng luộc có thể giúp gan giải độc, giảm bớt gánh nặng cho gan. Tất nhiên, mặc dù trứng luộc không gây hại cho gan nhưng ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Vì lòng đỏ trứng gà chứa hàm lượng cholesterol cao, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng hàm lượng cholesterol trong máu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Vì vậy, chỉ nên ăn 1-2 quả trứng luộc mỗi ngày, không nên ăn quá nhiều.

Tóm lại, ăn trứng luộc vừa phải có lợi cho sức khỏe con người và không gây hại cho gan. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe, chúng ta cần chú ý kiểm soát lượng tiêu thụ, tránh ăn quá mức.

Những lưu ý khi ăn trứng

Theo VOV dẫn tin từ VTC News, trứng là thức ăn quen thuộc và giàu chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng lại có tỷ lệ cân đối, do vậy trứng có thể sử dụng cho cả trẻ em và người lớn.

* Với trẻ nhỏ từ 6 - 7 tháng tuổi, mỗi bữa ăn 1/2 lòng đỏ trứng gà

- Trẻ từ 8 - 9 tháng tuổi, mỗi bữa ăn 1 lòng đỏ trứng gà hoặc 4 quả trứng chim cút;

- Trẻ từ 10 - 12 tháng tuổi cho ăn cả lòng đỏ và lòng trắng và mỗi bữa ăn 1 quả;

- Trẻ từ 1 - 2 tuổi ăn từ 3 - 4 quả/tuần.

* Với người lớn, một tuần chỉ nên ăn khoảng 3 quả/tuần;

- Người bị tăng huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều.