Ăn mít làm sao để không tăng cân mà còn hưởng trọn dinh dưỡng - Tham khảo ngay mẹo nhỏ này!

Với vị ngọt và độ giòn thơm đặc trưng, mít là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, câu hỏi thường được đặt ra là: liệu ăn mít có béo không và có cách nào để ăn mít mà không tăng cân? Mời bạn tìm hiểu qua bài viết sau.

Giá trị dinh dưỡng và lượng calo trong mít Quả mít là nguồn cung cấp năng lượng và giàu dưỡng chất đa dạng và phong phú. Bên cạnh các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ, quả mít còn chứa nhiều carbohydrate, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đồng thời, các chất chống oxy hóa tự nhiên có trong mít cũng có thể có lợi cho sức khỏe chống vi khuẩn và hệ tiêu hóa. So sánh với những thức ăn vặt, thức ăn nhanh khác như gà rán, khoai tây chiên, trà sữa, mít vẫn là món tráng miệng ít calo. Vậy, mít tươi và mít sấy bao nhiêu calo?

Trong 100 gram mít chín có khoảng 90-95 calo. Đây là lượng calo trung bình khi so sánh với những loại trái cây khác như: chuối (khoảng 96 calo); bơ (160-170 calo); sầu riêng (82-90 calo); dâu tây (khoảng 32 calo); táo (khoảng 52 calo),…

Trong khi đó, mít sấy lại chứa lượng calo cao hơn nhiều so với mít tươi. Cụ thể, 100g mít sấy chứa đến khoảng 280-390 calo, tùy theo quá trình sấy và hàm lượng đường bên trong.

Trong 100g hạt mít luộc chín cung cấp 90-100 kcal. Đây là lượng calo trung bình khi so sánh với khoai lang luộc (khoảng 76 calo) và khoai tây (khoảng 82 calo). Ảnh minh họa: Internet Đang giảm cân có ăn mít được không? Trong 100g mít dai tươi có chưa đến 100 calo, đây là một chỉ số năng lượng thấp, nên những người đang ăn kiêng không cần lo ngại khi ăn mít. Thậm chí, lượng chất xơ dồi dào trong mít giúp loại trái cây này có mặt trong danh sách thực phẩm hỗ trợ giảm cân. Khi ăn mít, đặc biệt là hạt mít, trong quá trình tiêu hóa, các chất có trong thịt hay phần hạt mít sẽ tạo ra cảm giác no, tiết chế sự thèm ăn. Mít cũng góp phần đào thải năng lượng dư thừa ra bên ngoài cơ thể, nên không ngạc nhiên khi ăn mít không những không mập mà còn góp phần tiêu hao mỡ thừa. Ngoài mít chín nguyên trái hay hạt mít luộc, bạn cũng có thể ăn sữa chua mít để giảm cân. Sữa chua sẽ bổ sung thêm nhiều lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và góp phần cải thiện sức khỏe lẫn ngoại hình. Dù là mít hay sữa chua mít thì bạn chỉ nên ăn vào buổi trưa hoặc tối, sau bữa ăn nửa tiếng đồng hồ để đảm bảo phát huy hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet Làm sao ăn mít không tăng cân? Nếu bạn quan tâm đến những chủ đề như ăn mít có béo không, mít chứa bao nhiêu calo, có thể bạn cũng muốn biết cách ăn mít lành mạnh. Nếu đang cố gắng giảm cân, bạn vẫn có thể ăn mít. Tuy nhiên, nên tuân thủ những lưu ý ăn uống lành mạnh sau đây để không bị tăng cân tích mỡ. Chế biến mít tươi một cách lành mạnh Ăn mít tươi với lượng vừa phải. Mít tươi chứa chất xơ và nước tự nhiên, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà không tăng cân. Vì thế, một vài miếng mít nhỏ thay cho một bữa ăn nhẹ sẽ không khiến bạn tăng cân.

Thêm mít vào các món trái cây và salad. Bạn cũng có thể thêm mít vào salad ăn kiêng để tăng hương vị hoặc trộn mít tươi vào sữa chua không đường để tạo vị ngọt tự nhiên. Cách ăn mít sấy lành mạnh Kiểm soát khẩu phần ăn. Mít sấy là một món ăn tiện lợi và ngon miệng, nhưng tốt nhất bạn chỉ nên ăn ít thôi. Tương tự, ăn hạt mít vừa phải sẽ không khiến bạn tăng cân.

Kết hợp mít sấy như một loại topping trong món ăn lành mạnh. Bạn có thể kết hợp mít sấy với các loại hạt để làm món granola lành mạnh hoặc rắc mít sấy lên cháo yến mạch, hoặc kết hợp cùng sữa chua Hy Lạp đều được.

Uống đủ nước và bổ sung thêm rau xanh vào bữa ăn. Ăn mít có béo không? Ăn mít không khiến bạn tăng cân, dù là mít tươi, mít sấy hay hạt mít, nếu bạn điều chỉnh khẩu phần ăn và kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Ảnh minh họa: Internet Ăn mít có nóng không? Theo quan niệm dân gian, quả mít có tính nhiệt, có khả năng dẫn đến nóng trong người. Tuy nhiên, từ quan điểm y học hiện đại, không có bằng chứng khoa học cụ thể để chứng minh rằng mít gây nóng trong cơ thể. Mít là một loại trái cây tự nhiên giàu chất dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Việc ăn mít nếu không điều chỉnh lượng tiêu thụ có thể góp phần vào việc tăng lượng calo và đường trong cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Điểm mặt top những loại rau củ phơi khô nghe thì lạ nhưng để dành ăn được cả năm mà vẫn thơm ngon, giữ nguyên giá trị dinh dưỡng Ngoài các loại thực phẩm tươi mới được thu hoạch và sử dụng trong ngày thì các loại rau củ khô cũng rất được ưa chuộng. Rau củ khô thường được dùng cho những ngày bận rộn, không có thời gian mua nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí một số món rau củ khô lại có hương vị thơm ngon và đậm đà hơn so với rau củ tươi.

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