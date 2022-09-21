7 loại thực phẩm thân thiện với người ăn chay cũng là chất tăng cường miễn dịch tuyệt vời

Bảy thành phần thường thấy mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn thuần chay của mình để có hệ miễn dịch mạnh hơn như sau.

Nếu bạn là người ăn chay trường và tự hỏi bạn có thể sử dụng những nguyên liệu nhà bếp nào cho các bữa ăn nhẹ và bữa ăn tăng cường miễn dịch, bài viết này sẽ có đáp án cho lo lắng của bạn.

Dầu dừa nguyên chất được ca ngợi là siêu thực phẩm của tự nhiên do vô số lợi ích sức khỏe của nó. Nó cũng chứa chất béo MCT giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, tăng cường năng lượng và hỗ trợ quản lý cân nặng. Monolaurin, cũng được tìm thấy trong dầu dừa, có chức năng như một chất chống vi rút. Nó có thể được sử dụng để nấu ăn, nướng các món tráng miệng thuần chay tại nhà, làm nước sốt salad hoặc xào các loại rau.

Hạt tiêu đen

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Vua của các loại gia vị, hạt tiêu đen, có tác dụng chống viêm và là một chất chống oxy hóa mạnh. Nó tăng cường khả dụng sinh học chất dinh dưỡng. Hạt tiêu đen với nghệ là một sự kết hợp đặc biệt tốt, vì chất piperine được tìm thấy trong hạt tiêu đen sẽ làm tăng sự hấp thụ của chất curcumin từ nghệ.

Nghệ

Loại gia vị vàng này có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nghệ là một loại gia vị phổ biến được thêm vào hầu hết các chế biến món cà ri. Ngoài ra, sữa nghệ còn được biết đến để làm dịu cảm lạnh thông thường và ho, những người ăn chay trường có thể trộn nó với hạnh nhân hoặc sữa đậu nành để có kết quả tốt nhất.

Tỏi

Tỏi là một chất kháng khuẩn rất mạnh, có tác dụng tăng cường miễn dịch. Nên thái tỏi thành từng miếng nhỏ và nhai sống. Hãy ngâm tỏi hoặc dùng làm gia vị để đảm bảo rằng bạn tiêu thụ tốt cho loại gia vị này đi đến phần cuối cùng của ruột trước khi hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể của bạn, tiêu diệt các mầm bệnh đường ruột.

Thìa là đen

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Còn được gọi là hạt đen, đây là một nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống vi khuẩn. Chúng giúp tăng cường khả năng miễn dịch và đã tạo ra sự quan tâm lớn trong đại dịch COVID-19.

Gạo ngâm qua đêm và lên men

Ngâm một vài thìa gạo trắng đã nấu chín vào một ít nước trong chậu và để hỗn hợp này qua đêm. Ăn vào buổi sáng khi bụng đói. Bạn cũng có thể trộn nó với sữa chua, hành tây thái lát và ớt xanh cho bữa sáng. Nó là một loại lợi khuẩn tốt và là một nguồn cung cấp vitamin B12, vốn thường bị coi là thiếu ở những người ăn chay trường. Đảm bảo đường ruột khỏe mạnh bằng cách sử dụng các nguồn lợi khuẩn tự nhiên và bổ sung Vitamin B12 sẽ đảm bảo hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn nhé.

Gừng

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Gừng được biết đến để cải thiện tiêu hóa và có đặc tính chống vi khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa, làm cho nó trở thành một chất tăng cường miễn dịch tuyệt vời. Nó cũng ngăn ngừa ho và cảm lạnh. Trà gừng cũng nổi tiếng trong việc điều trị viêm họng và cảm lạnh thông thường và là một thức uống thay thế thân thiện với người ăn chay cho một tách trà thông thường.

Theo Femina