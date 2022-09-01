6 lợi ích tuyệt vời "khó ngờ" của dứa mang lại cho sức khỏe

Dinh dưỡng 01/09/2022 11:36

Dứa mang nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, biết được 6 công dụng này của dứa chắc bạn 'phải' ăn dứa thường xuyên đấy.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Quả dứa là nguồn cung cấp chất xơ phong phú. Đặc biệt, dứa chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Loại quả này vì vậy có tác dụng bảo vệ bạn khỏi những tình trạng sức khỏe bao gồm táo bón, tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích, xơ vữa động mạch, đông máu và bệnh về huyết áp. Chất xơ có thể tăng lượng phân, giúp thúc đẩy quá trình thức ăn đi qua đường tiêu hóa ở mức bình thường và cũng kích thích sự giải phóng các chất tiêu hóa để giúp hòa tan thực phẩm.

Bên cạnh đó, ăn dứa có thể giúp bạn hạn chế phân lỏng, giúp giảm tiêu chảy và hội chứng ruột kích thích. Chất xơ cũng giúp làm sạch mạch máu, loại bỏ cholesterol dư thừa, do đó tăng cường sức khỏe tim mạch.

6 lợi ích tuyệt vời 'khó ngờ' của dứa mang lại cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện khả năng sinh sản

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa đã được chứng minh tốt cho hệ sinh sản. Thực phẩm có hoạt tính chống oxy hóa cao như dứa được khuyến nghị cho các đôi mong con, ngăn phát triển các gốc tự do trong tế bào. Các chất chống oxy hóa trong dứa, như vitamin C, beta-carotene, khoáng chất đồng, kẽm và folate được Viện Y tế Quốc gia Mỹ chứng minh tốt cho khả năng sinh sản của cả nam, nữ giới.

Giảm các triệu chứng của viêm khớp

Viêm khớp là một bệnh rất phổ biến, đặc biệt là ở người già. Dạng viêm khớp phổ biến nhất là viêm ở các khớp. Do sự hiện diện của bromelain có đặc tính chống viêm, tiêu thụ dứa giúp giảm đau do viêm ở khớp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bromelain khá hiệu quả trong điều trị các bệnh thoái hóa khớp.

6 lợi ích tuyệt vời 'khó ngờ' của dứa mang lại cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc điều trị lâu dài của chứng viêm khớp với việc sử dụng bromelain đã không được thực hiện với các nghiên cứu.

Giảm mắc tiểu đường

Người bệnh tiểu đường loại I có chế độ ăn giàu chất xơ có xu hướng kiểm soát được mức đường huyết. Ngoài ra, người mắc tiểu đường loại 2 dùng nhiều chất xơ sẽ dần cải thiện lượng đường trong máu, lipid và mức insulin. Một quả dứa có khoảng 13 g chất xơ.

Tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế viêm

Được coi là một phần của y học cổ truyền trong nhiều thế kỷ, dứa chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin và enzyme có khả năng tăng cường khả năng miễn dịch và ức chế viêm. Trẻ em được cho ăn dứa có nguy cơ bị nhiễm trùng do vi khuẩn và vi rút thấp hơn.

Phòng bệnh hen suyễn

Một trong những chất dinh dưỡng có trong dứa là beta-carotene giúp ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn. Chất beta-carotene có trong rau quả màu cam, vàng, xanh đậm như dứa, xoài, đu đủ, mơ, bông cải xanh, dưa đỏ, bí đỏ và carrot.

6 lợi ích tuyệt vời 'khó ngờ' của dứa mang lại cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của dứa

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