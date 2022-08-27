Mẹo chọn cải thảo siêu "xịn xò" mà chị em phải lưu lại ngay, đảm bảo chọn chuẩn không dính phải cải rởm Trung Quốc

Mẹo vặt trong bếp 27/08/2022 08:34

Cải thảo dễ ăn bởi vị ngọt thanh nhẹ nhàng và dễ chế biến. Nhưng chị em nên cẩn thận khi chọn mua kẻo rước bệnh vào người nếu lỡ chọn phải cải thảo ngâm chất bảo quản hay cải Trung Quốc.

1. Không chọn thân cải thảo có nhiều đốm đen

Dù mua loại cải thảo có màu trắng hay xanh thì khi chọn bạn cũng cần chọn những lá sạch. Nếu trên lá có những đốm đen tức là cải thảo đã bị nấm mốc, rất có thể vết đốm là do đã bị phun quá nhiều formaldehyde - chất bảo quản thực phẩm giúp tươi lâu.

Mẹo chọn cải thảo siêu 'xịn xò' mà chị em phải lưu lại ngay, đảm bảo chọn chuẩn không dính phải cải rởm Trung Quốc - Ảnh 1

2. Phân biệt và không mua cải thảo Trung Quốc có ngâm hóa chất

Về hình dáng, cải thảo Trung Quốc thường được bọc trong túi lưới, có hình dáng tròn trịa hơn và mượt, không bị nhàu, nát hay xước, đầu búp uốn vào và không bị xoăn, hình thức bắt mắt. Cải thảo Việt Nam có bắp thon dài, đầu búp thường xoăn và hình thức không bắt mắt bằng cải thảo Trung Quốc, có thể hơi bị dập trong quá trình vận chuyển.

Về kích thước, người tiêu dùng chỉ nên chọn cải thảo có kích thước vừa phải. Bởi cài thảo Trung Quốc có kích thước to hơn cải thảo Việt Nam, cầm thấy nặng tay hơn. Khi cắt đôi, loại cải này có kết cấu lỏng lẻo hơn, các lá không bó sát lại với nhau. Cải thảo Việt Nam có bẹ cứng. Khi cắt, kết cấu bên trong chặt chẽ, các lá cuốn chặt vào với nhau.

Mẹo chọn cải thảo siêu 'xịn xò' mà chị em phải lưu lại ngay, đảm bảo chọn chuẩn không dính phải cải rởm Trung Quốc - Ảnh 2

Về màu sắc, cải thảo Trung Quốc có màu xanh đậm, nhìn trông hấp dẫn hơn. Cải thảo Việt Nam màu nhạt hơn, thường là trắng sáng, không được bóng đẹp, mượt mà. Về mùi vị, cải thảo Việt Nam có vị ngọt nhẹ, thanh mát. Cải thảo Trung Quốc có vị ngai ngái. Nếu cải thảo vẫn còn tồn dư nhiều hóa chất thì luộc lên còn có mùi khó chịu.

3. Dựa vào màu sắc của cải

Khi chọn cải thảo, bạn nên chú ý chọn những cây cải tươi có màu xanh nhạt ở phần ngọn và trắnh sáng dần từ phần thân đến gốc. Những cây có lá trắng tươi, mỏng, cọng to, không quá sần sùi hay nhiều sâu sẽ tươi ngon hơn. Những cây cải có màu xanh đậm là những cây đã già, ăn không ngọt, ít chất dinh dưỡng.  

Mẹo chọn cải thảo siêu 'xịn xò' mà chị em phải lưu lại ngay, đảm bảo chọn chuẩn không dính phải cải rởm Trung Quốc - Ảnh 3
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