6 đại kỵ khi ăn rau mồng tơi, ai cũng nên biết để tránh 'mang họa'

Dinh dưỡng 30/05/2023 06:16

Rau mồng tơi là thực phẩm quen thuộc, xuất hiện nhiều trong mâm cơm của người Việt. Thế nhưng ít ai biết được những điều đại kỵ khi ăn loại rau này.

Ăn quá nhiều rau mồng tơi

Rau mồng tơi bên cạnh tác dụng như: Cải thiện hệ tiêu hóa, làm mát cơ thể,.. Nhưng nếu ăn quá nhiều chắc chắn sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Bản thân rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao axit oxalic nên khuyến cáo chỉ ăn khoảng 2 lần trong tuần.

Theo trang sức khỏe vinmec.com: "Chất hóa học này có thể liên kết với sắt và canxi khiến cơ thể khó hấp thụ các dinh dưỡng quan trọng khác, từ đó cơ thể sẽ thiếu chất và suy yếu".

6 đại kỵ khi ăn rau mồng tơi, ai cũng nên biết để tránh 'mang họa' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn rau mồng tơi sống

Mồng tơi có tính hàn nên nó có thể gây đầy bụng, khó tiêu nếu ăn sống. Hơn nữa, việc nấu chín mồng tơi sẽ khiến cơ thể hấp thụ được tối đa chất dinh dưỡng. Do đó, dù có thích cỡ nào thì bạn cũng không nên ăn sống loại rau này nhé.

Ăn rau mồng tơi chưa chín kỹ

Lá và thân của rau mồng tơi có cấu trúc nhớt và cứng. Do đó, nếu ăn rau mồng tơi chưa chín kỹ, có thể dễ dàng gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu và có hại cho dạ dày. Nếu rau mồng tơi chín kỹ sẽ giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời loại bỏ khả năng nhiễm ký sinh trùng bám trên rau.

6 đại kỵ khi ăn rau mồng tơi, ai cũng nên biết để tránh 'mang họa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đang bị tiêu chảy không nên ăn mồng tơi

Dù có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa, chống táo bón, nhưng rau mồng tơi được khuyến cáo không dành cho người bị bệnh tiêu chảy hay đại tiện lỏng, nếu không bệnh tình sẽ càng không được cải thiện.

Không ăn rau mồng tơi để qua đêm

Tất cả các loại rau xanh đều không nên để qua đêm, mồng tơi cũng vậy. Hàm lượng nitrat dồi dào trong mồng tơi có thể bị phân hủy và tạo thành nitrite.

 

Chất này khi đi vào dạ dày sẽ tiếp tục bị tác động và chuyển hóa thành nitrosamine. Hợp chất này đã được chứng minh là có thể gây ung thư thực quản, dạ dày và các bệnh ở hệ tiêu hóa.

 

Do đó, nếu có lỡ nấu thừa thì bạn cũng đừng tiết kiệm một chút mà để dành tới hôm sau, hại sức khỏe lắm.

 

6 đại kỵ khi ăn rau mồng tơi, ai cũng nên biết để tránh 'mang họa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn rau mồng tơi kết hợp thịt bò

Thịt bò và mồng tơi là 2 thực phẩm "kỵ" nhau, nếu kết hợp sẽ làm mất đi tính nhuận tràng và khiến hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn. Những người bị táo bón nếu kết hợp hai thực phẩm này với nhau sẽ khiến bệnh thêm trầm trọng.

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