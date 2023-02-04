Mỡ nội tạng là chất béo xung quanh bụng cần thiết để làm đệm cho các cơ quan, nhưng quá nhiều chất béo này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Theo chuyên gia tư vấn dinh dưỡng Rupali Datta, "Bệnh tim mạch và mỡ bụng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta đều đã nghe nói về thân hình quả táo hoặc quả lê. Những người có dáng quả táo thường có nhiều cân nặng ở vùng bụng và dễ mắc bệnh hơn đến các bệnh về tim mạch." Có một số yếu tố dẫn đến mỡ bụng và để giảm số cân thừa, bạn phải kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với tập thể dục đều đặn.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, có lẽ bạn đã biết rằng mỡ bụng là vùng khó giảm nhất. Mặc dù bạn có thể giảm mỡ ở các bộ phận khác trên cơ thể như cánh tay và mặt, nhưng mỡ bụng khó có thể biến mất.

Dưới đây là 5 loại trà thảo dược có thể giúp giảm mỡ bụng:

Đây là danh sách 5 loại trà thảo mộc có thể giúp giảm mỡ bụng của bạn. Bên cạnh việc giảm mỡ bụng, những loại trà này còn rất tuyệt vời để giải độc cơ thể.

1. Trà xanh

Trà xanh có chứa chất chống oxy hóa được gọi là catechin, được cho là có tác dụng chống lại mỡ bụng cứng đầu. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng uống trà xanh thường xuyên giúp giảm mỡ bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Catechin kích thích giải phóng chất béo từ các tế bào mỡ ở bụng, cũng như khả năng đốt cháy chất béo của gan.

2. Trà bạc hà

Tiến sĩ Simran Saini, chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Fortis cho biết, trà bạc hà giúp giảm cân, giảm chứng ợ nóng, cải thiện màu da, gây ngủ và tăng cảm giác no, tất cả đều góp phần vào việc giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trà bạc hà hầu như không có tác dụng phụ nên bạn có thể uống bất cứ khi nào muốn.

3. Trà nghệ

Một yếu tố rủi ro thường xuyên khác liên quan đến béo phì hoặc tích tụ chất béo là hội chứng chuyển hóa. Thay đổi trao đổi chất do tích tụ mỡ quanh bụng dẫn đến hội chứng chuyển hóa.

Củ nghệ làm giảm nguy cơ cholesterol cao, mức chất béo trung tính và lượng đường trong máu, tất cả đều gây bất lợi cho tình trạng này.

4. Trà chanh quế

Ảnh minh họa: Internet

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất xơ pectin và chất chống oxy hóa, tất cả đều được chứng minh là giúp cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn chặn sự thèm ăn và giảm mỡ bụng. Trà chanh là một trong những thức uống giảm cân hiệu quả nhất. Nước chanh chứa rất ít calo. Điều này, lần lượt, hỗ trợ trong việc giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Quế chứa một hợp chất crom khoáng giúp kiểm soát sự thèm ăn. Loại gia vị thần kỳ này cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp giảm cân.

5. Trà húng quế Tulsi

Lá Tulsi kích thích quá trình trao đổi chất của cơ thể. Quá trình trao đổi chất của bạn càng nhanh, bạn càng có thể đốt cháy nhiều calo. Tulsi cũng hỗ trợ kích thích tiêu hóa tự nhiên và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Hãy thêm những loại trà vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để có sức khỏe dẻo dai và tạm biệt sớm vùng mỡ thừa khó chịu nhé.

Theo NDTV