Dẫu vậy, bạn vẫn không nên loại bỏ tinh bột ra khỏi chế độ ăn bởi đây là một thành phần vô cùng quan trọng. Nó luôn cần thiết để giúp bạn chuyển hóa chất dinh dưỡng , thúc đẩy mọi hoạt động trong cơ thể diễn ra trơn tru nhất.

Trong chế độ ăn hàng ngày, các chuyên gia khuyên bạn nạp đầy đủ chất, nhưng bạn lại vô cùng lo lắng vì tinh bột dễ khiến bạn tăng cân.

Theo Thanh Niên, với tình hình thực tế cho thấy, hiện nay có nhiều người loại bỏ hoàn toàn tinh bột (gần như bỏ cơm, chỉ ăn rau và thịt cá) ra khỏi chế độ ăn để giảm cân . Cách ăn kiêng này khá hiệu quả bởi khi cắt bỏ tinh bột buộc lòng cơ thể phải phân hủy mô mỡ và cả khối cơ để lấy nguyên liệu tạo ra glucose duy trì các hoạt động của cơ thể.

Giảm cân không kiêng tinh bột. Ảnh: Internet

Chế độ ăn này có tác dụng giúp giảm cân, ổn định đường huyết ngắn hạn ở vài trường hợp người béo phì và đái tháo đường thông qua việc giảm cảm giác đói, lượng chất đạm nhiều cũng giúp tăng cảm giác no…

Tuy nhiên, đa số những người khi thực hiện chế độ ăn kiêng không tinh bột đều có cảm giác mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ… do thiếu các vitamin, khoáng chất có nhiều trong thực phẩm giàu tinh bột, bao gồm vitamin B1, vitamin C, pyridoxin, niacin, riboflavin, acid folic, phospho, sắt, đồng, mangan, chrom.

Tuy tinh bột là “kẻ thù” của cân nặng nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng, cung cấp vitamin B và nuôi dưỡng não bộ. Để đảm bảo 1 chế độ ăn kiêng lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, chị em cần biết đến những loại tinh bột tốt, không chỉ giàu năng lượng mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân.

Cùng chia sẻ trên Sức khỏe đời sống, về vấn đề loại bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân là không nên. Bởi thực tế thành phần chính của tinh bột là carbohydrate. Chúng ta thường sử dụng nhiều loại thực phẩm chứa carbohydrate hàng ngày như đậu, lạc, cơm, gạo, ngũ cốc, ngô, khoai… Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng carbohydrate có cả trong một số loại hoa quả, rau, các loại hạt… Carbohydrat là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, nhờ các men và enzym trong hệ tiêu hóa chuyển hóa thành glucose, năng lượng giúp cho cơ thể hoạt động, trong đó có cả hoạt động của não bộ.

Không ngừng ăn tinh bột vẫn có thể giảm cân. Ảnh: Internet

Nếu ngừng ăn tinh bột, sẽ ảnh hưởng đến glucose cung cấp cho tế bào não, làm đường máu giảm xuống, thậm chí có thể ngất xỉu. Những người muốn giảm cân mà loại bỏ tinh bột khỏi thực đơn, chỉ ăn thịt và rau quả có xu hướng phải ăn những thực phẩm giàu năng lượng hơn như thịt, để bù vào năng lượng thiếu hụt của tinh bột. Hơn nữa, trong thịt có nhiều chất béo, dễ dẫn đến nguy cơ bị tăng mỡ máu, hay bệnh gút…

Những loại tinh bột tốt, giảm cân, ngừa ung thư

Pasta làm từ lúa mì

So với cơm trắng hay bún, miến thông thường, vốn chứa quá nhiều tinh bột gây tăng cân thì pasta lúa mì sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Thực phẩm làm từ lúa mì chứa nhiều chất xơ và qua ít khâu chế biến. Nhờ vậy mà quá trình chuyển hóa tinh bột diễn ra chậm, giúp nàng no lâu và có đủ năng lượng trong 1 thời gian dài.

Lượng vitamin B dồi dào có trong pasta còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Chị em có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau.

Khoai lang

Khoai lang luôn là thực phẩm vàng trong làng giảm cân vì có nhiều chất xơ, tinh bột tan chậm và carotenoid. Sử dụng khoai lang trong thực đơn hàng ngày sẽ giúp chị em hạn chế cơn thèm ăn, ổn định đường huyết và tránh cho calo không bị chuyển hóa thành mỡ thừa.

Khoai lang chứa protein và protein trong khoai lang rất đặc biệt do có khả năng ức chế ung thư ruột kết và trực tràng ở người. Hàm lượng protein trong khoai lang càng cao thì khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư càng lớn.

Tác dụng chống ung thư của khoai lang còn được chứng minh trong một nghiên cứu thực hiện ở Nhật Bản. Năm 2014, một cuộc khảo sát quy mô lớn về thói quen ăn uống của 260.000 người do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện đã phát hiện ra rằng: Rau quả có vai trò nhất định trong việc chống ung thư. Trong danh sách 20 loại rau củ quả có tác dụng ức chế tế bào ung thư rõ rệt, khoai lang chín và khoai lang sống lần lượt chiếm vị trí quán quân và á quân, tỉ lệ ngăn chặn ung thư lần lượt là 98,7% và 94,4%.

Khoai lang là tinh bột tốt. Ảnh: Internet

Chứa ít đường, ít calo và tinh bột, khoai lang là “trợ thủ đắc lực” giúp phái đẹp kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, đây còn là loại củ thần dược của bệnh ung thư, giảm thiểu các vấn đề về tim mạch, chống lão hóa cực kì tốt.

Khoai lang có chỉ số đường huyết (glycemic index-GI) thấp hơn so với khoai tây. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và đem lại cảm giác no lâu. Chính vì thế loại củ này hoàn toàn phù hợp với chế độ ăn của người tiểu đường và người muốn giảm cân.

Các loại đậu

Thuộc nhóm tinh bột nhưng họ đậu lại chứa nhiều chất xơ, axit folic, kali và magie tốt cho sức khỏe. Nhờ vào lượng fiber cao, ăn đậu sẽ giúp bạn no lâu và không thèm ăn vặt. Tăng khẩu phần các loại đậu trong bữa ăn hàng ngày, chị em không chỉ giảm cân mà còn giảm được lượng đường, cholesterol và bảo vệ đường ruột.

“Nhỏ nhưng có võ”, các loại đậu là siêu thực phẩm cho sức khỏe phái đẹp.

Trái cây

Ắt hẳn các nàng sẽ rất ngạc nhiên khi trái cây được xếp vào nhóm tinh bột. Trên thực tế, thành phần chính của các loại hoa quả là glucose - 1 dạng tinh bột. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết, trái cây dồi dào vitamin và khoáng chất, không chỉ không gây tăng cân mà còn giúp da sáng đẹp, sức đề kháng dẻo dai.

Trái cây cung cấp lượng đường tự nhiên và vô cùng tốt cho sức khỏe. Ăn 1 ít trái cây trước bữa chính sẽ giúp cắt giảm khẩu phần ăn vì fiber trong trái cây giúp chị em no lâu.

Yến mạch

Tinh bột chiếm tới 66% trong yến mạch. Tuy nhiên trong yến mạch có beta glucan chống lại tình trạng tăng huyết áp, gia tăng lượng chất béo trong máu và hạn chế kháng insulin. Bên cạnh tinh bột, yến mạch cũng giàu chất xơ và protein, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Yến mạch giúp cải thiện các vấn đề về tim mạch và chống lại nguy cơ về ung thư trực tràng. Chị em có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon, đa dạng từ yến mạch.