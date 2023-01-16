5 loại thực phẩm này là 'nữ hoàng dinh dưỡng' tăng cường trao đổi chất tuyệt vời, muốn khỏe trẻ, dáng đẹp không nên bỏ qua

Gà tây không da tự nhiên rất ít chất béo (nó chỉ chứa một gam chất béo cho mỗi ounce thịt) và giống như thịt gà nạc, gà tây cũng là một nguồn protein thực sự tốt. Cơ thể bạn mất nhiều thời gian hơn để phân hủy các protein có trong thịt nạc, điều đó có nghĩa là bạn đốt cháy nhiều calo hơn khi phân hủy và chuyển hóa protein so với khi tiêu hóa chất béo và carbohydrate.

Việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống của bạn cũng là một phần quan trọng trong việc xây dựng khối lượng cơ nạc trong cơ thể bạn và khi cơ thể bạn được tạo thành từ khối lượng cơ bắp nhiều hơn chất béo, nó sẽ đốt cháy nhiều calo hơn, ngay cả khi bạn nghỉ ngơi.

Khoai lang là một loại thực phẩm tăng cường trao đổi chất tốt khác. Chuyên gia cho rằng glutathione (chất chống oxy hóa có trong rau) là thành phần giúp chuyển hóa chất dinh dưỡng của chúng ta, cộng với hàm lượng vitamin B trong khoai lang cũng được cho là giúp đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang là loại rau đa năng có hương vị tuyệt vời dù được nghiền, nướng hoặc rang. Các loại rau có nhiều chất xơ có thể giúp bạn giảm cân thông qua việc khiến bạn cảm thấy no lâu hơn. Hàm lượng carbohydrate thấp trong khoai lang kết hợp với hàm lượng chất xơ cao giúp cơ thể bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh và giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn hoạt động bình thường.

Trà xanh

Về mặt kỹ thuật, trà xanh không phải là một loại thực phẩm, tuy nhiên, đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm một chất tăng cường trao đổi chất. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy trong khoảng thời gian 24 giờ, chiết xuất trà xanh làm tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 4%. Người ta cho rằng sự gia tăng này là kết quả của hàm lượng catechin cao có trong trà xanh và các hợp chất này giúp cải thiện khả năng chuyển hóa chất béo của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Để có được lợi ích tăng cường trao đổi chất của trà xanh, bạn nên uống 4-5 cốc mỗi ngày. Một lợi ích khác của việc uống trà xanh là nó có thể giúp điều chỉnh nồng độ glucose, do đó ngăn cơ thể tích trữ chất béo thông qua việc tăng đột biến insulin (vì mức insulin cao sẽ khuyến khích tích trữ chất béo.)

Ớt chuông

Những quả ớt cay này được cho là hữu ích trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn vì chúng chứa capsaicin. Capsaicin, hóa chất có trong ớt làm tăng nhiệt độ cơ thể bạn vì nó khiến các tế bào chuyển hóa năng lượng thành nhiệt, được gọi là quá trình sinh nhiệt.

Các nghiên cứu đã gợi ý rằng ăn một bữa ăn cay có thể làm tăng tạm thời quá trình trao đổi chất của bạn, cao hơn khoảng 8% so với tốc độ trao đổi chất thông thường của một người. Ăn thức ăn cay cũng có thể khiến bạn cảm thấy no hơn, sau đó có thể ngăn chặn cảm giác thèm ăn của bạn. Nếu bạn không phải là người thích ăn ớt, thì các loại gia vị khác như quế, ớt bột cũng có thể nâng cao quá trình trao đổi chất của bạn trong thời gian ngắn.

Hạnh nhân

Ảnh minh họa: Internet

Đối với một loại hạt nhỏ như vậy, hạnh nhân có thể cung cấp một sự thúc đẩy lớn cho sức khỏe của bạn. Hạnh nhân chứa các axit béo thiết yếu, có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể bạn. Chúng là thứ hoàn hảo để ăn nhẹ suốt cả ngày, vì chúng giàu protein và chất xơ giúp tăng cường năng lượng và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn.

Chúng cũng rất giàu vitamin E và magiê, cũng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động trao đổi chất của bạn. Chỉ cần nhớ rằng hạnh nhân cũng có lượng calo khá cao, vì vậy đừng phát điên khi tiêu thụ chúng, hãy ăn một nắm mỗi ngày để tận dụng tối đa các loại hạt.

Theo Realbuzz