5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình

Dinh dưỡng 01/09/2022 17:00

Vị vua không thể tranh cãi của các loại dầu chắc chắn là dầu ô liu được ca ngợi với các đặc tính khác nhau của nó. Nhưng trong vài năm gần đây, đã có khá nhiều loại dầu khác được chú ý và chiếm vị trí "tự hào" trong nhà bếp hiện đại.

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà dinh dưỡng nói rằng ngay cả dầu ô liu cũng có những hạn chế, vì vậy tốt nhất bạn nên biết về các loại dầu khác nhau có tác dụng khác nhau đối với các hình thức nấu ăn khác nhau. Vì vậy, hãy nâng cao các món ăn ngon của bạn và cũng giữ được sức khỏe với những loại dầu ăn này.

Dầu cám gạo

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Dầu cám gạo có chứa axit lipoic giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm tác hại của lượng đường dư thừa trong cơ thể", Tiến sĩ Meena Mehta, giáo sư khoa học thực phẩm và dinh dưỡng cho biết nó cũng chứa các chất bổ dưỡng duy nhất được biết đến để duy trì sự cân bằng cholesterol bên cạnh việc thúc đẩy sức khỏe tổng thể. Ngoại trừ những trường hợp gây dị ứng cho những người dễ bị dị ứng, dầu này được coi là một trong những loại dầu lành mạnh nhất.

Loại dầu này có thể được sử dụng để áp chảo, nướng, chiên các loại rau và thịt. Nó có ngưỡng nhiệt độ cao và rất linh hoạt. Với hương vị hấp dẫn nhẹ, nó thậm chí có thể được sử dụng để tăng cường hương vị cho nước sốt salad và nước xốt chấm món của gia đình bạn. 

Dầu dừa

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các bang miền Nam của Ấn Độ luôn sử dụng dầu dừa để nấu ăn, nhưng đối với nhiều người, dầu dừa được biết đến nhiều nhất với đặc tính mỹ phẩm và như một loại dầu dưỡng tóc. Cuối cùng, các nước phương Tây cũng đã nhận ra rất nhiều lợi ích của nó. 

Nó được coi là một trong những loại dầu linh hoạt nhất ở Ấn Độ và đã được sử dụng cho cả mục đích nấu ăn cũng như y học. Dầu dừa được cho là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và ngăn chặn sự thèm ăn. Nó có thời hạn sử dụng lâu dài và đã được phát hiện có hiệu quả trong việc chữa lành các bệnh nấm như nấm da chân, mụn rộp, nhiễm trùng cổ họng và nấm ngoài da. Dầu dừa có nhiều chất béo bão hòa: 87gm cho mỗi 100 g dầu.

Sử dụng dầu dừa: Nó rất linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ chiên ngập dầu đến nướng và làm đồ ngọt hay bánh ngọt. Trong khi loại dầu không tinh chế có mùi thơm dừa đậm đà thì dầu dừa tinh luyện lại trung tính cả về hương vị và mùi vị.

Dầu mè

Đây được coi là một trong những loại dầu phổ biến nhất được sử dụng ở Ấn Độ từ thời cổ đại. Được làm bằng cách ép hạt mè nướng, loại dầu này chủ yếu được sử dụng trong nấu ăn của người châu Á. 

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ dinh dưỡng học Nupur Krishnan cho biết: "Vì dầu mè có chứa hàm lượng cao vitamin E, B6, magiê, canxi, đồng và sắt nên nó có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe. Dầu này có thể giúp giảm huyết áp cao và cholesterol và nó đặc biệt có lợi cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường."

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng nó một cách tiết kiệm.

Dầu này có thể chịu được nhiệt độ cực cao, do đó, rất tốt để chiên. Người ta có thể sử dụng nó để áp chảo, chiên ngập dầu, chiên nông. Hương vị hấp dẫn vốn có của nó sẽ bổ sung cho tất cả các loại món ăn. 

Dầu hạt lanh

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạt lanh có giá trị dinh dưỡng cao và có một lượng lớn axit béo omega-3 hỗ trợ tiêu hóa. Chất chống viêm của nó giúp chữa lành các bệnh khớp. Nó có thời hạn sử dụng thấp và không thể được sử dụng trong nấu nướng ở nhiệt độ cao.

Được biết đến với chất lượng dinh dưỡng cao, dầu hạt lanh nên được sử dụng thô. Nó có ngưỡng thấp để nấu ở nhiệt độ cao. Do đó, nó nên được sử dụng trong nước xốt salad hoặc bổ sung vào phút cuối cùng với rau nấu chín hoặc súp. Để đạt được lợi ích tối đa từ nó, bạn nên ăn dầu với sữa chua, pho mát, cơm hoặc sữa tách kem.

Dầu hạt nho

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dầu hạt nho sạch, nhẹ, thơm và có hương vị trái cây. Nó được sử dụng để mang lại hương vị tinh tế cho các loại thực phẩm khác nhau. Chứa nhiều Vitamin E và axit béo omega-6, nó có chất chống oxy hóa tự nhiên và được cho là làm tăng cholesterol tốt. Nhưng nó có thể gây dị ứng cho những người dị ứng với nho. Nó có hàm lượng chất béo không bão hòa đa cao và được sử dụng để nướng, như một thành phần trong nước xốt salad và mayonnaise.

Cũng giống như dầu ô liu, dầu hạt nho cũng rất linh hoạt nhưng có thể ở chịu nhiệt độ nấu cao. Nó cũng rất tốt khi làm nước xốt hoặc khi sử dụng nó để tạo hương vị cho thịt nướng, salad nguội và rau củ nướng.

Những điều bạn cần chú ý 

5 loại dầu tốt cho sức khỏe bạn nhất định nên có trong nhà bếp của mình - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Dầu thay đổi khi đun nóng không chỉ là về kết cấu, màu sắc và mùi vị mà quan trọng hơn là các đặc tính dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng bị phá hủy khi dầu đạt đến điểm bốc khói.

Các loại dầu khác nhau có lượng chất béo không bão hòa đa, không bão hòa đơn và chất béo bão hòa khác nhau.

Các chuyên gia nói rằng tổng lượng dầu tiêu thụ cho một người mỗi ngày không nên vượt quá hai muỗng cà phê.

Với dầu có điểm bốc khói cao, là dầu có thể giữ được hàm lượng dinh dưỡng ở nhiệt độ cao hơn. Chúng có thể được sử dụng để chiên.

Theo Times of Inida

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