Theo Chương trình Dữ liệu Thuốc trừ sâu (PDP) của USDA, hơn một nửa số trái cây và rau quả ăn ở Hoa Kỳ bị nhiễm một lượng lớn thuốc trừ sâu và hơn 30% chứa nhiều hơn một loại thuốc trừ sâu.

Trên thực tế, nhiều tổ chức vận động gần đây đã tìm thấy một lượng đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu trong trái cây và rau quả được kiểm tra ngẫu nhiên.

Tiêu thụ những thực phẩm bị ô nhiễm này có thể khiến bạn bị ốm theo thời gian. Khi các hóa chất này tích tụ bên trong cơ thể con người từng chút một, chúng có thể tàn phá hệ thần kinh và hệ sinh sản của bạn, cản trở nghiêm trọng khả năng miễn dịch của bạn, dẫn đến dị tật bẩm sinh và tăng nguy cơ ung thư.

Không chỉ vậy, các sản phẩm động vật còn chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vì thức ăn gia súc thường được xử lý bằng các loại hóa chất này.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm thuốc trừ sâu liều lượng thậm chí thấp trong một thời gian dài có thể là một cách chết từ từ.

Bạn không thể làm gì để kiểm soát lượng thuốc trừ sâu được sử dụng trên trái cây và rau quả, nhưng có những điều bạn có thể làm để loại bỏ dư lượng của chúng. Bài viết này sẽ chia sẻ một số cách dễ dàng để giúp bạn.

Mẹo loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm

1. Rửa bằng nước muối 2%

Một nghiên cứu năm 2014 cho rằng lượng thuốc trừ sâu lưu lại trong cây trồng phụ thuộc vào các đặc tính hóa lý của cả các phân tử hóa học và cây trồng.

Trong trường hợp trái cây và rau quả, dư lượng thuốc trừ sâu phần lớn vẫn còn trên bề mặt, đó là lý do tại sao việc rửa kỹ sản phẩm tự nhiên trước khi tiêu thụ hoặc nấu là rất quan trọng. Bước đơn giản này sẽ đủ để loại bỏ hầu hết các chất gây ô nhiễm.

Ảnh minh họa: Internet

Để có được kết quả tốt nhất, hãy rửa sản phẩm bằng dung dịch nước muối 2% (bạn có thể thêm một chút nghệ hoặc natri cacbonat để có kết quả tốt hơn), sau đó rửa bằng nước lạnh.

2. Làm khô và khử nước

Rau củ quả sau khi rửa sạch, bạn cần lau khô trước khi bảo quản để chúng không bị ôi thiu do thừa độ ẩm. Điều này cũng giúp loại bỏ bất kỳ dư lượng thuốc trừ sâu nào còn tồn tại trên bề mặt cây trồng thông qua quá trình bay hơi.

Có nhiều cách khác nhau để làm điều này, trong đó mỗi phương pháp hoạt động khác nhau trên các loại thuốc trừ sâu khác nhau. Ví dụ, người ta thấy rằng việc phơi các sản phẩm tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời hoặc làm khô bằng không khí nóng có thể giúp loại bỏ khoảng 20% ​​–30% dư lượng thuốc trừ sâu. Trong khi đó, khử nước công nghiệp giúp loại bỏ hơn 80% dư lượng thuốc trừ sâu khỏi táo.

Bạn cũng có thể sử dụng khăn giấy để thấm ẩm bề mặt từ táo, dâu tây, lê, ổi và cà chua, nhưng bạn có thể phải chà nhẹ các loại trái cây và rau có vỏ cứng như dưa và rau củ khi làm khô chúng.

3. Chần

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm trái cây và rau đã rửa trước trong nước đun sôi hoặc để chúng trong hơi nước từ 15 giây đến 1 phút có thể giúp loại bỏ thuốc trừ sâu vẫn còn trên bề mặt của chúng.

Kỹ thuật này được gọi là chần khá hiệu quả trong việc loại bỏ bất kỳ tạp chất hoặc chất gây ô nhiễm cứng đầu nào.

4. Lột vỏ

Lột lớp bên ngoài của trái cây hoặc rau quả là một cách đơn giản để loại bỏ bất kỳ dấu vết thuốc trừ sâu nào trên bề mặt của nó, đặc biệt nếu nó có các đường nứt khó làm sạch bằng các phương pháp khác.

Vì lý do này, cắt bỏ lớp lá ngoài cùng của các loại rau ăn lá như bắp cải và rau diếp là một việc tốt để tránh ngộ độc.

Ảnh minh họa: Internet

Dư lượng thuốc trừ sâu bên trong động vật thường ngấm vào da và mô mỡ. Vì vậy, nên cắt bỏ phần da và mỡ thừa của thịt gà, thịt và cá để giảm thiểu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

5. Nấu chín đồ ăn

Bạn có thể loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu tích tụ trong mô mỡ động vật bằng cách nấu chín thịt sống đúng cách, bao gồm nấu áp suất, chiên và nướng.

Điều này cũng xảy ra với sữa tươi nguyên liệu, có thể được thanh trùng bằng cách đun nóng. Sức nóng sẽ phá hủy các chất độc và hóa chất cứng đầu, làm cho thực phẩm của bạn an toàn để tiêu thụ.

Theo Emediheath