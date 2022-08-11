4 cách chọn mua mực khô ngon, tròn vị không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11/08/2022 07:17

Để có thể tránh xa được những loại mực khô không đạt chuẩn, tẩm hóa chất thì chị em hãy học ngay 4 mẹo này khi đi chợ hoặc đi du lịch nhé!

Chọn khô mực dựa vào mùi vị

Mực phơi khô sẽ có mùi tanh đặc trưng, tuy nhiên, nếu con mực tươi ngon thì mùi sẽ nhẹ hơn so với mực bị ươn. Khi nướng lên, những con mực chất lượng sẽ có mùi thơm nồng nàn, thịt ngọt và không quá dai.

Ngược lại, mực cũ và bị tẩm hóa chất sẽ không có mùi thơm đặc trưng sau khi nướng. Thịt mực khô, rất dai và khó xé.

Mực có màu hồng tự nhiên

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Ảnh minh họa: Internet

Mực khô được phơi khi còn tươi sẽ có màu hồng nhạt tự nhiên, mùi không tanh hay dính ướt tay. Cũng như thịt lợn và thịt bò, sắc hồng tự nhiên sẽ mách cho bạn biết đó là miếng thịt tươi, vừa mổ xong. Mực khô ngon khi nướng lên, xé ra thịt bên trong cũng hồng nhạt và dẻo, dai, không vụn. Nếu là màu trắng bệch thì dễ là mực ươn đem phơi khô.

Mực có lớp phấn trắng

Mực khi phơi khô đều có lớp phấn trắng phủ lên trên thân, mực càng tươi lớp phấn trắng này càng nhiều. Vì thế bạn nên chọn những con mực nhiều phấn và yên tâm là chúng được phơi khô ngay khi vừa mới đánh bắt lên bờ.

4 cách chọn mua mực khô ngon, tròn vị không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kiểm tra thân mực

Dù đã phơi khô nhưng thân của con mực tươi ngon sẽ có độ đàn hồi, thịt dai và thớ thịt rõ ràng. Sau khi nướng lên, bạn có thể xé mực thành những thớ mỏng, nhỏ dễ dàng.

Cũng vậy, với mực một nắng bạn cầm lên sẽ thấy tay không bị ẩm, lớp phấn mỏng bám chặt với thân của con mực.

Trong khi đấy, mực để lâu ngày hoặc đã bị tẩm hóa chất khi cầm lên rất nhớt, cảm giác tay ẩm ướt. Sau khi nướng con mực này rất khó xé, dai và không ngon.

 

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