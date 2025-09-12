3 đối tượng tuyệt đối không nên uống nước dừa kẻo nguy hại sức khỏe

Dinh dưỡng 12/09/2025 11:30

Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích vì tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được.

Nước dừa được biết đến là một loại thức uống được nhiều người yêu thích bởi hương vị mát lành, thanh ngọt rất ngon miệng. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể uống nước dừa vì sẽ gây nguy hại đến sức khỏe.

3 đối tượng tuyệt đối không nên uống nước dừa kẻo nguy hại sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 đối tượng nên hạn chế hoặc không nên uống nước dừa 

Phụ nữ mới mang bầu

Thông thường, các bác sĩ sẽ khuyên các thai phụ nên uống nước dừa từ tháng thứ 5 của thai kỳ để đề phòng cạn ối. Nhưng thời gian 3 tháng đầu mang thai là khoảng thời gian chị em nên kiêng nước dừa. Loại nước ngon và lành này có thể kích thích nhu động ruột, kích thích từ cung co bóp. Nếu uống nhiều có thể tăng nguy cơ sảy thai.

Không uống nước dừa khi bị tiểu đường

Nước dừa có hàm lượng đường tự nhiên khá cao. Người bị tiểu đường uống nước dừa được không? Câu trả lời của các bác sĩ là không nên. Nếu thèm quá bạn có thể uống một lượng không quá 200ml/tuần và nên uống mỗi lần rất ít. Uốnag nhiều nước dừa cùng một lúc có thể khiến lượng đường huyết tăng đột ngột.

3 đối tượng tuyệt đối không nên uống nước dừa kẻo nguy hại sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không uống nước dừa khi bị bệnh thận

Với câu hỏi không nên uống nước dừa khi nào, các bác sĩ cũng khuyên người bị bệnh thận không nên uống loại nước này. Những người bị bệnh thận hiệu suất làm việc của thận bị suy giảm. Nước dừa lại có tác dụng lợi tiểu nên khiến thận phải làm việc nhiều hơn, tình trạng bệnh tình thêm trầm trọng. Nếu uống nhiều có thể khiến cơ thể bị phù ứ nước.

Lời khuyên quan trọng khi uống nước dừa

Uống với lượng vừa phải: Ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh, việc lạm dụng nước dừa cũng không được khuyến khích. Lượng khuyến nghị là khoảng 1-2 trái mỗi ngày, tùy thuộc vào thể trạng và mức độ hoạt động của bạn.

3 đối tượng tuyệt đối không nên uống nước dừa kẻo nguy hại sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chọn dừa tươi, nguyên chất: Luôn ưu tiên nước dừa tươi từ trái dừa nguyên vẹn.

Thời điểm tốt nhất để uống: Buổi sáng (trước bữa ăn sáng hoặc giữa buổi sáng) và buổi trưa là những thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức nước dừa, bổ sung năng lượng hiệu quả cho các hoạt động trong ngày.

Lắng nghe cơ thể: Mỗi người có một cơ địa khác nhau. Hãy luôn chú ý đến phản ứng của cơ thể sau khi uống nước dừa. Nếu có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, hãy ngừng uống và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Uống nước dừa hạt chia không chỉ giải nhiệt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hạt chia và nước dừa đều là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, vậy nước dừa hạt chia có tác dụng gì?

