Tháng cô hôn có nên quan hệ tình dục không? Vấn đề này khiến nhiều người phân vân, lo lắng vì sợ tháng này các linh hồn hiển hiện khắp nơi, khi “yêu” sẽ khiến sức khỏe vợ chồng yếu đi. Tuy nhiên, nếu “cấm vận” nguyên cả tháng tình cảm vợ chồng sẽ lạnh nhạt, rất dễ lục đục nội bộ.

Trong dân gian, rằm tháng 7 Âm lịch là ngày xá tội vong nhân khi Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan cho ma quỷ đi xin ăn trên dương thế. Vì thế nhiều nơi còn gọi tháng 7 là "tháng cô hồn”. Thời gian này “âm khí” trên dương thế rất nhiều, chúng quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Do đó, rất nhiều người cho rằng quan hệ vào vợ chồng vào thời gian này không tốt, sức khỏe suy yếu, con cái sinh ra sẽ không thông minh. Tuy nhiên, tất cả điều này chỉ là những tín ngưỡng tâm linh truyền thống có từ xa xưa, chưa được chứng minh. Tháng cô hồn có nên quan hệ không? Tháng cô hồn đôi bạn vẫn có thể quan hệ được Theo nhiều chuyên gia cho rằng, cách hiểu và thực hiện các điều kiêng kị trong tháng cô hồn là không đúng, phản khoa học. Nước ta có khí hậu nhiệt đới, tháng 7 Âm lịch là mùa mưa ngâu, thêm nữa đây là thời điểm chuyển giao giữa mùa Hạ và mùa Thu nên thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường. Hơn nữa, tục cúng cô hồn không phải là để tránh “quấy phá”, xua đuổi điều không may mà là mang ý nghĩa rất nhân văn với mong muốn làm phúc, giúp những “cô hồn” có một ngày được no nê, đỡ tủi phận.

Bản chất của việc cúng cô hồn là nhân bản, là lòng yêu thương con người với con người, có ý nghĩa mọi người tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và những người đã khuất. Hơn nữa tháng 7 âm lịch cũng là thời gian các phật tử muốn báo hiếu cha mẹ, cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn để mang may mắn cho mình. Chính vì thế, trên thực tế đây là thời gian vợ chồng bạn nhận được nhiều lộc, do cha mẹ ở trên trời phù hộ. Khi quan hệ tránh lúc ốm đau, mệt trong người Do đó, quan hệ vào thời điểm nào là sự chủ động của 2 người. Miễn sao có đủ sức khỏe, tinh thần tốt để quan hệ là được. Tránh quan hệ lúc đang mệt, có bệnh trong người… bởi nếu quan hệ lúc này rất dễ xảy ra tai nạn phòng the.

Vì vậy, vợ chồng bạn không nên kiêng kỵ và sợ hãi ma quỷ theo kiểu mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học chứng minh, tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Chuyện kiêng kị là vô lý, tháng nào cũng như nhau Tháng nào cũng như tháng nào, nếu như chúng ta sống bằng tâm, đức, không lừa lọc, dối trá thì không cần thiết phải lo lắng, sợ hãi. Do đó, là con người hiện đại, sống có cơ sở khoa học, mọi người cần phải sáng suất nhìn nhận vấn đề, không nên quá kỹ tính kiêng khem, sinh mê tín, khiến cho gia đình “lục đục”, “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Mặc dù ai cũng có thể có đức tin của mình, tuy nhiên không vì thế mà sa đà vào mê tín. Nhiều khi chính sự sa đà quá mức sẽ khiến bản thân vuột mất cơ hội tốt, vận may một đi không trở lại. Do đó, sống ở đời ở hiền sẽ gặp lành. Không nên kiêng kị quá mức làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng Hơn nữa, chuyện kiêng kỵ quan hệ vợ chồng vào thời gian này là không cần thiết, bởi ngày xấu hay ngày tốt đến do quan niệm mà ra, Phật đã khuyên rằng ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào cũng là tháng tốt và không có ngày tháng nào xấu. Do đó, tháng cô hồn xấu hay tốt cũng từ quan niệm của mọi người mà ra.

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