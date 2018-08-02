Cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không?

Chuyện vợ chồng 02/08/2018 13:58

Cắt bỏ tử cung có quan hệ được không là lo lắng của khá nhiều chị em khi mắc phải một số bệnh lý như: u xơ tử cung, ung thư, chảy máu bất thường và lạc nội mạc tử cung… và để điều trị hiệu quả bác sĩ yêu cầu bắt buộc phải cắt bỏ bộ phận này.

Tử cung là bộ phận quan trọng trong cơ quan sinh dục của nữ giới. Vì thế, nhiều người nghĩ khi phải cắt bỏ bộ phận này thì hứng thú sinh hoạt vợ chồng sẽ kém, độ bôi trơn của âm đạo sẽ giảm. Thậm chí, có người còn cho rằng sau khi cắt bỏ tử cung, kinh nguyệt không còn thì cũng giống như bước vào thời kỳ mãn kinh, hàm muốn tình dục sẽ giảm xuống rất nhiều. Chính những suy nghĩ này đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tình dục, khiến các chị em lo lắng không biết cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không?

Sau khi cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không?

Cắt bỏ tử cung vợ chồng bạn vẫn có thể quan hệ bình thường
Cắt bỏ tử cung vợ chồng bạn vẫn có thể quan hệ bình thường

Để làm rõ được vấn đề sau khi cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không? Thì chúng ta cần phải hiểu biết về kết cấu và công năng của “bộ máy” sinh dục nữ. “Bộ máy sinh dục” nữ bao gồm: khí quan sinh dục ngoài, khí quan sinh dục trong. Trong đó, khí quan sinh dục ngoài bao gồm âm phụ (pubis), mép lớn âm hộ, mép nhỏ âm hộ, âm đế, tiền đình âm đạo. Còn khí quan sinh dục trong bao gồm: âm đạo, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng. Chính nhờ có kết cấu đặc biệt như vậy, nên trong quá trình giao hợp phái mạnh có thể làm tăng tốc độ cọ sát, nâng cao khoái cảm cho cả hai vợ chồng.

Sự “ham muốn” của nữ giới được quyết định bởi buồng trứng - đây là cơ quan nội tiết duy trì bộ máy sinh dục và bảo trì đặc trưng nữ tính. Do đó, khi cắt bỏ tử cung chỉ có thể làm cho mất kinh và mất công năng sinh đẻ, nhưng việc sản xuất hormon vẫn diễn ra bình thường, vì vậy không ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Khi cắt bỏ tử cung sẽ khiến cho nhiều chị em lo lắng và áp lực
Khi cắt bỏ tử cung sẽ khiến cho nhiều chị em lo lắng và áp lực

Sau khi cắt bỏ tử cung, âm đạo của phụ nữ có thể ngắn đi một chút so với trước. Tuy nhiên, âm đạo có rất nhiều nếp gấp, độ vươn rộng rất lớn nên không gian và độ dài có thể thay đổi to nhỏ khớp với dương vật để thích ứng với nhu cầu sinh hoạt tình dục. Vì vậy, tất cả những phụ nữ có bệnh phải cắt tử cung không phải lo ngại về việc sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng.

Cắt tử cung sau bao lâu thì quan hệ?

Sau khi cắt bỏ tử cung có nghĩa là bộ phận sinh dục của phụ nữ đang bị tổn thương do đó không nên sinh hoạt vợ chồng quá sớm. Ít nhất phải sau 6 tuần khi vết cắt, mổ đã lành thì việc quan hệ mới diễn ra an toàn được.

Để vết thương sau khi cắt tử cung nhanh lành thì các chị em cần phải có chế độ ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, phải tái khám thường xuyên theo lịch hẹn của bác sĩ để đảm bảo không có dấu hiệu gì bất thường.

Ít nhất sau 6 tuần sau khi cắt bỏ tử cung mới quan hệ được
Ít nhất sau 6 tuần sau khi cắt bỏ tử cung mới quan hệ được

Khi vết mổ đã lành nên thường xuyên tập các bài tập cho xương chậu để từ đó nâng cao chất lượng đời sống tình dục hơn. Đặc biệt, các chị em cần phải giữ cho tinh thần thoải mái. Bởi hầu hết nỗi lo lắng sau khi cắt tử cung đều dẫn đến những tiêu cực đối với quá trình điều trị. Nhất là nhiều chị em có sự mặc cảm tâm lý, họ cho rằng mất đi tử cung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình điều tiết sinh lý của họ, điều này chi phối rất lớn đến tâm lý tình dục. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất đối với đời sống phòng the của đôi bạn. Chính vì vậy, trước và sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, người chồng luôn cần ở bên cạnh động viên vợ để cô ấy ổn định tâm trạng, tự tin vào bản thân, để đời sống sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, hòa hợp và hạnh phúc. 

Quan hệ lần đầu có đau không và những kiến thức thú vị khi quan hệ tình dục lần đầu

Quan hệ lần đầu có đau không và những kiến thức thú vị khi quan hệ tình dục lần đầu

Quan hệ lần đầu có đau không? Đây là thắc mắc của rất nhiều bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là phái nữ. Muôn vàn câu hỏi được các bạn đặt ra là: lần đầu có quan hệ có cảm giác như thế nào, có đau lắm không, đau trong bao lâu…

Xem thêm
Từ khóa:   cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không cắt tử cung sau bao lâu thì quan hệ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?