Cắt bỏ tử cung có quan hệ được không là lo lắng của khá nhiều chị em khi mắc phải một số bệnh lý như: u xơ tử cung, ung thư, chảy máu bất thường và lạc nội mạc tử cung… và để điều trị hiệu quả bác sĩ yêu cầu bắt buộc phải cắt bỏ bộ phận này.

Tử cung là bộ phận quan trọng trong cơ quan sinh dục của nữ giới. Vì thế, nhiều người nghĩ khi phải cắt bỏ bộ phận này thì hứng thú sinh hoạt vợ chồng sẽ kém, độ bôi trơn của âm đạo sẽ giảm. Thậm chí, có người còn cho rằng sau khi cắt bỏ tử cung, kinh nguyệt không còn thì cũng giống như bước vào thời kỳ mãn kinh, hàm muốn tình dục sẽ giảm xuống rất nhiều. Chính những suy nghĩ này đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tình dục, khiến các chị em lo lắng không biết cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không? Sau khi cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không? Cắt bỏ tử cung vợ chồng bạn vẫn có thể quan hệ bình thường Để làm rõ được vấn đề sau khi cắt bỏ tử cung có còn quan hệ được không? Thì chúng ta cần phải hiểu biết về kết cấu và công năng của “bộ máy” sinh dục nữ. “Bộ máy sinh dục” nữ bao gồm: khí quan sinh dục ngoài, khí quan sinh dục trong. Trong đó, khí quan sinh dục ngoài bao gồm âm phụ (pubis), mép lớn âm hộ, mép nhỏ âm hộ, âm đế, tiền đình âm đạo. Còn khí quan sinh dục trong bao gồm: âm đạo, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng. Chính nhờ có kết cấu đặc biệt như vậy, nên trong quá trình giao hợp phái mạnh có thể làm tăng tốc độ cọ sát, nâng cao khoái cảm cho cả hai vợ chồng.

Sự “ham muốn” của nữ giới được quyết định bởi buồng trứng - đây là cơ quan nội tiết duy trì bộ máy sinh dục và bảo trì đặc trưng nữ tính. Do đó, khi cắt bỏ tử cung chỉ có thể làm cho mất kinh và mất công năng sinh đẻ, nhưng việc sản xuất hormon vẫn diễn ra bình thường, vì vậy không ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Khi cắt bỏ tử cung sẽ khiến cho nhiều chị em lo lắng và áp lực Sau khi cắt bỏ tử cung, âm đạo của phụ nữ có thể ngắn đi một chút so với trước. Tuy nhiên, âm đạo có rất nhiều nếp gấp, độ vươn rộng rất lớn nên không gian và độ dài có thể thay đổi to nhỏ khớp với dương vật để thích ứng với nhu cầu sinh hoạt tình dục. Vì vậy, tất cả những phụ nữ có bệnh phải cắt tử cung không phải lo ngại về việc sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng.

Cắt tử cung sau bao lâu thì quan hệ? Sau khi cắt bỏ tử cung có nghĩa là bộ phận sinh dục của phụ nữ đang bị tổn thương do đó không nên sinh hoạt vợ chồng quá sớm. Ít nhất phải sau 6 tuần khi vết cắt, mổ đã lành thì việc quan hệ mới diễn ra an toàn được. Để vết thương sau khi cắt tử cung nhanh lành thì các chị em cần phải có chế độ ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, phải tái khám thường xuyên theo lịch hẹn của bác sĩ để đảm bảo không có dấu hiệu gì bất thường. Ít nhất sau 6 tuần sau khi cắt bỏ tử cung mới quan hệ được Khi vết mổ đã lành nên thường xuyên tập các bài tập cho xương chậu để từ đó nâng cao chất lượng đời sống tình dục hơn. Đặc biệt, các chị em cần phải giữ cho tinh thần thoải mái. Bởi hầu hết nỗi lo lắng sau khi cắt tử cung đều dẫn đến những tiêu cực đối với quá trình điều trị. Nhất là nhiều chị em có sự mặc cảm tâm lý, họ cho rằng mất đi tử cung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình điều tiết sinh lý của họ, điều này chi phối rất lớn đến tâm lý tình dục. Đây cũng chính là trở ngại lớn nhất đối với đời sống phòng the của đôi bạn. Chính vì vậy, trước và sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, người chồng luôn cần ở bên cạnh động viên vợ để cô ấy ổn định tâm trạng, tự tin vào bản thân, để đời sống sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, hòa hợp và hạnh phúc.

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