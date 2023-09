Phụ nữ bị yếu sinh lý uống thuốc gì là tốt nhất?

Yếu sinh lý nữ thường gặp ở độ tuổi ngoài 40 hoặc ở những người phụ nữ trẻ tuổi do bị cắt một bên buồng trứng, suy giảm chức năng buồng trứng hoặc do áp lực công việc, áp lực gia đình, ô nhiễm môi trường… Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do cơ thể nữ giới bị thiếu hụt hormone sinh dục nữ estrogen – đây là hormone quyết định và chi phối sự phát triển ham muốn tình dục ở nữ giới. Hiện tượng này khiến cho người phụ nữ gặp nhiều khó khăn cả về tâm lý và sinh lý.

Phụ nữ bị yếu sinh lý còn khổ hơn nam giới gấp nhiều lần. Bởi vì nam giới yếu sinh lý thường chỉ gặp phải triệu chứng "trên bảo dưới không nghe". Còn phụ nữ không chỉ khổ sở gặp hiện tượng vùng kín bị khô hạn mà sẽ xuất hiện kèm theo các biểu hiện khác như tính khí thường xuyên bốc hoả thất thường, mất ham muốn, tăng cân, béo phì, lão hoá da và tóc… Chính vì thế phụ nữ yếu sinh lý uống thuốc gì được rất nhiều chị em quan tâm.