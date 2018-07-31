Phụ nữ bị yếu sinh lý uống thuốc gì là tốt nhất?

"Phụ nữ bị yếu sinh lý uống thuốc gì", nghe lạ, nhưng thật ra không lạ, chỉ là lâu nay phụ nữ bởi định kiến xã hội còn cổ hủ mà không dám hỏi, dám nói thôi. Cũng chính vì họ biết rằng tình dục có ý nghĩa rất lớn để giữ lửa yêu trong đời sống vợ chồng và yếu sinh lý chính là một trong nguyên nhân giết chết đi hạnh phúc hôn nhân.

Yếu sinh lý nữ thường gặp ở độ tuổi ngoài 40 hoặc ở những người phụ nữ trẻ tuổi do bị cắt một bên buồng trứng, suy giảm chức năng buồng trứng hoặc do áp lực công việc, áp lực gia đình, ô nhiễm môi trường… Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do cơ thể nữ giới bị thiếu hụt hormone sinh dục nữ estrogen – đây là hormone quyết định và chi phối sự phát triển ham muốn tình dục ở nữ giới. Hiện tượng này khiến cho người phụ nữ gặp nhiều khó khăn cả về tâm lý và sinh lý. Phụ nữ bị yếu sinh lý còn khổ hơn nam giới gấp nhiều lần. Bởi vì nam giới yếu sinh lý thường chỉ gặp phải triệu chứng "trên bảo dưới không nghe". Còn phụ nữ không chỉ khổ sở gặp hiện tượng vùng kín bị khô hạn mà sẽ xuất hiện kèm theo các biểu hiện khác như tính khí thường xuyên bốc hoả thất thường, mất ham muốn, tăng cân, béo phì, lão hoá da và tóc… Chính vì thế phụ nữ yếu sinh lý uống thuốc gì được rất nhiều chị em quan tâm.

Phụ nữ yếu sinh lý uống thuốc gì? Hiện nay, trên thị trường bày bán khá nhiều loại thuốc chữa yếu sinh lý nữ. Tốc độ tiêu thụ của chúng tăng khá mạnh, mức lợi nhuận cao đã khiến lĩnh vực này trở thành miếng mồi “béo bở” cho những đối tượng chuyên kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì thế bên cạnh những loại thuốc tốt thì cũng có vô số các loại thuốc được làm giả, nhái kém chất lượng. Dù các cơ quan chức năng đã tăng cường siết chặt và đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt thì vẫn khó kiểm soát hết được. Có rất nhiều loại thuốc chữa yếu sinh lý nữ bán trên thị trường Hơn nữa, khi bán ra, nhà sản xuất luôn cố tình cường điệu hóa tác dụng của sản phẩm và đưa ra những lời quảng cáo trên trời để dụ người mua. Đồng thời với tâm lý nôn nóng chữa bệnh nên nhiều chị em đã mắc bẫy, sử dụng phải các loại thuốc chữa yếu sinh lý bán trôi nổi ngoài thị trường. Vì thế bệnh này chữa chưa hết đã rước thêm bệnh khác vào người.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và có thể tăng cường sinh lý nữ một cách hiệu quả thì các chị em nên bổ sung các loại thực phẩm tăng ham muốn tình dục thì tốt hơn. Cách loại thực phẩm giúp tăng ham muốn tình dục Dưới đây là những loại thực phẩm mà các chị em có thể sử dụng để chữa yếu sinh lý nữ, tăng ham muốn tình dục hiệu quả: Sô cô la Sô cô la là thực phẩm rất tốt cho sinh lý nữ Sô cô la có chứa chất serotonin và phenylethylamine, giúp cải thiện các vấn đề sinh lý của cả nam và nữ. Đặc biệt là sô cô la đen rất giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa và khắc phục các dấu hiệu tuổi tác, chống lão hóa da cho phái đẹp. Quả bơ Bơ là một loại trái cây giàu chất béo bão hòa tốt cho sức khỏe và lượng folat – giúp chuyển hóa protein tạo nhiều năng lượng cho tình dục. Ngoài ra, bơ còn giúp làm đẹp da, giảm cân hiệu quả và chứa nhiều kali giúp điều hòa tuyến giáp ở phụ nữ. Đậu nành Đậu nành có chứa hàm lượng isoflavone – một hợp chất có cấu trúc tương tự estrogen trong cơ thể phụ nữ, giúp giải tỏa căng thẳng, stress, hạn chế đổ mồ hôi và ngăn ngừa nguy cơ bị loãng xương, cải thiện các triệu chứng yếu sinh lý nữ. Do đó, chị em đừng quên sử dụng đậu nành và các sản phẩm làm từ đậu nành thường xuyên để tăng cường chức năng sinh lý cho mình nhé! Trứng gia cầm Ăn trứng gia cầm giúp tăng ham muốn sinh lý Trứng gia cầm không chỉ giàu protein và các vitamin B5, B6 mà còn chứa nhiều omega-3 và tiền thân của hormone sinh dục, giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi ở phụ nữ để tận hưởng cuộc “yêu” được trọn vẹn hơn. Chuối Chuối có chứa các chất dinh dưỡng như kali, natri, vitamin và hoạt chất bromelain. Trong đó, bromelain là một loại enzyme có chức năng làm tăng ham muốn tình dục cho cả nam và nữ. Do đó, các chị em nên ăn chuối trước khi yêu để có thể chất và tinh thần tốt nhất. Hy vọng với những chia sẻ và danh sách các thực phẩm ăn giúp cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở phụ nữ trên, chị em có thể tăng cường hơn chuyện ấy để vun vén lửa hạnh phúc của mình.

Dấu hiệu vợ chồng thỏa mãn nhau về chuyện ấy dễ nhận biết nhất Vợ chồng thỏa mãn nhau về chuyện ấy thì chắc chắn rằng một phần trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi hòa hợp chuyện chăn gối sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn bền vững hơn, dễ thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

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