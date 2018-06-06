Những điều nàng cực thích khi làm 'chuyện ấy', chàng lại chẳng mấy quan tâm

Chuyện vợ chồng 06/06/2018 10:52

Trao những lời yêu thương hay dành thời gian cho màn dạo đầu... là những điều phụ nữ rất thích khi làm "chuyện ấy" nhưng các chàng lại chẳng hề quan tâm.

Nam giới thường là người chủ động trong "chuyện ấy", trong khi phụ nữ lại ngoan ngoãn làm theo sự dẫn dắt của đối phương. Có thể vì ngại nên nữ giới không dám nói lên mong muốn của mình trong vấn đề nhạy cảm này.

Điều này làm các chàng gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt cảm xúc của đối phương khi "lâm trận" và có thể khiến chất lượng "cuộc yêu" ngày càng giảm.

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Có một số điều nàng rất thích trong khi 'yêu' nhưng chàng lại làm ngơ - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tình dục cảnh báo có một số điều phụ nữ rất thích trong lúc quan hệ nhưng các chàng thường lơ là, thậm chí bỏ qua.

Những điều phụ nữ thích khi làm "chuyện ấy" nhưng chàng không quan tâm

Dành thời gian cho màn dạo đầu

Nam giới thường thích "đánh nhanh thắng nhanh" trong hầu hết vấn đề và trong chuyện quan hệ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, phụ nữ lại thích sự nhẹ nhàng và chậm rãi trong lúc "yêu" để cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình.

Những điều nàng cực thích khi làm 'chuyện ấy', chàng lại chẳng mấy quan tâm - Ảnh 2
Màn dạo đầu rất cần thiết để nàng cảm nhận được tình yêu của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, phụ nữ có cấu tạo cơ thể khác nam giới nên họ cần một khoảng thời gian dài hơn để "thăng hoa". Do đó, nếu rút ngắn thời gian dạo đầu, các nàng không chỉ khó hưng phấn mà còn tạo cảm giác hụt hẫng.

Ngắm nhìn nàng trong bộ đồ quyến rũ

Phụ nữ thường rất chú trọng đến ngoại hình của mình trong mắt mọi người, đặc biệt là với "nửa kia". Mỗi khi chuẩn bị bước vào "cuộc vui" các nàng thường mất không ít thời gian để tắm rửa, xịt nước hoa hay chọn trang phục lót quyến rũ...

Nếu nàng đã cất công chăm chút cho vẻ bề ngoài, điều này chứng tỏ cô ấy mong muốn đối tác dành thời gian ngắm nhìn và khen ngợi. Vì thế, nếu các quý ông quá vội vã cởi bỏ trang phục, chằng màng nhìn ngắm sẽ khiến nàng cực kỳ thất vọng.

Quan tâm đến ngực

Hầu hết các quý ông đều sai lầm khi cho rằng "cô bé" là điểm nhạy cảm nhất và chỉ cần chăm sóc kỹ nơi này, nàng sẽ dễ dàng "lên đỉnh" hơn. Thế nhưng trên thực tế, nữ giới lại cảm thấy hưng phấn hơn khi đối phương vuốt ve vòng 1 thay vì "cô bé".

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là bởi vùng ngực của phụ nữ tập trung nhiều dây thần kinh nên khi được kích thích bằng những cái chạm, hôn hay vuốt ve sẽ giúp họ dễ "thăng hoa".

Trao lời yêu thương

Người ta thường nói "đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai" vì thế sẽ thật thiếu sót nếu các quý ông không dành cho người phụ nữ của mình những lời yêu thường ngọt ngào khi ân ái.

Những câu nói yêu thương không chỉ mang lại phấn khích cho nàng mà còn giúp cả hai hiểu hơn về nhau.

Những điều nàng cực thích khi làm 'chuyện ấy', chàng lại chẳng mấy quan tâm - Ảnh 3
Những lời yêu thương hay khen ngợi trong khi 'yêu' sẽ khiến nàng vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Biết những điều phụ nữ thích khi làm "chuyện ấy" ở trên, hy vọng các chàng sẽ chú ý hơn để có những đêm tuyệt vời khó quên nhé!

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