Phụ nữ có những dấu hiệu này, chứng tỏ đang thiếu 'chuyện ấy' trầm trọng

Sau đây là những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của cơ thể khi không được đáp ứng đầy đủ "chuyện ấy" mà các chị em cần lưu ý.

Vì nhiều lý do mà một số phụ nữ thường cố gắng đè nén ham muốn "yêu" lại. Tình trạng này nếu kéo dài có thể khiến sức khỏe gặp nhiều rắc rối.

Thế nhưng việc thiếu "yêu" trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cả nam lẫn nữ đều trở nên dễ cáu gắt, nóng tính. Theo chuyên gia tâm lý Judy Kuriansky - Đại học Columbia (Mỹ), khi một người phụ nữ không được đáp ứng đầy đủ về tình dục, cô ấy sẽ có xu hướng ăn nói ác ý trong khi trò chuyện với người khác.

Đàn ông có một cơ chế hormone riêng biệt khiến họ không thể nhịn sex quá 3 tuần. Trong khi đó, phụ nữ có thể ngủ "chay" trong 2 tháng.

Da dẻ thiếu sức sống

Ân ái đều đặn sẽ làm các lỗ chân lông rộng ra, giúp đào thải nhanh chất độc ra ngoài đồng thời cải thiện việc tuần hoàn máu.

Làn da trở nên xấu xí là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể đang thiếu 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong khi "hành sự", cơ thể sẽ sản sinh ra một loại tinh dầu tự nhiên như axit linoleic, có công dụng làm mềm, dưỡng trắng và hạn chế tình trạng khô da.

Do đó, nếu nhận thấy làn da, nhất là ở vùng mặt không còn tươi sáng, nổi nhiều mụn thậm chí xuất hiện nếp nhăn, đó là dấu hiệu bạn đang cần "chuyện ấy".

Sức đề kháng giảm

Một nghiên cứu của các chuyên gia về tình dục tại Anh phát hiện những người phụ nữ ít hay không làm "chuyện ấy" sẽ thiếu đi lượng kháng thể Immunoglobulin A.

Đây là loại kháng thể có vai trò quan trọng giúp bảo vệ cơ thể chống lại các virus và vi khuẩn gây bệnh. Chính vì thế, nếu thường xuyên mắc các bệnh vặt như cảm cúm, bạn nên sớm điều chỉnh lại tần suất "yêu" của mình.

Dễ mắc bệnh phụ khoa

Không làm 'chuyện ấy' đều đặn có thể khiến chị em mắc nhiều bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Mọi người thường cho rằng quan hệ nhiều mới có nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều phụ nữ dù không làm "chuyện ấy" vẫn mắc các bệnh về phụ khoa như khô âm đạo, viêm nhiễm cổ tử cung...

Thường xuyên mất ngủ

Duy trì "chuyện ấy" đều đặc sẽ kích thích cơ thể tiết nhiều oxytocin - hormone có tác dụng giúp chị em ngủ ngon hơn.

Vì thế, khi các nàng thiếu sex, dấu hiệu dễ thấy nhất chính là khó ngủ, thậm chí mất ngủ liên tục khiến sức khỏe và tâm trạng ngày càng kém.

Trí nhớ kém

Quan hệ tình dục đều đặn rất tốt cho sức khỏe vì giúp thúc đẩy tuần hoàn máu đi khắp cơ thể. Thế nên, nếu tần suất "yêu" ít đi, lượng máu cung cấp cho não ít đi dẫn đến thiếu oxy, khiến chị em hay quên và đãng trí.

Trí nhớ kém là một trong những dấu hiệu ở phụ nữ thiếu 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có một trong số những dấu hiệu thiếu "chuyện ấy" nói trên, các chị em phụ nữ nên sớm có kế hoạch điều chỉnh việc "yêu" để tránh làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh nhé!