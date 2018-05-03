Hầu hết mọi người đều biết sự nguy hiểm của bệnh tình dục song nhiều cặp đôi vẫn đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng, con đường duy nhất lây truyền STD là quan hệ không an toàn.

Những bệnh lây qua đường tình dục như lậu, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, HIV hay giang mai... luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Bởi không chỉ khiến người bệnh cảm thấy khó chịu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản, thậm chí dẫn đến vô sinh.

Quan hệ bằng miệng hay còn gọi là oral sex là một trong những cách giúp hâm nóng chuyện phòng the hiệu quả được nhiều cặp đôi áp dụng. Không ít người cho rằng việc "yêu" bằng miệng sẽ giúp cả người nam và nữ tránh được những căn bệnh tình dục mà không cần dùng đến bao cao su.

Theo ThS.BS Nguyễn Thế Lương, Phó GĐ Bệnh viện Thận Hà Nội, quan hệ trực tiếp không phải là con đường duy nhất lây lan bệnh tình dục như mọi người vẫn nghĩ. Thay vào đó, có một số con đường khác lây truyền STD mà nhiều người không thể ngờ.

Quan hệ bằng miệng là một trong những con đường lây truyền bệnh tình dục phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia tình dục học Mỹ cảnh báo, quan hệ bằng miệng vẫn có thể lây truyền bệnh STD như cách "yêu" thông thường. Bởi dịch tiết chứa vi khuẩn, virus của người bệnh có thể xâm nhập dễ dàng vào cơ thể, đặc biệt nếu khoang miệng của bạn có vết thương hở.

Chính vì thế, các cặp đôi dù "yêu" bằng miệng tốt nhất vẫn nên sử dụng bao cao su để phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục tốt nhất.

Da kề da

Không "xâm nhập" chắc chắn sẽ không mắc bệnh, đây là một quan điểm sai lầm khác của nhiều người về con đường lây lan STD. Dù chỉ tiếp xúc bên ngoài, cọ xát da với nhau cũng sẽ khiến bạn bị nhiễm virus Herpes - nguyên nhân gây ra mụn rộp sinh dục - từ đối tác mang bệnh.

Chỉ cần tiếp xúc da kề da với người mang virus, bạn cũng có thể bị nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những chị em có thói quen "dọn cỏ" thường có nguy cơ mắc nhiễm virus Herpes nhất khi quan hệ da kề da. Nguyên nhân là khi làm sạch vùng kín bằng dao cạo có thể gây ra những vết thương trên da, tạo điều kiện cho virus gây bệnh xâm nhập dễ dàng.

Nụ hôn

Trong tình yêu, nụ hôn là cách thể hiện tình cảm không thể thiếu cũng như giúp gắn kết hai cá thể lại với nhau. Mọi người đều cho rằng những nụ hôn không hề mang đến điều gì nguy hiểm cho sức khỏe nhưng điều này hoàn toàn sai lầm.

Nụ hôn là một trong những con đường lây bệnh tình dục ít ai ngờ đến nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bởi theo các chuyên gia, bạn vẫn có thể mắc bệnh tình dục nếu chẳng may hôn nhầm người có virus Herpes tồn tại ở miệng. Khả năng mắc bệnh sẽ càng cao hơn, nếu trong miệng của bạn có vết thương hở hay loét.

Do đó, để bảo vệ bản thân tránh bị nhiễm virus Herpes, bạn nên hạn chế việc hôn người lạ đặc biệt là những đối tượng quanh miệng có các mụn nhỏ li ti chứa nước.

Ghi nhớ những đường lây nhiễm bệnh tình dục ngoài việc quan hệ kể trên, hy vọng mọi người sẽ thận trọng hơn và luôn giữ gìn được một sức khỏe tốt.