Mẹo khi 'yêu' giúp chàng quấn bạn như sam, không bao giờ tơ tưởng tới người phụ nữ khác

Chuyện vợ chồng 25/07/2017 14:58

Không cần những thủ pháp cầu kỳ, phức tạp, những mẹo nhỏ dưới đây nếu được áp dụng thuần thục thì chàng sẽ quấn bạn như sam không thể rời.

Hoãn “yêu”

Khi quá mệt mỏi và bận rộn thì bạn đừng cố gắng gượng ép bản thân. Chị em hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giản để cơ thể nạp năng lượng và khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt, việc tạm ngưng cuộc “yêu” cũng làm tăng ham muốn, kích thích và mong đợi bạn hơn từ chàng. Ngoài ra, chị em cũng nên nhớ khi làm “chuyện ấy” hãy biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm và không nên "yêu" với tần suất quá dày đặc.

 

Xếp lịch "yêu" hợp lý

Mẹo khi 'yêu' giúp chàng quấn bạn như sam, không bao giờ tơ tưởng tới người phụ nữ khác - Ảnh 1
Hãy xếp lịch "yêu" hợp lý để "chuyện ấy" thêm thăng hoa - Ảnh: Internet

Nếu công việc quá bận rộn vào những ngày trong tuần thì đừng nên tham lam mà hãy dời, "để dành" cuộc yêu vào cuối tuần. Sắp xếp cuộc yêu vào ngày nghỉ tuy sẽ gây ít nhiều cảm giác hạn hẹp, ít ỏi trong chuyện ấy tuy nhiên mặt lợi ích là bạn sẽ thoải mái hơn vì không chịu áp lực nhiều trong công việc.

Đổi mới không gian

Đổi mới không gian cũng là một cách giúp các cặp đôi tìm được cảm giác mới lạ. Phòng tắm, nhà bếp hay sân vườn cũng giúp bạn và đối tác có những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Nếu điều kiện không cho phép, bạn có thể trang trí thêm cho phòng ngủ để tăng phần lãng mạn. Ánh nến, hoa hồng và mùi hương dịu nhẹ cũng giúp cuộc “yêu” thêm thăng hoa và phấn khích.

Gia tăng những lời nói có cánh

Mẹo khi 'yêu' giúp chàng quấn bạn như sam, không bao giờ tơ tưởng tới người phụ nữ khác - Ảnh 2
Không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng rất thích nghe những lời ngọt ngào - Ảnh: Internet

Những lời nói ngọt ngào không chỉ nữ giới mới mong mỏi mà ngay cả nam giới cũng không ngoại lệ. Những lời khen ngợi về chàng, những lời có cánh sẽ giúp quý ông thêm hưng phấn và hạnh phúc hơn khi gần bạn.

Ngoài ra, phụ nữ không nên im lặng trong cuộc “yêu”. Sự chủ động, cởi mở và chia sẻ cảm xúc của bạn với “người ấy” sẽ giúp tình cảm của cả hai thêm sâu đậm.

Chú ý màn dạo đầu

Các cặp đôi thường cắt giảm màn dạo đầu vì thiếu hụt thời gian. Song, việc này lại khiến cặp đôi khó bắt nhịp và làm giảm chất lượng khi “yêu”. Do đó, đừng vì quá gấp gáp mà rút ngắn màn dạo đầu. Hãy sắp xếp thời gian hợp lý để bạn và người ấy hiểu nhau hơn.

Nếu có những dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là một phụ nữ bị thiếu thốn trầm trọng 'chuyện ấy'

Nếu có những dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là một phụ nữ bị thiếu thốn trầm trọng 'chuyện ấy'

Tự bắt mạch qua những biểu hiện dễ thấy này để biết chị em có phải là người đang thuộc diện không được đáp ứng nhu cầu sinh lý hay không nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   quan hệ tình dục chuyện ấy bí quyết yêu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 27 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 27 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?