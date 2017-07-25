Khi quá mệt mỏi và bận rộn thì bạn đừng cố gắng gượng ép bản thân. Chị em hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giản để cơ thể nạp năng lượng và khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt, việc tạm ngưng cuộc “yêu” cũng làm tăng ham muốn, kích thích và mong đợi bạn hơn từ chàng. Ngoài ra, chị em cũng nên nhớ khi làm “ chuyện ấy ” hãy biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm và không nên "yêu" với tần suất quá dày đặc.

Xếp lịch "yêu" hợp lý

Nếu công việc quá bận rộn vào những ngày trong tuần thì đừng nên tham lam mà hãy dời, "để dành" cuộc yêu vào cuối tuần. Sắp xếp cuộc yêu vào ngày nghỉ tuy sẽ gây ít nhiều cảm giác hạn hẹp, ít ỏi trong chuyện ấy tuy nhiên mặt lợi ích là bạn sẽ thoải mái hơn vì không chịu áp lực nhiều trong công việc.

Đổi mới không gian

Đổi mới không gian cũng là một cách giúp các cặp đôi tìm được cảm giác mới lạ. Phòng tắm, nhà bếp hay sân vườn cũng giúp bạn và đối tác có những trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn.

Nếu điều kiện không cho phép, bạn có thể trang trí thêm cho phòng ngủ để tăng phần lãng mạn. Ánh nến, hoa hồng và mùi hương dịu nhẹ cũng giúp cuộc “yêu” thêm thăng hoa và phấn khích.

Gia tăng những lời nói có cánh

Những lời nói ngọt ngào không chỉ nữ giới mới mong mỏi mà ngay cả nam giới cũng không ngoại lệ. Những lời khen ngợi về chàng, những lời có cánh sẽ giúp quý ông thêm hưng phấn và hạnh phúc hơn khi gần bạn.

Ngoài ra, phụ nữ không nên im lặng trong cuộc “yêu”. Sự chủ động, cởi mở và chia sẻ cảm xúc của bạn với “người ấy” sẽ giúp tình cảm của cả hai thêm sâu đậm.