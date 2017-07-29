Hóa ra những hành động này của chị em lại khiến nam giới thích thú bội phần khi làm 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 29/07/2017 00:20

Ngắm nhìn, khiêu khích cơ thể “người ấy” hoặc được khen ngợi là những điều giúp nam giới hứng thú hơn khi bước vào cuộc “yêu”.

Hãy cùng tìm hiểu những điều nam giới thích nhất khi làm "chuyện ấy" để cuộc “yêu” của hai bạn trở nên thú vị và thăng hoa hơn nhé.

Được khen ngợi

Hóa ra những hành động này của chị em lại khiến nam giới thích thú bội phần khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Chị em nên khen ngợi để chàng tăng thêm động lực lẫn sự hứng khởi khi làm "chuyện ấy" - Ảnh: Internet

Cánh đàn ông luôn luôn nghĩ rằng, khi quan hệ, việc làm cho bạn tình thỏa mãn là cách duy nhất giúp chàng chứng minh được bản lĩnh của mình. Do đó, nam giới rất cần nhận được những lời khen ngợi, để họ biết được mình đang làm rất tốt. Đặc biệt, điều này sẽ giúp quý ông tự tin và làm tốt hơn ở những lần sau.

Chị em nên biết, nam giới rất cần những lời khen trước khi làm “chuyện ấy” hoặc sau khi cuộc “yêu” kết thúc. Ngoài ra, những lời khen sau khi kết thúc phút giây khoái cảm cũng kích thích tâm lý phái mạnh.

Sự chủ động của đối tác

Theo một số nghiên cứu, nam giới sẽ bị kích thích hơn với những chị em có phần hoang dã và chủ động. Họ không thích đối tác của mình tỏ ra chịu đựng hoặc kiềm chế bản thân khi “yêu”.

Khác với suy nghĩ của nữ giới rằng đàn ông sẽ thích cầm cương để chứng tỏ bản lĩnh, trái lại phần đông quý ông lại hứng thú với những phụ nữ máu lửa và chủ động trong chuyện “chăn gối”.

Một chút ngoan ngoãn kết hợp với sự ương bướng sẽ khiến chàng mê mệt và điêu đứng vì bạn.

Được khiêu khích

Hóa ra những hành động này của chị em lại khiến nam giới thích thú bội phần khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Phụ nữ sẽ tăng sự hấp dẫn nếu biết cách khiêu khích chàng - Ảnh: Internet

Đàn ông không chỉ mê mệt những cô nàng xinh đẹp, gợi cảm mà còn muốn cô gái của mình phải bày tỏ ham muốn và biết cách khiêu khích khi làm “chuyện ấy”. Do đó, chị em hãy thể hiện sự thông minh và quyến rũ của mình.

Đặc biệt, dù đã là vợ chồng, bạn cũng cần tán tỉnh, khiến anh ấy phấn khích để cuộc sống vợ chồng luôn tươi mới.

Những tư thế mới lạ

Đàn ông không chỉ thích phụ nữ tự tin, mạnh mẽ trên giường mà chàng còn thích thú với những tư thế mới khi “yêu”.

Theo các chuyên gia tình dục, làm "chuyện ấy" với những tư thế cũ mà cả hai đã thuộc lòng sẽ khiến cuộc sống gối chăn thêm phần nhàm chán.

Không cần làm 'chuyện ấy', chàng vẫn sẽ yêu bạn điên cuồng chỉ với những bí quyết sau

Không cần làm 'chuyện ấy', chàng vẫn sẽ yêu bạn điên cuồng chỉ với những bí quyết sau

"Chuyện ấy” là một trải nghiệm tuyệt vời giúp tình cảm đôi lứa thêm sâu đậm, nhưng đôi khi không cần làm "chuyện ấy" chị em vẫn có thể khiến chàng yêu mình say đắm.

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