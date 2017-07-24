Nếu có những dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là một phụ nữ bị thiếu thốn trầm trọng 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 24/07/2017 17:09

Tự bắt mạch qua những biểu hiện dễ thấy này để biết chị em có phải là người đang thuộc diện không được đáp ứng nhu cầu sinh lý hay không nhé!

Mơ thấy mình đang làm "chuyện ấy”, dễ nỗi nóng, da nhợt nhạt… là những biểu hiện dễ thấy nhất khi chị em thiếu “chuyện ấy”.

Thường xuyên mất ngủ

Hoạt động tình dục sẽ giúp cơ thể tiết hoóc môn oxytocin, chất này có tác dụng giúp chị em dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Ngược lại, nếu phái đẹp không làm “chuyện ấy” trong thời gian dài thì sẽ gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ, mất ngủ liên tục...

Mơ thấy làm “chuyện ấy”

Thiếu “chuyện ấy” sẽ làm bạn tưởng tượng hoặc mơ về tình dục, đặc biệt là lúc ngủ hoặc khi bị kích thích. Ngoài ra, nếu chị em nghĩ về tình dục quá nhiều thì tần suất mơ thấy “chuyện ấy” càng tăng cao vì cơ thể bạn cũng đang khát khao về "chuyện ấy".

Da nhợt nhạt

Nếu có những dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là một phụ nữ bị thiếu thốn trầm trọng 'chuyện ấy' - Ảnh 1
Da nhợt nhạt là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất khi phụ nữ thiếu tình dục - Ảnh minh họa: Internet

“Yêu” thường xuyên không chỉ làm tăng tình cảm vợ chồng mà còn giúp cơ thể thải độc tố ra ngoài. Đặc biệt, “chuyện ấy” còn giúp cho bạn có làn da căng bóng, trắng hồng rạng rỡ và đầy sức sống.

Những phụ nữ bị thiếu “chuyện ấy” làm các hoóc môn tình dục bị ức chế và làn da trở nên tối màu, thiếu sức sống.

Nổi mụn nhiều hơn

Quan hệ tình dục giúp cơ thể sản xuất lượng Progesterone, chất này có tác dụng loại bỏ mụn, đặc biệt, phần ngực và đùi sẽ trở nên săn chắc và hấp dẫn hơn.

Một phụ nữ có mụn mọc nhiều bất thường, vòng 1 và vòng 3 nhão, thiếu săn chắc thì phương thuốc tốt nhất là bạn nên làm "chuyện ấy" thường xuyên hơn.

Tính tình khó chịu

Nếu có những dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là một phụ nữ bị thiếu thốn trầm trọng 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Khó chịu, dễ nỗi cáu cũng là một trong những dấu hiệu khi chị em thiếu "yêu" - Ảnh: Internet

Thiếu sex cũng khiến phụ nữ khó chịu và dễ nổi nóng hơn. Theo một số nghiên cứu, nữ giới thiếu thốn tình dục sẽ rất cọc cằn, thậm chí không muốn giao tiếp. Đặc biệt, nếu cơ thể không được thỏa mãn sẽ dễ gây bức bối, dễ nổi cáu và khó tính hơn.

Dễ mắc bệnh phụ khoa

Phụ nữ không làm “chuyện ấy” trong thời gian dài sẽ dễ mắc bệnh phụ khoa. Đặc biệt, phụ nữ lớn tuổi, quan hệ tình dục không đảm bảo khiến âm đạo bị khô, thiếu chất nhờn… dễ mắc các bệnh viêm nhiễm.

Không cần làm 'chuyện ấy', chàng vẫn sẽ yêu bạn điên cuồng chỉ với những bí quyết sau

Không cần làm 'chuyện ấy', chàng vẫn sẽ yêu bạn điên cuồng chỉ với những bí quyết sau

"Chuyện ấy” là một trải nghiệm tuyệt vời giúp tình cảm đôi lứa thêm sâu đậm, nhưng đôi khi không cần làm "chuyện ấy" chị em vẫn có thể khiến chàng yêu mình say đắm.

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