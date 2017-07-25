Nội y luôn là một phương tiện tuyệt vời làm tôn lên nét đẹp vốn có của phụ nữ. Bạn hãy quan tâm hơn đến đồ lót nếu muốn dùng nó khiêu khích và tăng cảm giác cho chàng. Chắc chắn không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn ẩn hiện dưới lớp đồ ngủ nóng bỏng và đầy quyến rũ đó.

Hành động này sẽ kích thích hoóc-môn tình dục của cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc "yêu". Các hoóc-môn trong cơ thể được giải phóng tạo cho cặp đôi cảm giác dễ chịu, thỏa mãn. Đặc biệt, những chất này khiến bạn muốn được yêu thương và bảo vệ.

Trò chuyện cùng nhau

Cả hai nên có những phút trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Bạn hãy cho chàng biết mong muốn và nhu cầu của mình. Chị em cần gì, muốn gì hãy nói ra để chàng có thể thay đổi và đáp ứng nhanh chóng nhất.

Thư giãn trước khi vào cuộc "yêu"

Stress, căng thẳng, mệt mỏi là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng cuộc "yêu". Cách đơn giản nhất giúp bạn cải thiện "chuyện ấy" là thư giản, nghỉ ngơi, ngâm mình trong bồn nước nóng hoặc đọc một quyển sách yêu thích để giải tỏa tâm trạng. Cách này sẽ giúp bạn tìm lại cảm giác thăng hoa và mãnh liệt hơn khi ở trên giường.

Mùi hương cơ thể

Mùi hương là cách đơn giản nhất giúp bạn và người ấy gần nhau hơn. Một cơ thể sạch sẽ, tươm tất kết hợp với mùi hương cơ thể nhẹ nhàng sẽ làm tăng thêm sự quyến rũ, thu hút của bạn với người ấy.

Không ngủ ngay sau khi "yêu"

Thật khó để bạn giữ được tỉnh táo sau khi làm "chuyện ấy". Song, nếu bạn đã chuẩn bị màn dạo đầu chu đáo thì cũng nên chú trọng cho màn kết thúc thật hoàn hảo.

Theo đó, phụ nữ sau cuộc "yêu" nên nán lại, âu yếm người ấy thêm chút nữa và rỉ vào tai chàng những lời ngọt ngào trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.