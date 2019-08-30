Giảm ham muốn tình dục là tình trạng giảm hoặc không có ham muốn làm “chuyện ấy” với đối tác của mình hoặc có ham muốn nhưng không thể thực hiện hành vi tình dục. Mức độ ham muốn sẽ lên xuống thất thường ở các thời điểm khác nhau trong năm.

Một đời sống tình dục viên mãn, sẽ làm cho con người hạnh phúc, khỏe mạnh, hạn chế được cảm giác căng thẳng trong cuộc sống. Do đó, một khi bị suy giảm ham muốn tình dục sẽ gây ra nhiều hệ lụy, dễ nhận thấy nhất là gây căng thẳng trong quan hệ vợ chồng. Do đó, bạn cần hiểu đúng bản chất cũng như tìm hiểu thật kỹ về nguyên nhân gây ra vấn đề này để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm ham muốn tình dục ở nam giới như là:

Nguyên nhân hàng đầu “giết chết” ham muốn tình dục ở nam giới chính là những cuộc xô xát, cãi vã, cảm giác bị phản bội hoặc những vấn đề khác về lòng tin. Điều này khiến cho bản thân khó tìm lại cảm giác xưa và không muốn gần gũi với người bạn đời.

Rượu

Một chút men say sẽ khiến bạn cảm thấy hưng phấn, trong lòng rạo rực và cởi mở hơn với tình dục. Nhưng uống quá nhiều rượu lại có tác dụng ngược, có thể làm tê liệt ham muốn vì gây ức chế hệ thần kinh trung ương và các cơ quan tạng phủ khác. Từ đó, khả năng “yêu” lâm vào trạng thái ức chế. Hơn nữa, rượu cũng là nguyên nhân làm giảm testosterone gây liệt dương, xuất tinh sớm, xuất tinh khó, teo tinh hoàn ở nam giới. Giảm lượng Testosterone là một trong những nguyên nhân giảm ham muốn tình dục ở nam giới hàng đầu.

Không chỉ có rượu, mà cà phê, hút thuốc lá… cũng làm suy giảm ham muốn tình dục. Do đó, bạn cần từ bỏ những thói quen xấu để có thể giúp tăng tốc ham muốn tình dục cũng như cải thiện sức khỏe đời sống.

Thiếu ngủ

Giảm ham muốn do nhiều nguyên nhân gây ra

Testosterone là hormone có liên quan tới tăng khả năng hoạt động tình dục và chức năng sinh sản. Lượng Testosterone sẽ không sản xuất đủ nếu như cơ thể không ngủ đủ giấc. Hơn nữa, khi bạn thiếu ngủ sẽ cảm thấy mệt mỏi hay bất an, tình trạng này gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tình dục.

Sử dụng thuốc

Sử dụng thuốc trị trầm cảm, huyết áp, tình dục… cũng là một trong những nguyên nhân gây giảm ham muốn tình dục. Trong các loại thuốc này có các chất gây ức chế dịch vị khiến cương dương không đều làm mất hứng thú, dần dần mất khoái cảm khi yêu, không còn muốn “yêu” nữa. Chính vì vậy, bạn nên hỏi bác sĩ để được tư vấn cụ thể khi dùng, hạn chế tối đa tác dụng phụ xảy ra.

Có con

Khi có con, cuộc sống vợ chồng sẽ có rất nhiều thay đổi. Người vợ phải dành nhiều thời gian để chăm con, không có thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Cả ngày “vật lộn” với con cái sẽ rất mệt mỏi, cơ thể sẽ không còn sức lực cho chuyện ấy.

Ngoài ra, suy giảm Testosterone, trầm cảm, mãn kinh, thiếu sự quan tâm, béo phì… cũng là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng suy giảm tình dục ở cả hai giới.

Tác hại của giảm ham muốn tình dục

Suy giảm ham muốn tình dục có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy cả về thể chất cũng như tinh thần. Về đời sống, khi bạn bị suy giảm ham muốn sẽ khiến cho người bạn đời hụt hẫng, sinh hoạt có nhiều thay đổi. Lâu dần dẫn đến “chuyện yêu” bị bỏ quên, không còn hứng thú, hôn nhân mất dần đi sự kết nối. Lúc này, hai người khó có thể thấu hiểu nhau, dẫn đến xuất hiện nhiều cuộc cãi vã. Do đó, khi bị suy giảm ham muốn tình dục, khiến đời sống vợ chồng sẽ gặp trục trặc, người này luôn hừng hực khát khao mà người kia nguội lạnh thì cuộc sống khác gì địa ngục. Điều đó sẽ chứa đựng mầm mống sự lừa dối, phản bội nhau, sinh ra bất đồng về quan điểm, khó có thể hạnh phúc.

Giảm ham muốn khiến cho sinh hoạt vợ chồng gặp trục trặc

Quan hệ tình dục có tác dụng rất tốt trong việc chống trầm cảm và tạo ra những cảm giác hạnh phúc yêu đời. Vì thế, khi cơ thể suy giảm ham muốn tình dục, lâu ngày có thể dẫn tới bệnh trầm cảm, tạo nên những áp lực về mặt tinh thần và đôi khi gây mất tự tin.

Đặc biệt, hoạt động tình dục giúp giải phóng endorphin đồng thời cải thiện mạnh mẽ hệ thống miễn dịch, giúp ngăn ngừa stress, tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Nên dễ hiểu vì sao khi suy giảm ham muốn tình dục sẽ làm cho hệ thống miễn dịch bị suy yếu, cơ thể dễ mắc bệnh. Tất cả những điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như hạnh phúc gia đình.

Làm cách nào để giảm ham muốn tình dục?

Giảm ham muốn tình dục hay ham muốn tình dục quá độ cũng đều gây ra rất nhiều hệ lụy đối với đời sống của mỗi cá nhân con người. Nếu như giảm ham muốn tình dục khiến cho đời sống hôn nhân gặp nhiều trục trặc thì ham muốn tình dục quá độ lại gây ra rất nhiều tệ nạn xã hội.

Ham muốn quá độ cung gây ra tệ nạn xã hội

Thông thường, ham muốn tình dục quá độ gặp ở lứa tuổi vị thành niên, do đặc điểm sinh lý của cơ thể đang trong giai đoạn phát triển mạnh về thể chất, các hormon sinh dục tăng tiết mạnh. Cùng với tâm lý tò mò giới tính, tác động của phim ảnh, sách báo, các mạng xã hội, môi trường sống và sự thiếu hụt giáo dục giới tính trong nhà trường, gia đình và xã hội, sẽ khiến cho nhiều bạn trẻ nhận thức chưa đầy đủ, dễ dàng bị nghiện phim đen, có những hành động lệch lạc so với chuẩn mực xã hội. Vấn đề đang có xu hướng lan rộng, ảnh hưởng không nhỏ tới nhân cách, lối sống.

Chính vì vậy, chúng ta cần phải có biện pháp tiết chế để hạn chế ham muốn tình dục của bản thân. Phối kết hợp nhiều biện pháp từ chủ động đến thụ động, xây dựng môi trường sống lành mạnh, tránh những yếu tố nhạy cảm, không tiếp xúc các loại sách báo hình ảnh gợi dục để hạn chế tối đa tác động của những tác nhân gây kích thích, dần loại bỏ thói quen xấu.

Đồng thời, tìm hiểu những cách giảm ham muốn tình dục tự nhiên như: uống gì để giảm ham muốn tình dục, ăn gì để giảm ham muốn tình dục... để giúp bản thân điều hòa cơ thể, sống tốt, sống khỏe.

Ngoài ra, một trong những cách để giảm ham muốn tình dục hiệu quả nhất chính là thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Khi tập luyện thể dục thể thao sẽ lấy đi lượng thời gian rỗi rãi mà trước đây có thể thường được dùng để thỏa mãn nhu cầu giải tỏa ám ảnh tình dục. Đặc biệt, hoạt động thể lực có tác dụng rất tốt trong việc buộc cơ thể phải phân bổ lại lượng máu cung cấp cho các cơ quan, tăng cường phân bổ máu cho hệ thống cơ bắp, não và giảm bớt lượng máu cung cấp cho hệ tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, sinh dục. Nhờ đó góp phần làm giảm bớt ham muốn tình dục.

Tập thể dục là cách tốt để giảm ham muốn tình dục

Bên cạnh những cách giảm ham muốn tình dục ở trên, bạn có thể sử dụng các loại thuốc giảm ham muốn tình dục. Nhưng khi sử dụng thuốc giảm ham muốn bạn phải chú ý tới thành phần của thuốc và cần sự tư vấn cụ thể trực tiếp từ các bác sĩ chuyên khoa để tránh các biến chứng về sau.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên đã giúp các bạn biết được suy giảm ham muốn tình dục cũng như ham muốn tình dục quá độ có tác hại như thế nào? Để từ đây có biện pháp cải thiện phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tình dục, giúp cho cuộc sống vợ chồng thêm ngọt ngào và trọn vẹn.