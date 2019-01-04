Đàn ông bao nhiêu tuổi thì hết ham muốn?

Theo thời gian các cơ quan trong con người đều sẽ lão hóa, kéo theo sự ham muốn của phái mạnh cũng giảm dần. Nhưng để khẳng định đến bao nhiêu tuổi đàn hông hết ham muốn lại là điều rất khó.

Độ tuổi giảm ham muốn của phái mạnh chẳng ai giống ai, có người đến sớm có người đến muộn vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang cả tính chủ quan và khách quan. Chính vì vậy, năng lực “yêu” của mỗi người là khác nhau. Độ tuổi đàn ông hết ham muốn là bao nhiêu? Độ ham muốn của đàn ông không có giới hạn về tuổi tác Các chuyên gia nam học nhận định, sự đòi hỏi và khả năng hoạt động tình dục của nam giới tồn tại suốt đời vì testosterone vẫn được sản xuất. Vì vậy, nhu cầu tình dục không hề mất đi do sự gia tăng của tuổi tác mặc dù sẽ thưa thớt dần và không còn thôi thúc như lúc trẻ. Nên ham muốn tình dục ở nam giới có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và ở bất cứ độ tuổi nào. Do đó, nếu không có gì bất thường về sức khỏe thì đa số nam giới đều giữ được khả năng tình dục tới tuổi 70, 80 hoặc hơn nữa.

Hiện nay, có nhiều bằng chứng còn cho thấy sự ham muốn trong chuyện ấy của phái mạnh là không có giới hạn độ tuổi. Vì từng có một cụ già 120 tuổi người Anh vẫn còn ham muốn tình dục và làm cho một phụ nữ mang thai. Ở tuổi già đàn ông vẫn có ham muốn và vẫn có thể làm phụ nữ mang thai Mặc dù năng lực tình dục, ham muốn của đàn ông không có giới hạn tuổi, nhưng những đứa bé sinh ra từ người cha lớn tuổi thường có tỉ lệ cao bị các vấn đề về sức khỏe và trí nhớ so với trẻ em bình thường. Bởi vì khả năng vận động của tinh trùng ở nhóm đàn ông lớn tuổi giảm đáng kể. Hơn nữa, số lượng tinh trùng bất động và dị thường đều tăng 20%, kèm theo đó là sự trao đổi chất của tinh trùng giảm, lượng chất thải sau quá trình trao đổi chất gia tăng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã kết luận, đàn ông tuổi càng cao, chất lượng tinh trùng càng giảm, mà chất lượng tinh trùng có liên quan mật thiết đến chất lượng của phôi thai. Khi phôi thai hình thành từ trứng và tinh trùng chất lượng kém dễ dẫn đến sảy thai hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất, trí tuệ của trẻ.

Làm thế nào để đánh giá “sức trẻ” của đàn ông trong chuyện ấy? Phụ nữ khi mãn kinh, ngừng rụng trứng thì sẽ mất dần năng lực tình dục. Đối với đàn ông thì khác hoàn toàn, ham muốn có thể giảm dần như năng lực tình dục thì không hề mất đi, khả năng sinh sản vẫn luôn được đảm bảo không có giới hạn tuổi. Tuy nhiên, “sức trẻ” trong chuyện ấy của đàn ông ở mỗi độ tuổi là khác nhau, mức độ làm cho phụ nữ thỏa mãn và hài lòng cũng khác nhau. Vì thế, để đánh giá được mức độ sung mãn của đàn ông trong từng độ tuổi thì cần phải dựa vào những tiêu chí như độ cứng của dương vật, tần suất giao hợp, tình trạng thể chất cũng như bệnh tật của cơ thể như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim hoặc bệnh hen suyễn... 31 tuổi là độ tuổi đàn ông sung mãn và có ham muốn cao Trường hợp cần thiết, để xác định chính xác nhất thì có thể thử máu để xem nồng độ hormon sinh dục nam testosteron để đánh giá khả năng tình dục. Theo kết luận rút ra từ các cuộc nghiên cứu thì đàn ông ở độ tuổi 31 được xem là ở đỉnh cao của sự sung mãn, có nhiều kinh nghiệm và các ý thức tình dục làm cho bạn tình thỏa mãn. Hơn thế nữa, đây cũng là độ tuổi nam giới có chất lượng tinh trùng tốt nhất, đứa con được sinh ra sẽ khỏe mạnh và thông minh, lanh lợi hơn so với bình thường.

Quan hệ tình dục nhiều có gây hại cho thận không? Quan hệ tình dục quá nhiều, không điều độ sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung và sức khỏe cơ quan sinh dục nói riêng cũng như là cơ quan tiết niệu, đặc biệt là thận. Liệu nhận định này có chính xác? Hãy cùng xem câu trả lời ở ngay bài viết dưới đây nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-bao-nhieu-tuoi-thi-het-ham-muon-309618.html