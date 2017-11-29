Bất ngờ trước những kiểu phụ nữ khiến chàng mê mệt khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 29/11/2017 14:58

Chẳng phải những cô nàng nóng bỏng hay gợi cảm, kiểu phụ nữ dưới đây mới thực sự khiến cánh mày râu mê đắm khi “yêu”.

Cánh mày râu luôn có những quan điểm riêng về kiểu phụ nữ hoàn hảo trên giường. Đôi khi đó lại là những hình mẫu khác xa với những gì bạn tưởng tượng. Nếu biết đây là những kiểu phụ nữ khiến chàng “loạn nhịp” trong mỗi cuộc “yêu”, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ đấy!

Những cô nàng chân ngắn

Nếu bạn nghĩ các chàng trai chỉ mê mẩn trước những cô nàng chân dài thì sai lầm rồi nhé! Đôi chân ngắn chẳng thể ngăn cản phái yếu “mê hoặc” người đàn ông của mình trên giường đâu.

Theo các cuộc khảo sát thực tế, nhiều đàn ông chia sẻ rằng những phụ nữ thấp thường gây hứng khởi và ham muốn nhiều hơn trong “chuyện ấy”. Bên cạnh đó, một số người cho biết những cô nàng chân ngắn dễ hợp tác trong nhiều tư thế khác nhau một cách linh hoạt và dẻo dai hơn.

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Những cô nàng chân ngắn vẫn có sức hút riêng với cánh mày râu - Ảnh: Internet

Da ngăm

Làn da ngăm đầy khỏe khoắn và gợi cảm là thứ kích thích sự khao khát của nam giới một cách mạnh mẽ nhất. Dựa theo kinh nghiệm, nhiều chàng trai cho rằng những cô nàng da ngăm sẽ giúp họ hăng hái hơn khi "lâm trận".

Hơi mập và mũm mĩm

Đàn ông khi “yêu” không hề thích kiểu phụ nữ mình hạc xương mai, mong manh dễ vỡ. Đối với họ, những cô nàng có phần mũm mĩm thường sở hữu khả năng âu yếm tuyệt vời. Cánh mày râu còn chia sẻ rằng khi “yêu” những phụ nữ mập mạp sẽ khiến họ dễ đạt cực khoái hơn.

Bất ngờ trước những kiểu phụ nữ khiến chàng mê mệt khi 'yêu' - Ảnh 2
Những cô nàng mũm mĩm khiến đàn ông dễ đạt cực khoái hơn - Ảnh: Internet

Nói nhiều

Những cô nàng nói nhiều thường rất thân thiện và cởi mở, khiến nam giới dễ bị thu hút. Chính vì vậy, khi “yêu” kiểu phụ nữ này, đàn ông thường cảm thấy thoải mái và hưng phấn hơn.

Không trang điểm

Đàn ông thường thích những phụ nữ để mặt mộc tự nhiên hơn là những cô nàng trang điểm đậm. Nhiều mày râu bị ám ảnh với lớp trang điểm của phái nữ vì đối với chàng, nó có thể gây phiền toái khi “yêu”. Những cô nàng đơn giản sẽ hấp dẫn đàn ông hơn, khiến họ nhanh chóng cảm thấy hưng phấn khi “lâm trận”.

Bất ngờ trước những kiểu phụ nữ khiến chàng mê mệt khi 'yêu' - Ảnh 3
Đàn ông thường rất thích phụ nữ để mặt mộc - Ảnh: Internet

Phụ nữ sau khi sinh

Phụ nữ sau khi sinh thường ngại quan hệ vì tự ti về ngoại hình. Tuy nhiên, cánh mày râu lại cho rằng đây là kiểu phụ nữ mang lại cảm giác đặc biệt khi “yêu”. Chính vì vậy, chị em hãy tự tin gần gũi bạn đời của mình sau sinh vì bạn chính là kiểu phụ nữ khiến chàng mê đắm không rời.

Đàn ông yêu vợ thật lòng chắc chắn sẽ làm điều này sau khi 'yêu', còn không thì hãy coi chừng

Đàn ông yêu vợ thật lòng chắc chắn sẽ làm điều này sau khi 'yêu', còn không thì hãy coi chừng

Nếu chàng yêu bạn thật lòng thì sẽ chẳng ngại ngần mà làm những điều này sau mỗi cuộc “yêu”. Chị em có thể yên tâm rằng chàng rất chung thủy và không hề ngoại tình.

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