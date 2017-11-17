Là phụ nữ, đạt được điều này khi 'yêu' còn tốt hơn dùng thuốc bổ cả trăm lần

Phụ nữ thường khó đạt cực khoái hơn đàn ông. Tuy nhiên, nếu chị em đạt được điều này khi quan hệ thì sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết, cuộc “yêu” luôn tràn đầy hưng phấn. Đối với phụ nữ, cực khoái còn có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà bạn không ngờ đến.

Quan hệ tình dục sẽ thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu diễn ra mạnh mẽ hơn, khi máu được bơm về cơ quan sinh dục tạo nên phản xạ âm hộ, gây co thắt mạnh phần cơ xương chậu; đó chính là lúc cơn cực khoái xuất hiện.

Phòng ngừa bệnh tim: Theo nhiều nghiên cứu, bạn có thể giảm đến 50% nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ nếu đạt được cực khoái 3 lần/tuần.

Bên cạnh đó, phụ nữ quan hệ tình dục thường xuyên thường có nồng độ estrogen trong máu cao hơn bình thường, điều này giúp hệ tim mạch hoạt động tốt hơn, khỏe mạnh hơn.

Giảm nguy cơ ung thư vú: Theo nghiên cứu, những phụ nữ ít đạt được cực khoái có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn 25% so với những người thường xuyên đạt được cực khoái.

Phòng ngừa cảm lạnh: Thường xuyên làm “chuyện ấy” đều đặn mỗi tuần sẽ làm tăng nồng độ IgA trong cơ thể. Đây là một kháng thể giúp hệ miễn dịch chống lại các vi khuẩn gây bệnh.

Tăng cường miễn dịch: Khi cơ thể đạt cực khoái sẽ giúp giải phóng DHEA, đây là chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, có khả năng giảm đau và làm lành tổn thương trong các mô hiệu quả.

Ngoài ra, phụ nữ thường đạt cực khoái khi yêu còn giúp xương chắc khỏe, đẹp da, giúp điều hòa kinh nguyệt…

Giảm căng thẳng, stress

Khi cực khoái xuất hiện, cơ thể sẽ tiết ra hoóc-môn oxytocin giúp bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn. Quan hệ tình dục sẽ giúp giải tỏa mọi căng thẳng, giảm stress hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc nào.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Thường xuyên “yêu” và đạt cực khoái ít nhất 2 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nguyên nhân là do khi đạt cực khoái, cơ thể sẽ sản sinh chất amphetamine giúp đốt cháy năng lượng và chất phenetylamine giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Giúp giảm đau

Cơ thể sẽ sản sinh endorphins khi bạn quan hệ tình dục và đạt được cực khoái. Endorphins là hợp chất có tác dụng như thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể.

Sinh hoạt tình dục điều độ sẽ giúp điều trị đau đầu và các triệu chứng đau bụng trong kỳ kinh nguyệt.