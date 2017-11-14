Để cải thiện chất lượng cuộc “yêu”, dưới đây là những tuyệt chiêu để biến màn dạo đầu trở nên hoàn hảo.

Đừng bao giờ xem nhẹ màn dạo đầu vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu”. Màn dạo đầu sẽ kích thích và tác động đến cảm xúc khiến chàng cảm thấy hưng phấn, còn chị em thì dễ đạt cực khoái khi “yêu”.

Đôi khi màn dạo đầu đầy nghịch ngợm sẽ khiến cả hai tràn đầy hứng khởi. Hãy dùng những chiếc gối để bắt đầu “cuộc chiến” với chàng, đừng quên nghĩ ra một hình phạt dành cho người thua cuộc nhé!

Sự chờ đợi và những lần đụng chạm cơ thể lẫn nhau sẽ khiến cảm xúc của cả hai “nóng dần” lên, giúp mang lại những trải nghiệm đầy mới mẻ.

Bốc bài và làm theo yêu cầu

Chuẩn bị sẵn một bộ bài, cùng nhau lần lượt bốc bài và đề ra một luật chơi chỉ dành riêng cho cả hai. Chẳng hạn như quân cơ sẽ được hôn, quân bích sẽ được ôm… còn số hiện trên quân bài là số lần người thua phải thực hiện. Trò chơi này sẽ là cách thú vị để "khởi động" cho một cuộc yêu đầy thăng hoa.

Bịt mắt trốn tìm

Bạn có thể dùng một chiếc khăn mỏng vương mùi nước hoa đặc trưng của mình để bịt mắt chàng. Bắt đầu trò chơi, chàng sẽ là người đi tìm. Lúc này bạn có thể kích thích mọi giác quan của chàng như thì thầm, nhẹ nhàng trêu đùa cơ thể chàng… Sự tò mò và khao khát sẽ khiến chàng trở nên hưng phấn, cuộc “yêu” sẽ thăng hoa hơn.

Khoá chặt đôi bàn tay

Dùng một sợi dây để cố định tay đối phương, màn dạo đầu đầy táo bạo này sẽ khiến cơ thể của cả hai nóng dần lên. Sự chủ động của bạn sẽ khiến chàng cảm thấy vô cùng mới mẻ và hưng phấn. Nhẹ nhàng tiếp cận chàng và biến chàng trở thành “con mồi” của bạn.

Khiêu khích chàng bằng những nụ hôn

Những nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cháy bỏng sẽ đánh thức ham muốn của chàng một cách mạnh mẽ. Tuyệt chiêu này sẽ giúp cả hai thêm hưng phấn, cuộc “yêu” trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.

Thủ thỉ lời yêu thương với chàng

Để cuộc yêu không nhàm chán và đơn điệu, đừng quên nói những lời yêu thương ngọt ngào với chàng. Điều này có thể kích thích mạnh mẽ cảm xúc của phái mạnh, giúp chàng dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ và cảm nhận của bạn, từ đó dễ dàng tìm được sự đồng điệu với nhau.