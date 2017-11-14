Màn dạo đầu: Những chiêu trò khiến chàng đứng ngồi không yên, mê đắm không rời

Chuyện vợ chồng 14/11/2017 16:04

Màn dạo đầu hoàn hảo sẽ dễ dàng khơi dậy ham muốn của chàng, giúp kéo dài cuộc “yêu” và khiến "chuyện ấy" thăng hoa hơn bao giờ hết.

Đừng bao giờ xem nhẹ màn dạo đầu vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu”. Màn dạo đầu sẽ kích thích và tác động đến cảm xúc khiến chàng cảm thấy hưng phấn, còn chị em thì dễ đạt cực khoái khi “yêu”.

Để cải thiện chất lượng cuộc “yêu”, dưới đây là những tuyệt chiêu để biến màn dạo đầu trở nên hoàn hảo.

Cuộc chiến với gối

Đôi khi màn dạo đầu đầy nghịch ngợm sẽ khiến cả hai tràn đầy hứng khởi. Hãy dùng những chiếc gối để bắt đầu “cuộc chiến” với chàng, đừng quên nghĩ ra một hình phạt dành cho người thua cuộc nhé!

Sự chờ đợi và những lần đụng chạm cơ thể lẫn nhau sẽ khiến cảm xúc của cả hai “nóng dần” lên, giúp mang lại những trải nghiệm đầy mới mẻ.

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Đổi mới màn dạo đầu bằng một trò chơi đầy kích thích với gối - Ảnh: Internet

Bốc bài và làm theo yêu cầu

Chuẩn bị sẵn một bộ bài, cùng nhau lần lượt bốc bài và đề ra một luật chơi chỉ dành riêng cho cả hai. Chẳng hạn như quân cơ sẽ được hôn, quân bích sẽ được ôm… còn số hiện trên quân bài là số lần người thua phải thực hiện. Trò chơi này sẽ là cách thú vị để "khởi động" cho một cuộc yêu đầy thăng hoa.

Bịt mắt trốn tìm

Bạn có thể dùng một chiếc khăn mỏng vương mùi nước hoa đặc trưng của mình để bịt mắt chàng. Bắt đầu trò chơi, chàng sẽ là người đi tìm. Lúc này bạn có thể kích thích mọi giác quan của chàng như thì thầm, nhẹ nhàng trêu đùa cơ thể chàng… Sự tò mò và khao khát sẽ khiến chàng trở nên hưng phấn, cuộc “yêu” sẽ thăng hoa hơn.

Màn dạo đầu: Những chiêu trò khiến chàng đứng ngồi không yên, mê đắm không rời - Ảnh 2
Sự tò mò sẽ kích thích ham muốn của chàng - Ảnh: Internet

Khoá chặt đôi bàn tay

Dùng một sợi dây để cố định tay đối phương, màn dạo đầu đầy táo bạo này sẽ khiến cơ thể của cả hai nóng dần lên. Sự chủ động của bạn sẽ khiến chàng cảm thấy vô cùng mới mẻ và hưng phấn. Nhẹ nhàng tiếp cận chàng và biến chàng trở thành “con mồi” của bạn.

Khiêu khích chàng bằng những nụ hôn

Những nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cháy bỏng sẽ đánh thức ham muốn của chàng một cách mạnh mẽ. Tuyệt chiêu này sẽ giúp cả hai thêm hưng phấn, cuộc “yêu” trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.

Màn dạo đầu: Những chiêu trò khiến chàng đứng ngồi không yên, mê đắm không rời - Ảnh 3
Dùng những nụ hôn để "trói buộc" chàng - Ảnh: Internet

Thủ thỉ lời yêu thương với chàng

Để cuộc yêu không nhàm chán và đơn điệu, đừng quên nói những lời yêu thương ngọt ngào với chàng. Điều này có thể kích thích mạnh mẽ cảm xúc của phái mạnh, giúp chàng dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ và cảm nhận của bạn, từ đó dễ dàng tìm được sự đồng điệu với nhau.

Chị em cứ làm những hành động này trên giường, đảm bảo đàn ông sẽ chết mê chết mệt

Chị em cứ làm những hành động này trên giường, đảm bảo đàn ông sẽ chết mê chết mệt

Để giữ lửa tình yêu hay cải thiện mối quan hệ đang dần nhàm chán, bạn đừng bỏ qua những hành động nhỏ trên giường nhưng đầy sức hấp dẫn này, bảo đảm chàng sẽ mê đắm không rời.

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