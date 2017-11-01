Muốn 'chuyện ấy' thăng hoa, chồng không ngoại tình thì chị em đừng quên làm điều này khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 01/11/2017 17:25

Để “chuyện ấy” thăng hoa, những cuộc “yêu” không còn nhàm chán và đơn điệu, bạn cần chuẩn bị thật kĩ cho màn dạo đầu bởi nó sẽ giúp khơi dậy ham muốn và khiến cả hai dễ dàng đạt cực khoái.

Màn dạo đầu hoàn hảo sẽ giúp cuộc yêu kéo dài, tràn đầy hứng khởi và giúp cảm xúc thêm thăng hoa. Theo một nghiên cứu, 91% nam giới cho biết họ cảm thấy hưng phấn hơn khi phụ nữ bắt đầu màn dạo đầu. Nhiều chị em cũng thừa nhận rằng họ khó đạt cực khoái khi bỏ qua bước này.

Màn dạo đầu không chỉ kích thích một số bộ phận trên cơ thể mà còn tác động khá nhiều đến cảm xúc của các cặp đôi khi "lâm trận". Dưới đây là những điều bạn nên làm để màn dạo đầu trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết:

Kích thích mọi giác quan

Bạn có thể kích thích mọi giác quan của chàng bằng âm nhạc du dương, ánh sáng dịu nhẹ hay chỉ đơn giản là diện một chiếc váy ngủ thật quyến rũ nhằm thu hút ánh nhìn của chàng. Tất cả những điều này đều góp phần tạo nên một màn dạo đầu nóng bỏng.

Muốn 'chuyện ấy' thăng hoa, chồng không ngoại tình thì chị em đừng quên làm điều này khi 'yêu' - Ảnh 1
Đừng quên kích thích các giác quan của chàng khi bắt đầu cuộc "yêu" - Ảnh: Internet

Vuốt ve, âu yếm chàng

Nhẹ nhàng vuốt ve các bộ phận trên cơ thể chàng là một trong những cách khiến màn dạo đầu trở nên đầy khêu gợi, làm chàng say đắm. Đùa nghịch hoặc mơn trớn vùng ngực sẽ khiến đấng mày râu nhanh chóng bắt nhịp cuộc “yêu”. Khi thực hiện điều này, chị em nên bắt đầu thật chậm rãi để thu hút chàng và biến chúng thành những kích thích mạnh mẽ.

Nói những lời yêu thương với chàng

Đừng quên thủ thỉ những lời yêu thương đầy ngọt ngào với chàng khi bắt đầu mỗi cuộc “yêu”. Chúng không chỉ có khả năng kích thích mạnh mẽ xúc cảm của phái mạnh mà còn giúp chàng dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ và cảm nhận của bạn. 

Muốn 'chuyện ấy' thăng hoa, chồng không ngoại tình thì chị em đừng quên làm điều này khi 'yêu' - Ảnh 2
Hãy nói với chàng những lời yêu thương - Ảnh: Internet

Những nụ hôn

Dù là một nụ hôn nhẹ nhàng hay cháy bỏng thì chúng đều có thể khiến chàng trai của bạn “tan chảy”. Đừng ngần ngại dùng những nụ hôn để khiêu khích chàng. Nó sẽ trở thành thứ “vũ khí” giúp cuộc “yêu” trở nên thăng hoa.  

Nếu muốn thử cảm giác mới lạ, thay vì hôn bạn có thể cắn nhẹ vào tai chàng. Động tác này sẽ khiến chàng thêm hưng phấn. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng phương pháp này bởi chúng có thể phá hỏng cuộc “yêu”.

Chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng: 'Chuyện ấy' nguội lạnh đến mấy cũng thăng hoa

Chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng: 'Chuyện ấy' nguội lạnh đến mấy cũng thăng hoa

Nếu bạn đang muốn hâm nóng những cuộc “yêu” thì đừng ngần ngại chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng, chúng sẽ khiến "chuyện ấy" trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.

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