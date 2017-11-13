1. Mặc áo phông của chàng rồi đi ngủ: Chẳng phải váy đầm sexy hay nội y nóng bỏng, chỉ cần bạn khoác lên mình chiếc áo phông chàng thường mặc là đã đủ để khiến chàng mê mệt.

Đàn ông thường thích chinh phục, hiểu được điều này bạn sẽ dễ dàng đánh thức bản năng của chàng. Một vài hành động nhỏ trên giường sẽ là bí quyết giúp tình yêu của bạn luôn mặn nồng, chàng chỉ có “nghiện” bạn mà thôi!

2. Rúc vào người chàng khi “thả rông” : Một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích khi bạn không mặc nội y sẽ khiến chàng “nghẹt thở”. Điều này sẽ đánh thức bản năng thích chinh phục của chàng hơn bao giờ hết.

3. Nhẹ nhàng uốn cong cơ thể khi thức dậy vào mỗi sáng: Hành động tưởng chừng đơn giản này có thể khiến chàng cảm thấy bạn thật đáng yêu như một chú mèo nhỏ, đánh thức bản năng muốn bảo vệ của phái mạnh.

4. Để lại mùi hương của bạn trên giường: Hãy tìm cách để lưu lại mùi hương nước hoa đặc trưng của bạn trên giường ngủ của chàng. Hành động nhỏ này tương tự như việc “đánh dấu lãnh thổ”, khiến chàng không thôi nghĩ về bạn và lúc nào cũng muốn bên cạnh bạn.

5. Ngủ nude: Chẳng cần làm gì, bạn cũng khiến chàng “phát cuồng” trên giường chỉ với hành động đơn giản này. Bản năng của chàng sẽ được đánh thức mạnh mẽ và khiến chàng muốn “yêu” bạn ngay lập tức.

6. “Lười biếng” với tay lấy đồ mà không rời khỏi giường: Hành động này sẽ giúp bạn phô diễn đường cong cơ thể một cách hoàn hảo, điều này sẽ khiến chàng bị quyến rũ và mê hoặc.

7. Làm điệu bộ dễ thương trước khi ngủ: Những hành động nhỏ đáng yêu như dùng gối che mặt hay giả vờ nhõng nhẽo sẽ khiến chàng cảm thấy rung động. Bạn bỗng chốc trở nên nhỏ bé, tạo cảm giác muốn được bảo vệ.

8. Chủ động yêu cầu chàng hôn bạn: Sự mạnh bạo của bạn có thể khiến chàng bất ngờ nhưng cũng khiến anh ấy cảm thấy vô cùng mới lạ và đầy kích thích. Khi bạn chủ động yêu cầu chàng hôn mình, chàng cảm thấy bạn yêu anh ấy rất nhiều. Chàng sẽ vô cùng hạnh phúc khi được “phục vụ” bạn.

9. Ngủ thật đáng yêu: Nếu có thể, bạn hãy luyện tập để dáng ngủ của bạn trông đáng yêu nhất có thể. Đàn ông thường rất thích ngắm nhìn người mình yêu khi đang ngủ. Nếu bạn ngủ như một chú mèo con thì chắc hẳn sẽ để lại ấn tượng đẹp với chàng.

10. Tình cờ chạm tay bạn vào khu vực nhạy cảm của chàng: Bạn có thể giả vờ chạm vào người chàng, hành động này mang tính khiêu khích, khiến chàng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của bạn.

11. Trốn trong chăn để đợi chàng: Bạn có thể biến phòng ngủ thành địa điểm cho một cuộc trốn tìm. Chàng sẽ cảm thấy bạn thật nghịch ngợm nhưng cũng thật gợi cảm. Hành động này dễ dàng kích thích bản năng chinh phục của chàng.