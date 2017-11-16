Tuyệt đối không làm 10 điều này trước khi quan hệ nếu không muốn phá hỏng cuộc “yêu”

Chuyện vợ chồng 16/11/2017 18:37

Đôi khi những hành động tưởng chừng bình thường này trước khi quan hệ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu”, đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

“Chuyện ấy” thường xuyên là bí quyết "giữ lửa" tình yêu, giúp đời sống vợ chồng thêm mặn nồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạn cần tuân thủ một số quy tắc trước khi “yêu” để tránh gây hại cho sức khỏe của cả hai.

Dưới đây là những việc bạn nhất định phải tránh trước khi quan hệ nếu muốn có một cuộc “yêu” đầy ngọt ngào và thăng hoa:

1. Uống rượu

Uống rượu trước khi quan hệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhất là với nam giới. Nồng độ cồn trong rượu có thể dẫn đến tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, làm biến dạng tinh trùng… Bên cạnh đó, quan hệ ngay sau khi uống rượu còn làm tăng nguy cơ đột quỵ .

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Không nên uống rượu trước khi quan hệ - Ảnh: Internet

2. Ăn quá nhiều

Bạn không nên ăn quá nhiều trước khi quan hệ vì điều này sẽ dễ gây buồn ngủ, khiến cơ thể trở nên chậm chạp và bạn dễ mất hứng khi “yêu”. Thay vào đó, bạn có thể ăn một ít trái cây để giúp cơ thể nạp năng lượng lành mạnh, sẵn sàng cho một cuộc “yêu” đầy thăng hoa.

3. Uống nước tăng lực

Đừng nghĩ rằng việc uống nước tăng lực có thể khiến bạn thêm sung mãn vì sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi dùng nước tăng lực, cơ thể sẽ được nạp vào một lượng đường nhất định giúp bạn có cảm giác khỏe mạnh hơn nhưng điều này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy lờ đờ mệt mỏi, khiến cuộc “yêu” không thể kéo dài.  

4. Tranh cãi với nhau

Những tranh cãi, mâu thuẫn trong hôn nhân là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu để những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến “chuyện yêu” thì không nên.

Trước khi quan hệ, cả hai không nên tranh cãi với nhau. Thay vào đó hai bạn nên có những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng để giải quyết mọi khúc mắc. Điều này sẽ giúp cả hai có một tâm lý thoải mái trước khi bắt đầu cuộc “yêu”.

Tuyệt đối không làm 10 điều này trước khi quan hệ nếu không muốn phá hỏng cuộc “yêu” - Ảnh 2
Việc tranh cãi sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc - Ảnh: Internet

5. Quá lo lắng và căng thẳng

Sự căng thẳng và lo lắng quá độ trước mỗi cuộc “yêu” có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới.

Nếu gặp phải tình trạng này, bạn nên thực hiện vài động tác mát xa để giải tỏa căng thẳng hoặc ăn một ít socola đen để giúp tâm trạng thoải mái hơn.

6. Sử dụng thực phẩm chứa bạc hà

Nhiều cặp đôi thường sử dụng kẹo bạc hà để làm hơi thở thơm tho, giúp họ tự tin hơn khi tiếp xúc với đối phương. Tuy nhiên, bạc hà lại là thứ bạn không nên sử dụng trước khi quan hệ. Nguyên nhân là do menthol có trong bạc hà sẽ làm giảm nồng độ testosterone trong cơ thể, dẫn đến giảm ham muốn tình dục.

Tuyệt đối không làm 10 điều này trước khi quan hệ nếu không muốn phá hỏng cuộc “yêu” - Ảnh 3
Kẹo bạc hà có thể làm giảm ham muốn tình dục - Ảnh: Internet

7. Thủ dâm

Trước khi yêu, bạn không nên thủ dâm vì điều này sẽ dễ gây mệt mỏi và mất hứng khi “lâm trận” thực sự.

8. Tự ti về ngoại hình

Phụ nữ thường cảm thấy tự ti về những khuyết điểm trên cơ thể, nhất là trước người đàn ông mình yêu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc khi “yêu”, làm giảm chất lượng chăn gối. Chính vì vậy, bạn cần thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Hãy lựa chọn một bộ đồ ngủ thật quyến rũ hoặc sử dụng ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến để giúp bạn tự tin hơn.

9. Đòi hỏi quá cao

Điều quan trọng là sự đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác của cả hai, đừng đòi hỏi quá cao ở bạn đời của mình. Khi đặt ra những kì vọng quá cao nhưng lại không đạt được, điều này sẽ dễ dẫn đến cảm giác thất vọng và mất hứng khi “yêu”.

10. Lặp lại những thói quen nhàm chán

“Chuyện ấy” sẽ nhanh chóng trở nên tẻ nhạt và buồn chán nếu thiếu đi sự mới mẻ và sáng tạo mà cả hai dành cho nhau. Để cải thiện "chuyện ấy", bạn có thể thay đổi địa điểm khi quan hệ hoặc đơn giản hơn là trang trí lại phòng ngủ… Điều này sẽ làm tăng sự kích thích và ham muốn khi “yêu” của cả hai.

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