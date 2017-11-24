Đàn ông yêu vợ thật lòng chắc chắn sẽ làm điều này sau khi 'yêu', còn không thì hãy coi chừng

Tuy nhiên, phụ nữ đôi khi sẽ suy nghĩ liệu “chuyện ấy” giữa cả hai chỉ là do ham muốn hay xuất phát từ tình yêu thực sự. Muốn biết anh ấy yêu bạn thật lòng hay không, chị em hãy chú ý quan sát những hành động của chàng sau mỗi lần “yêu”.

Trong cuộc sống hôn nhân, quan hệ tình dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ lửa tình yêu, khiến hôn nhân luôn mặn nồng như thuở ban đầu. Sự đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác sẽ gắn kết tình cảm vợ chồng, cuộc sống của cả hai sẽ luôn ngọt ngào và hạnh phúc.

Ánh mắt có thể nói lên tất cả, nhất là ánh mắt của những người đang yêu. Sau khi gần gũi, nếu anh ấy không ngừng nhìn sâu vào mắt bạn, mải miết ngắm nhìn gương mặt bạn một cách lặng lẽ thì điều này đã đủ chứng minh anh ấy yêu bạn rất nhiều.

Dành tặng bạn nụ hôn sau khi tỉnh giấc

Nếu chàng thường xuyên dành cho bạn những nụ hôn nhẹ nhàng và nóng bỏng sau khi tỉnh giấc thì chứng tỏ chàng rất trân trọng và yêu thương bạn. Điều này còn thể hiện rằng anh ấy vô cùng hài lòng về cuộc “yêu” của cả hai.

Trò chuyện cùng bạn

Sau khi “yêu”, một người đàn ông lý tưởng sẽ nhẹ nhàng ôm lấy bạn để trò chuyện và thủ thỉ những lời nói yêu thương. Cùng trò chuyện và chia sẻ về nhau sau mỗi cuộc “yêu” là điều vô cùng cần thiết để giúp tình cảm của cả hai thêm mặn nồng.

Nếu anh ấy thực sự yêu và quan tâm đến bạn thì sẽ chẳng ngần ngại lắng nghe và tâm sự cùng bạn. Đây cũng là cách để cả hai thấu hiểu nhau hơn, giúp những cuộc “yêu” sau càng thêm thăng hoa.

Lời khen

Đàn ông thường không giỏi dùng những từ ngữ hoa mỹ để khen ngợi người mình yêu. Nhưng nếu chàng thực sự yêu bạn thì chắc hẳn sẽ chẳng tiếc những lời khen dành cho bạn. Đôi khi đó chỉ là những lời khen với từ ngữ mộc mạc, không trau chuốt nhưng có thể thấy anh ấy rất tôn trọng bạn. Chỉ có những người đàn ông yêu bạn thật lòng mới làm được điều này.