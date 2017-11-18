Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em chỉ cần chiều đúng lúc là được cưng như bà hoàng

Chuyện vợ chồng 18/11/2017 10:14

Đối với đàn ông, những cuộc “yêu” đầy thăng hoa quan trọng chẳng kém bữa ăn hay giấc ngủ. Nếu bạn hiểu được những dấu hiệu này của chàng và chiều đúng lúc thì cuộc sống hôn nhân của bạn luôn mặn nồng như thuở ban đầu.

Đôi khi một số biểu hiện khác lạ của chàng có thể là dấu hiệu chàng đang thèm "chuyện ấy" mà bạn lại vô ý bỏ qua. Nếu không được thỏa mãn, tâm trạng và cơ thể bị ức chế, dễ nóng nảy, khiến cuộc sống của cả hai trở nên ngột ngạt.

Đối với đàn ông, “chuyện yêu” như một cách giúp giải tỏa năng lượng, giảm căng thẳng và stress hiệu quả. Chính vì vậy, muốn được cưng chiều hết mực, chị em cần biết cách chiều chồng đúng lúc, đảm bảo cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc trọn vẹn.

Những giây phút thăng hoa sẽ mang đến cho cả hai nhiều cảm xúc và là liều thuốc bổ thần kỳ cho tình yêu. Dưới đây là những biểu hiện khi cơ thể chàng có dấu hiệu “thèm yêu”:

Chàng dễ nổi cáu

Theo các nghiên cứu khoa học, những hormone riêng biệt trong cơ thể của đàn ông khiến họ không thể "nhịn yêu" quá ba tuần. Mặc dù khoảng thời gian này ở mỗi người có thể khác nhau nhưng việc “nhịn yêu” quá lâu sẽ khiến các chàng dễ thay đổi tính nết, cáu gắt vô cớ làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng.

Bạn hãy xoa dịu cơn nóng giận của chàng bằng một cốc nước mát hay vài động tác mát xa để giúp anh ấy thư giãn. Đàn ông khi được chiều đúng lúc đều sẽ dễ dàng mềm mỏng ngay.

Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em chỉ cần chiều đúng lúc là được cưng như bà hoàng - Ảnh 1
 Giúp chàng giảm bớt căng thẳng bằng sự dịu dàng của bạn - Ảnh: Internet

Chàng dễ mắc chứng đau nửa đầu

“Chuyện ấy” diễn ra thường xuyên sẽ giúp giảm những áp lực trong công việc và cuộc sống, khiến tinh thần của chàng trở nên thoải mái hơn. Thậm chí nó còn có thể làm tăng sự tự tin, phòng tránh nguy cơ trầm cảm, suy nhược cơ thể.

Nếu cơ thể không được thỏa mãn, chàng sẽ luôn có tâm trạng bất an, lo lắng. Sự mệt mỏi kéo dài dễ khiến chàng đau nửa đầu thường xuyên, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mất ngủ, ăn không ngon

“Chuyện ấy” như một bài tập thể dục giúp cơ thể được vận động, tiêu hao năng lượng và khỏe mạnh hơn. Việc "nhịn yêu" quá lâu sẽ khiến cơ thể không tiêu hao được năng lượng dư thừa, dễ khiến chàng mất ngủ, cơ thể mệt mỏi dẫn đến chán ăn.

Điều anh ấy cần lúc này chính là được gần gũi vợ. "Chuyện ấy” sẽ trở thành liều thuốc bổ tuyệt vời nhất giúp chàng giải tỏa mọi căng thẳng để có được những giấc ngủ ngon.

Dấu hiệu chứng tỏ chàng thèm 'chuyện ấy' lắm rồi, chị em chỉ cần chiều đúng lúc là được cưng như bà hoàng - Ảnh 2
Đừng bắt chàng phải "nhịn yêu" quá lâu vì có thể gây hại đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Chàng có thể bị chứng trầm cảm

Theo nhiều nghiên cứu, “nhịn yêu” quá lâu sẽ dễ khiến phái mạnh mất cân bằng cảm xúc, làm tăng nguy cơ trầm cảm. Để giảm thiểu những áp lực tinh thần, bạn hãy ở bên cạnh yêu thương và chiều chuộng chàng, giúp chàng lấy lại sự tự tin vốn có. Khi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

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