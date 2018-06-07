Bất chấp cái nóng mùa hè, 'chuyện ấy' vẫn thăng hoa nhờ những bí quyết đơn giản này

Chuyện vợ chồng 07/06/2018 16:45

Nhiệt độ cao vào mùa hè có thể khiến "chuyện ấy" kém vui. Thế nhưng, chỉ cần "bỏ túi" những bí quyết sau đây, chuyện phòng the của bạn vẫn sẽ thăng hoa bất chấp cái nóng.

Thời tiết mùa hè oi bức sẽ làm cơ thể dễ mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống chăn gối.

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Nhiệt độ cao vào mùa hè có thể ảnh hưởng đến chất lượng 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình dục, các cặp đôi hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn "chuyện ấy" nhờ vào những bí quyết sau bất chấp nắng nóng.

Bí quyết giúp "chuyện ấy" thăng hoa trong mùa hè

Không nên quan hệ khi vừa đi ngoài nắng về

Khi mới vừa đi từ bên ngoài về, đừng vội vã lao vào "cuộc vui" kẻo dẫn đến những hậu quả khôn lường. Lúc đó, nhịp tim và huyết áp không ổn định, hoạt động mạnh sẽ khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, dễ gây ra đột quỵ nhất là ở nam giới.

Vì thế, khi mới đi ngoài trời nắng về, tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi để lấy lại sức và ổn định thân nhiệt cũng như huyết áp.

"Yêu" vào buổi sáng sớm

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Buổi sáng là thời điểm 'yêu' tốt nhất cho cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, mọi người có thói quen ân ái vào buổi tối nhưng các chuyên gia tình dục cho biết sáng sớm mới là thời điểm "yêu" tốt nhất.

Đây không chỉ là khoảng thời gian mát mẻ mà còn là lúc cơ thể các quý ông sản xuất nhiều testosterone - hormone quan trọng giúp các chàng bền bỉ và tràn đầy sinh lực trong "chuyện ấy".

Ngoài ra, sau một đêm ngon giấc, năng lượng được phục hồi, các chị em sẽ hưng phấn và dễ "lên đỉnh" hơn.

Hoạt động chậm, nhẹ nhàng

Vào những ngày hè nắng nóng, việc "yêu" quá nhanh và mạnh bạo sẽ khiến cơ thể dễ ra nhiều mồ hôi gây bết dính, tạo cảm giác khó chịu.

Bất chấp cái nóng mùa hè, 'chuyện ấy' vẫn thăng hoa nhờ những bí quyết đơn giản này - Ảnh 3
Những động tác mạnh khi ân ái có thể phá hỏng cảm xúc của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể khiến cơ thể bốc mùi và làm cả hai mất đi hứng thú. Chính vì thế, các cặp đôi nên duy trì "cuộc yêu" với tốc độ chậm và thực hiện những động tác nhẹ nhàng để hạn chế việc cơ thể đổ quá nhiều mồ hôi.

Đừng hạ nhiệt độ máy lạnh quá thấp

Để giải quyết vấn đề nóng bức vào mùa hè, máy lạnh chính là trợ thủ đắc lực được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng thiết bị này có thể khiến sức khỏe gặp nhiều rắc rối, nhất là trong lúc "yêu".

Bất chấp cái nóng mùa hè, 'chuyện ấy' vẫn thăng hoa nhờ những bí quyết đơn giản này - Ảnh 4
Nhiệt độ trong phòng nếu quá lạnh có thể khiến sức khỏe của cả hai gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Khi quan hệ, cơ thể nóng nhanh và đổ mồ hôi nhiều hơn, do đó nếu nhiệt độ trong phòng quá thấp sẽ rất dễ bị cảm. Các chuyên gia khuyên nên để máy lạnh ở nhiệt độ từ 27 - 28 độ C và tránh để quạt thổi trực tiếp vào người.

Với những bí quyết giúp "chuyện ấy" thăng hoa vào mùa hè kể trên, chúc bạn và người ấy luôn hạnh phúc bên nhau!

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