Bí mật chị em: Sex bao nhiêu thì đủ?

Khảo sát tình dục ở Châu Á được công bố 10 năm trước đã kết luận rằng, trong số 3.538 người Châu Á được hỏi (1.776 nam và 1.762 nữ) tham gia, nam quan hệ tình dục 5 lần một tháng và nữ là 4 lần một tháng. Và tất cả họ đều muốn được quan hệ nhiều hơn nữa.

Tạp chí Phong cách sống Vice đã thu hút gần 2.000 độc giả thuộc thế hệ trẻ Úc vào năm ngoái và phát hiện ra 30% quan hệ tình dục vài lần một tuần, và gần 1/4 con số đó. 42% muốn quan hệ tình dục ba hoặc bốn lần một tuần và hơn 30% sẽ quan hệ tình dục mỗi ngày nếu họ có thể.

Nhà trị liệu tâm lý cho biết cô đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ. Cụ thể, cô đã mời bốn người bạn gái đi uống nước và bàn về chủ đề tình dục này. Cô đã đề cập đến tần suất họ "làm chuyện ấy" và đưa ra số liệu thống kê mới tìm thấy của cô cho bốn cô gái đó xem.

Khi được hỏi "chúng ta nên quan hệ tình dục ở mức độ nào?", Nikki Green (một nhà trị liệu tâm lý và tình dục) có trụ sở tại Hong Kong, cho biết: "Tôi thấy hầu hết mọi người thường hỏi tôi rằng họ nên quan hệ tình dục bao nhiêu lần. Khi các cặp vợ chồng nhận được tin nhắn đó từ nhau, nó bắt đầu kết thúc mọi thứ. Họ đang hỏi sai câu hỏi. Điều họ thực sự nên hỏi là mức độ thỏa mãn tình dục mà chúng ta nên đạt được và làm thế nào để đạt được nó?".

Louisa là một luật sư bận rộn đã kết hôn và có ba đứa con. Người phụ nữ này cho biết: "Tôi không bao giờ ngừng than vãn về việc thiếu thốn tình dục trong ngôi nhà của mình, nhưng tôi không tin tưởng vào những cuộc khảo sát như thế này. Ý tôi là, bạn nghĩ mọi người thực sự trung thực đến mức nào?". Theo Louisa, những loại người điền vào các cuộc khảo sát tình dục là những kẻ nói dối hoặc "những người hướng ngoại đã có rất nhiều quan hệ tình dục".

Người đi tiếp theo - Janey nêu lên quan điểm: "Có hai loại tình dục: đam mê và không đam mê. Không đam mê được tiến hành nhanh chóng vào lúc 6 giờ sáng hai đến ba lần một tuần. Niềm đam mê diễn ra vào sáng Chủ nhật trong khi bọn trẻ đang xem tivi".

Mặc dù nghe có vẻ như là một cuộc sống tình dục đáng tự hào, nhưng Janey nói rằng cô ấy lo lắng về việc không muốn quan hệ tình dục trong trường hợp chồng cô ấy không muốn cô ấy.

Ảnh: SCMP

Green cho biết cô không thích từ "bình thường" khi nói đến tình dục: "Tôi không nghĩ đó là điều mà chúng ta nên khao khát trở thành. Bình thường có nghĩa là trung bình, thực tế đối với tôi, tình dục bình thường ngụ ý rằng nó sẽ khá nhàm chán".

Cô bạn Natalia thì có rất nhiều điều để nói về tần suất quan hệ tình dục và những yếu tố ảnh hưởng đến chuyện ấy trong phòng ngủ của cô ấy. Ham muốn tình dục của cô ấy đã bị ảnh hưởng xấu bởi suy giáp, con cái và chồng, căng thẳng tiền kinh nguyệt và căng thẳng do bất kỳ yếu tố nào khác.

Cô ấy nói: "Chúng tôi có thể quan hệ tình dục trung bình hai lần một tuần, nhưng tôi thấy rằng trong hai tuần trước kỳ kinh nguyệt, tôi không có xu hướng yêu đương, vì vậy hai tuần đó đã hết". Khi phụ nữ già đi hoặc căng thẳng hơn, ham muốn tình dục của họ có thể giảm đi.