Trứng vịt bắc thảo có tác dụng gì mà được ví bổ như nhân sâm, nhà nào cũng nên ăn

Theo Đông y, trứng vịt bắc thảo có vị hơi đắng, ngọt, mặn, có tính hàn giúp nhuận phế, cầm máu, sạch ruột, trị tiêu chảy, giải nhiệt, giảm ho… Nếu kết hợp cùng giấm chua, món ăn này sẽ trở thành bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh như lở miệng, nha chu...

Vốn có mùi vị đặc trưng nên trứng vịt bắc thảo không hẳn là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây lại là thực phẩm rất bổ dưỡng và mang lại nhiều tác dụng không ngờ cho sức khỏe .

Bên cạnh đó, trứng vịt bắc thảo còn là thực phẩm phù hợp dùng để ăn kiêng và hỗ trợ giảm mỡ thừa hiệu quả, có tác dụng bảo vệ mạch máu, tăng cường trí thông minh và bảo vệ đại não.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, trứng vịt bắc thảo là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất quý giá có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn, làm giảm axit trong dạ dày và giúp ổn định huyết áp.

Trứng vịt bắc thảo có tác dụng gì?

Phòng và trị các bệnh liên quan đến hệ hô hấp

Hàm lượng vitamin A dồi dào trong trứng vịt bắc thảo có tác dụng bảo vệ hệ hô hấp, tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, tăng lượng hồng cầu trong máu và hỗ trợ điều trị bệnh viêm hô hấp hiệu quả.

Đặc biệt, thường xuyên dùng trứng vịt bắc thảo còn giúp bổ phổi, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Những người có hệ hô hấp yếu nên thường xuyên ăn trứng bắc thảo - Ảnh: Internet

Cầm máu

Cầm máu là một trong những tác dụng ít người biết đến của trứng bắc thảo. Nhờ khả năng kích thích hồng cầu sinh trưởng và tạo hồng cầu mới nên thực phẩm này giúp cầm máu rất có hiệu quả.

Đặc biệt thích hợp với những bệnh nhân mắc các vấn đề liên quan đến xuất huyết. Những người có chu kỳ kinh nguyệt không ổn định hoặc thường gặp tình trạng rong kinh, ra nhiều máu thì nên thường xuyên ăn trứng bắc thảo.

Giúp giải rượu

Nhờ khả năng làm giảm lượng cồn do dạ dày hấp thu, trứng vịt bắc thảo có khả năng giải độc rượu rất tốt, từ đó bảo vệ màng dạ dày hiệu quả. Bên cạnh đó, người say dùng trứng bắc thảo còn giúp tránh được các triệu chứng như đau đầu, nôn ói…

Người say có thể dùng trứng vịt bắc thảo để giải rượu - Ảnh: Internet

Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể

Trứng vịt bắc thảo có vị đắng nhẹ, tính hàn nên có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất tốt. Những người gan nóng hoặc thường bị lở miệng, nổi mụn nhọt có thể ăn trứng bắc thảo để giải nhiệt. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn có tác dụng giải độc máu hiệu quả.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của trứng vịt bắc thảo đối với sức khỏe, bạn hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình nhé!