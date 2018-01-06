Thường xuyên ăn những thực phẩm này là cách bảo vệ tim mạch tốt nhất, cả đời không lo đột quỵ

Chuyên gia nói gì 06/01/2018 17:51

Đột quỵ và những biến chứng của nó rất nguy hiểm. Để ngăn ngừa và điều trị bệnh, bạn hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để bảo vệ tim mạch tốt nhất.

Theo nhiều nghiên cứu, chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim mạch. Chỉ cần biết cách lựa chọn, bổ sung những loại thực phẩm bổ dưỡng này vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bảo vệ tim mạchsức khỏe cho cả gia đình bạn.

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho tim mạch, bạn không thể bỏ qua:

Những thực phẩm tốt cho tim mạch

Bột yến mạch

Bột yến mạch chứa hàm lượng cao omega-3, acid folate và kali. Đây đều là những dưỡng chất rất có lợi cho tim mạch, giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể và giúp cho lòng mạch máu luôn thông thoáng.

Bạn có thể hòa bột yến mạch với sữa uống mỗi ngày để giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

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Bột yến mạch rất tốt cho tim mạch - Ảnh: Internet

Cá hồi

Hàm lượng omega-3 có trong cá hồi giúp làm giảm huyết áp và ngăn chặn sự hình thành máu đông, nhờ đó mà thực phẩm này giúp làm giảm 1/3 nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Bên cạnh đó, cá hồi còn chứa nhiều carotenoid astaxanthin - một chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Đậu nành

Những dưỡng chất trong đậu nành có khả năng làm giảm cholesterol trong cơ thể, giúp ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, các chất genistein và isoflavone có nhiều trong đậu nành còn giúp ngăn ngừa sự phát triển các tế bào ung thư, đặc biệt là giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ.

Thường xuyên ăn những thực phẩm này là cách bảo vệ tim mạch tốt nhất, cả đời không lo đột quỵ - Ảnh 2
Thường xuyên uống sữa đậu nành giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể - Ảnh: Internet

Hạt lanh

Hạt lanh chứa rất nhiều chất xơ, omega-3 và omega-6, chỉ với một lượng nhỏ hạt lanh cũng có thể giúp trái tim luôn khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng, bạn có thể rắc thêm một chút hạt lanh vào ngũ cốc hoặc sữa để tăng cường sức khỏe tim mạch, ngừa đột quỵ.

Quả bơ

Đây là thực phẩm rất tốt cho hệ tim mạch bạn không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Quả bơ chứa hàm lượng chất béo không bão hòa dạng đơn thể giúp làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng cường nồng độ cholesterol tốt cho cơ thể.

Dầu ô liu

Khi nồng độ cholesterol xấu trong cơ thể tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Dầu ô liu chứa hàm lượng lớn các loại chất béo không bão hòa dạng đơn thể, giúp làm giảm nồng độ cholesterol xấu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thường xuyên ăn những thực phẩm này là cách bảo vệ tim mạch tốt nhất, cả đời không lo đột quỵ - Ảnh 3
Hãy bổ sung dầu ô liu vào các món ăn hàng ngày để ngăn ngừa đột quỵ nhé! - Ảnh: Internet

Cải bó xôi

Theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn cải bó xôi và các loại rau củ chứa nhiều chất xơ sẽ giúp duy trì sức khỏe tim mạch.

Một cuộc khảo sát đã được tiến hành trong 12 năm với sự tham gia của 15,000 người đã chứng minh việc bổ sung rau củ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp giảm 25% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trên đây là những thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch, bạn hãy bổ sung vào chế độ dinh dưỡng ngay từ hôm nay nhé!

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