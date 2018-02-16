Thịt gà không chỉ là món ăn quen thuộc trong bàn tiệc ngày Tết mà còn có tác dụng trị bách bệnh

Chuyên gia nói gì 16/02/2018 10:07

Thịt gà là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc ngày Tết. Không chỉ thơm ngon và được nhiều người yêu thích, món ăn này còn có tác dụng trị bách bệnh.

Trong những ngày Tết, thịt gà là món ăn xuất hiện nhiều chẳng kém bánh chưng xanh trên bàn tiệc hay mâm cơm đầu năm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thịt gà có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và là một vị thuốc chữa bệnh vô cùng hiệu quả.

Thịt gà có tác dụng gì?

Theo Đông y, thịt gà có tính khí ôn, vị cam, không độc có tác dụng chữa nhiều loại bệnh. Tùy thuộc vào loại gà và màu lông mà loại thực phẩm này có khả năng chữa được từng chứng bệnh cụ thể.

Thịt gà trống lông màu đỏ có tác dụng bổ phổi, tốt cho người khí hư suy yếu, người có mụn nhọt... Riêng với thịt gà trống lông trắng lại giúp điều hòa tỳ vị, lợi tiểu, thải độc... Tương tự như vậy, thịt gà mái cũng có công dụng chữa nhiều loại bệnh khác nhau như trừ khí độc, trị đầy bụng khó tiêu, ăn kém, tiêu chảy, phù nề, huyết trắng, bệnh đái tháo đường...

Thịt gà không chỉ là món ăn quen thuộc trong bàn tiệc ngày Tết mà còn có tác dụng trị bách bệnh - Ảnh 1
Thịt gà có tác dụng chữa nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Một số bài thuốc chữa bệnh từ thịt gà

Bạn có thể tận dụng thịt gà trong những ngày Tết để chế biến thành những bài thuốc chữa bệnh an toàn và hiệu quả.

- Hạ huyết áp: Chuẩn bị một con gà trống, 10g ngũ vị tử, 5g gừng, 12g quyết minh tử, 10g hành và gia vị thông thường. Gà làm sạch, bỏ ruột rồi cho các nguyên liệu đã tẩm ướp gia vị vào bụng gà. Sau đó, bắc nồi nước lên bếp, cho gà vào hầm khoảng 1 tiếng là có thể sử dụng.

- Đầy hơi, mệt mỏi: Để làm bài thuốc này, bạn cần 1 con gà, 10g nhân sâm, 10g tiểu hồi, 6g xuyên tiêu. Sau khi làm sạch gà, bạn cho các vị thuốc đã ướp rượu và gia vị vào bên trong rồi buộc lại. Cho vào nồi hầm cách thủy, ăn khi đói sẽ giúp cải thiện chứng đầy hơi, mệt mỏi hiệu quả.

Thịt gà không chỉ là món ăn quen thuộc trong bàn tiệc ngày Tết mà còn có tác dụng trị bách bệnh - Ảnh 2
Những bài thuốc từ thịt gà rất dễ chế biến - Ảnh: Internet

- Thận yếu, ù tai, chóng mặt: Lấy một con gà đem làm sạch rồi cho rượu vào bụng, hầm chín nhừ là có thể dùng được.

- Mất ngủ, ho nhiều: Chuẩn bị một con gà ri, làm sạch bỏ ruột rồi cho lá dâu tằm non kèm gạo nếp vào bụng gà. Cho cả con vào nồi hầm chín rồi dùng khi còn ấm sẽ giúp chữa mất ngủ hiệu quả và giảm ho nhanh chóng.

- Suy nhược cơ thể, ăn không tiêu: Gà trống 1 con, thảo quả 2 quả, bột nghệ 3g, hồ tiêu 6g, vỏ quýt 3g. Gà sau khi làm sạch đem chặt thành từng miếng vừa ăn, cho vào nồi nấu chung với các vị thuốc, nêm nếm thêm gia vị vừa ăn là được. Chú ý, bạn nên nấu nhừ để dễ tiêu.

Thịt gà không chỉ là món ăn quen thuộc trong bàn tiệc ngày Tết mà còn có tác dụng trị bách bệnh - Ảnh 3
Những dưỡng chất trong thịt gà có tác dụng chữa suy nhược cơ thể hiệu quả - Ảnh: Internet

Trên đây là những tác dụng và bài thuốc từ thịt gà, bạn có thể áp dụng ngay để chữa bệnh cho cả gia đình ngày Tết.

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