'Nghìn lẻ một' tác dụng của dưa leo: Ăn đi còn chờ chi nữa chị em?

Dưa leo (hay còn gọi là dưa chuột) là loài thực vật thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae), nổi bật với vị chua nhẹ và thanh mát do chứa hàm lượng nước cao (hơn 96% là nước). Một số tài liệu cho thấy, dưa chuột được trồng đầu tiên ở Ấn Độ sau đó di thực và được trồng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ta.

Nhờ vào thành phần chứa nhiều các hợp chất hữu ích như này, nên dưa leo được xem như một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp của chị em:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , dưa chuột là một loại thực phẩm cung cấp nguồn năng lượng thấp, nhưng lại chứa rất nhiều nước và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người như: vitamin C, vitamin K, chất xơ, protein, magie, mangan, kali,...

1. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Dưa leo vốn là một thực phẩm quen thuộc trong thực đơn giảm cân của chị em với công dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Vì thành phần có chứa rất ít calo, nhưng lại chứa nhiều nước và chất xơ, nên chị em có thể ăn thêm phần dưa leo và giảm bớt phần cơm mà không cần lo ngại về vấn đề cân nặng.

Chị em có thể ăn dưa leo trực tiếp, hay chế biến thành các món nước ép, salad để ăn thay cho những thức ăn chứa nhiều calo khác nhé.

Món salad dưa leo là món ăn thích hợp cho người đang giảm cân!

2. Phòng ngừa táo bón

Với những ai thường xuyên bị táo bón thì dưa leo sẽ là một giải pháp hiệu quả. Nếu duy trì thói quen ăn dưa leo mỗi ngày, cơ thể của bạn sẽ được cung cấp nhiều nước và chất xơ, giúp hoạt động của ruột được diễn ra suôn sẻ hơn. Đặc biệt, pectin là một loại chất xơ hòa tan có trong trái dưa leo sẽ giúp làm tăng tần số chuyển động của đại tràng, từ đó có thể giúp tăng cường lợi khuẩn và cải thiện hệ tiêu hóa của bạn, từ đó làm giảm tình trạng táo bón.

3. Giúp thải độc cơ thể tự nhiên

Dưa leo không chỉ làm thức ăn ngon mà nó còn là thực phẩm giúp cơ thể bạn đào thải các độc tố tích tụ trong cơ thể, nhờ thành phần có chứa các chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây hại, từ đó giúp loại bỏ các độc tố tích tụ hiệu quả.

Chắc hẳn là trong vài năm gần đây nhiều chị em đã biết đến các loại nước detox được chế biến từ dưa leo, nổi bật với khả năng thanh lọc cơ thể, giải độc hiệu quả. Đơn giản là thái lát dưa chuột, cho vào chai thủy tinh, kèm một vài lát chanh và mấy ngọn bạc hà rồi để vào tủ lạnh qua đêm, là bạn đã có ngay một chai nước detox dưa leo ngọt lành, thanh mát và siêu hữu hiệu cho quá trình thanh lọc cơ thể rồi nhé.

Món nước detox dưa leo giúp thải độc, thanh lọc cơ thể!

Ngoài ra, lượng nước dồi dào từ dưa leo và một số hoạt chất khác còn giúp lợi tiểu, sạch niệu đạo, hỗ trợ thận thải bỏ các độ tố trong ống tiểu, từ đó hỗ trợ giảm cân rất tốt.

4. Tốt cho tim mạch

Loại quả này có chứa các nguyên tố kali, magie và giàu chất xơ - đây chính là ba nhân tố giúp điều hòa huyết áp trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, dưa leo còn có nhiều nước cùng sterols có tác dụng giảm mức cholesterol xấu trong máu, giảm chất béo chuyển hóa, duy trì một trái tim khỏe mạnh, đồng thời giúp bảo vệ động mạch khỏi quá trình oxy hóa.

Nếu bạn có vấn đề về huyết áp, hãy ăn 1 trái dưa leo hoặc uống một ly nước ép dưa leo mỗi ngày để điều chỉnh lượng đường huyết. Với người huyết áp thấp thì có thể cho thêm một chút đường, 1 xíu muối vào hòa cùng nước ép dưa leo trước khi uống. Còn đối với người bị huyết áp cao thì bạn nên uống nguyên chất chứ không thêm đường thêm muối gì để giúp huyết áp dần ổn định hơn nhé.

5. Giảm căng thẳng

Nếu bạn có một công việc khá bận rộn, căng thẳng và mệt mỏi với công việc thì có thể thêm dưa leo vào thực đơn hàng ngày bằng các món như: ăn sống trực tiếp, trộn salad, làm gỏi, làm nước detox… Những món ăn này vừa tốt cho sức khỏe lại có thể làm giảm bớt tình trạng căng thẳng, mệt mỏi cho bạn.

Khi căng thẳng bạn hãy uống 1 ly nước ép dưa leo!

Trong dưa leo rất giàu các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B bao gồm vitamin B1, vitamin B5, vitamin B7,... rất tốt và hiệu quả trong việc thư giãn hệ thần kinh và giúp giảm bớt tác động của stress hay rối loạn lo âu lên trí não. Nên nếu kiên trì duy trì thói quen bổ sung 1 quả dưa leo hay 1 ly nước ép dưa leo mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn một tinh thần thoải mái và tỉnh táo hơn đấy!

6. Ngăn ngừa ung thư hiệu quả

Theo các nghiên cứu, trong trái dưa leo có chứa những chất như pinoresinol, lariciresinol, secoisolariciresinol,…là những chất vi lượng có khả năng chống lại những tác nhân xấu gây ra bệnh ung thư như: ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung,… vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, các chị em hãy thường xuyên bổ sung loại quả đầy hữu ích này vào thực đơn nhé!

7. Giúp da sáng đẹp, mịn màng

Với công dụng làm đẹp, dưa leo được xem là một loại mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên rất hữu hiệu. Ngoài cách làm đẹp bằng việc ăn trực tiếp hay uống detox dưa leo, chị em có thể dùng dưa leo làm mặt nạ dưỡng da để tẩy tế bào chết, làm mờ vết quầng thâm ở mắt, làm sạch bã nhờn và giúp da sáng mịn hơn.

Chị em có thể thái dưa leo thành những lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên mặt hoặc nghiền dưa leo lấy nước cốt rồi thoa lên da mặt để giúp da bật tông trắng sáng hơn. Trong trường hợp trị mụn thì chị em có thể trộn nước cốt dưa leo với bột nghệ rồi thoa lên vùng da bị mụn. Hoặc chị em cũng có thể trộn nước cốt dưa leo với mật ong và sữa chua để tẩy tế bào chết giúp sạch da tại nhà,…

Có thể nói, dưa leo chính là thực phẩm vàng giúp chị em làm đẹp da và điều trị các vấn đề về da một cách an toàn và hiệu quả tại nhà.

Dưa leo là một mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên tuyệt vời!

Ngoài những công hiệu hữu ích trên, thì dưa leo còn có thể mang lại vô vàn tác dụng khác như: giúp tóc đẹp hơn, tốt cho thận, điều hòa huyết áp, cải thiện thị lực, thanh nhiệt, mát gan, thúc đẩy hệ tiêu hóa, tốt cho xương khớp, tăng cường sức đề kháng, giúp thơm miệng và giàm lượng đường trong máu,…

Quả là một loại quả vừa thơm ngon, dễ mua dễ tìm lại siêu dinh dưỡng phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không bổ sung loại quả này một cách khoa học để thu được những hiệu quả tốt nhất nào!?

Ăn dưa chuột đúng cách để tránh tác dụng phụ

Tác dụng của dưa leo rất nhiều và ăn dưa leo rất tốt cho sức khỏe nhưng với điều kiện và bạn phải ăn đúng cách. Bạn nên ăn dưa leo với mức độ vừa phải, không lạm dụng và cần lựa chọn những quả dưa leo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì mới thu được hiệu quả tốt nhất.

Trường hợp khi ăn nhiều dưa leo, bạn có thể đối mặt với một số nguy cơ như sau:

- Ăn dưa leo quá nhiều sẽ khiến dư thừa vitamin C, khiến gây hại ngược trở lại cho hệ miễn dịch, cản quá trình oxy hóa tự nhiên và tạo cơ hội cho các gốc tự do phát triển. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng lão hóa sớm, mụn, các bệnh về miễn dịch,…

- Gây thừa kali, có thể dẫn đến đầy hơi, đau bụng, khó tiêu,… lâu dài có thể ảnh hưởng tới thận.

- Gây lợi tiểu quá mức khiến bạn phải đi vệ sinh nhiều hơn, nhất là người cao tuổi, phụ nữ có thai.

Chính vì vậy, khi ăn dưa leo, bạn nên chú ý các vấn đề sau:

- Rửa sạch dưa leo dưới vòi nước sạch, có thể ngâm nước muối trước khi ăn.

- Gọt vỏ khi ăn, vì đa số độc tố đều nằm ở lớp vỏ này.

- Ăn lượng vừa đủ, từ 1-3 trái mỗi ngày, không ăn quá nhiều và liên tục.

Hãy ăn dưa leo với một lượng vừa đủ!

Tóm lại, dưa leo là thực phẩm vàng giúp chị em khỏe đẹp mỗi ngày nếu biết áp dụng đúng cách. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách bổ sung dưa leo vừa đủ và biết cách vệ sinh thích hợp trước khi ăn, để nhanh chóng thu được hiệu quả tốt nhất nhé! Chúc các chị em độc giả luôn khỏe đẹp nhé!