Giảm 5cm mỡ bụng lấy lại vòng eo con kiến sau 1 tuần bằng nước ép dưa leo

Giảm cân 07/05/2018 09:22

Phụ nữ cứ luôn phải ép mình ăn kiêng và luyện tập vất vả trong khi có cách giảm mỡ bụng cực hiệu quả bằng nước ép dưa leo, tại sao không thử?

Phụ nữ có ai mà không muốn sở hữu một vòng bụng phẳng. Nhưng chỉ một số ít may mắn ăn mãi không béo bụng, một số phụ nữ khổ công luyện tập, ăn kiêng để đạt được vòng 2 mơ ước. Còn đa số phụ nữ hiện đại vẫn đang tìm cho mình cách giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả mà không làm giảm số đo các vòng còn lại.

Giảm mỡ bụng bằng nước ép dưa leo thực sự đem lại kết quả rõ rệt. Với các phần mỡ khác trên cơ thể thì việc giảm mỡ rất đơn giản, nhưng đối với mỡ bụng, đây là phần chất béo cứng đầu nhất, rất dễ tích tụ nhưng lại khó đốt cháy.

Nếu bạn đang loay hoay tìm cho mình một cách giảm cân, giảm mỡ bụng cấp tốc thì tại sao không thử làm nước ép dưa leo vừa rẻ tiền, đơn giản lại cực kỳ tốt cho sức khỏe.

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Nước ép dưa leo là biện pháp giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh: Internet

Tại sao có thể giảm cân cấp tốc với dưa chuột

Dưa chuột giàu chất xơ và khoáng chất với rất ít calo. Hàm lượng chất xơ cao trong dưa chuột có thể khiến bạn có cảm giác no lâu kéo dài, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống nước ép dưa leo vào mỗi buổi sáng để bắt đầu một ngày mới với một trí óc sảng khoái, minh mẫn. Không thức uống detox nào có khả năng thanh lọc cơ thể lý tưởng như nước ép dưa chuột. Hạt dưa chuột hoạt động như một dạng thuốc lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, làm giảm đầy hơi, giảm mỡ và thắt chặt cơ bụng.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dưa chuột chứa hợp chất “sterol” giúp giảm mức cholesterol có hại trong cơ thể và sự có mặt của saponin, flavonoid trong dưa chuột cũng giúp giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa bệnh tăng huyết áp. Sở dĩ chúng tôi đề cập đến lượng cholesterol hay đường trong máu bởi lẽ đây đều là những nguyên nhân gây ra tình trạng tích mỡ dưới bụng, khiến bụng luôn căng phồng và có thể gây ra nhiều vấn đề khác về sức khỏe.

Giảm 5cm mỡ bụng lấy lại vòng eo con kiến sau 1 tuần bằng nước ép dưa leo - Ảnh 2

Dưa chuột không chỉ là giúp giảm mỡ mà còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách làm nước ép dưa chuột giảm cân

Dưa chuột có thể đánh tan mỡ bụng nên bạn có thể yên tâm giảm cân cấp tốc với nước ép dưa chuột ngon lành mỗi ngày.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- Lá bạc hà

- Nước khoáng

- 1 quả dưa chuột

- Chanh

- Gừng

- Lô hội tươi

- Bình đựng nước lớn

Giảm 5cm mỡ bụng lấy lại vòng eo con kiến sau 1 tuần bằng nước ép dưa leo - Ảnh 3

Uống nước ép dưa leo mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Lá bạc hà rửa sạch, sau đó nhặt lấy khoảng 8-10 lá đun với khoảng 200ml nước đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa để sôi lăn tăn trong khoảng 5 phút

- Dưa chuột rửa sạch, gọt bỏ vỏ, xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã

- Trộn nước đun bạc hà với nước ép dưa chuột và ¼ quả chanh

- Lô hội xắt miếng nhỏ, ép lấy khoảng 2 thìa nước hoặc bạn có thể trực thả miếng lô hội vào hỗn hợp nước

- Thêm vào hỗn hợp khoảng ½ thìa cà phê gừng nạo

- Thái vài lát chanh, vài lát dưa chuột thả vào hỗn hợp nước vừa pha rồi thêm vào đó 1,5 lít nước mát

Với nước ép dưa leo giảm cân này, bạn nên chia thành 2-3 bình nhỏ để tủ lạnh uống dần trong 1 ngày. Sau khi làm, bạn không nên uống ngay mà nên đợi khoảng 1-2 tiếng cho nước ngấm rồi mới lấy ra uống sẽ có tác dụng tốt hơn. Cách tiện nhất là bạn nên chuẩn bị nước uống dưa leo giảm cân từ tối hôm trước rồi để trong tủ lạnh, sáng hôm sau bắt đầu uống.

Đầu tuần eo 75cm cuối tuần 65cm với cách giảm mỡ bụng nhanh nhất tại nhà

Đầu tuần eo 75cm cuối tuần 65cm với cách giảm mỡ bụng nhanh nhất tại nhà

Có những cách giảm mỡ bụng này rồi chị em chẳng còn lo vòng 2 quá khổ, mỡ lèo phèo bám đuổi nữa. Ghi sổ ngay thôi nào!

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