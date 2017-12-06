Cà tím là loại quả có hàm lượng calo thấp nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất xơ, vitamin, khoáng chất… Theo các nhà khoa học, ở các khu vực như Trung Đông và Địa Trung Hải, cà tím được xem là “thần dược” trị bách bệnh.

Theo nhiều nghiên cứu, nasunin trong cà tím có tác dụng bảo vệ DNA và màng tế bào khỏi những tổn thương. Đồng thời, chất chống oxy hóa này còn có khả năng bảo vệ lớp mỡ của màng tế bào, giữ nguyên vẹn cấu trúc, ngăn ngừa đột biến hoặc chết tế bào.

Cà tím có chứa một loại chất chống oxy hóa cực mạnh và hiếm có tên là nasunin. Chất chống oxy hóa này đóng vai trò rất quan trọng trong việc thải độc cơ thể, chống lại các tổn thương do tế bào gốc gây ra, giúp phòng ngừa ung thư.

Ngoài ra, cà tím còn chứa nhiều axit chlorogenic giúp ngăn chặn khối u phát triển bằng cách cản trở sự hình thành của các gốc tự do trong cơ thể. Nasunin thường có nhiều nhất ở vỏ của cà tím nên khi nấu ăn, bạn nên dùng cả vỏ để tận dụng tối đa những dưỡng chất có trong loại quả này.

Những tác dụng khác của cà tím đối với sức khỏe

Giảm cholesterol

Cà tím có khả năng chống viêm và chống oxy hóa hiệu quả, giúp tăng cường sức khỏe động mạch. Những dưỡng chất có trong cà tím giúp làm giảm cholesterol trong cơ thể, cải thiện tuần hoàn máu, làm giảm các mảng bám tích tụ trong các động mạch chủ.

Chính vì vậy, bạn nên bổ sung cà tím vào thực đơn hàng ngày để cân bằng cholesterol trong thành mạch máu và cải thiện lưu lượng máu, giúp bảo vệ tim mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cà tím chứa hàm lượng chất xơ cao giúp thải độc cơ thể nhanh chóng và tăng cường chức năng hệ tiêu hóa. Ngoài ra, cà tím chứa ít calo nên rất phù hợp để ăn kiêng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bảo vệ xương

Cà tím cung cấp khoảng 5% nhu cầu mangan hàng ngày cho cơ thể, góp phần hình thành cấu trúc xương, ngăn ngừa bệnh loãng xương. Mangan làm tăng trao đổi chất, thúc đẩy quá trình chuyển hóa canxi, tạo ra các enzyme thiết yếu để xương luôn chắc khỏe.